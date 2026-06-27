3 Spiele, 7 Punkte, Gruppenplatz 1. Die Männer von Murat Yakin haben ihren Job gemacht. blue Sport nennt 6 Gewinner und 6 Verlierer der Vorrunde.

Jetzt gehts in die K.o.-Phase Das sind die 6 Nati-Gewinner und Verlierer der Vorrunde

Die Gewinner

Johan Manzambi – Der 20-jährige Genfer gehört mit drei Toren und einem Assist bisher zu den WM-Überfliegern. Spielt sich in die Notizbücher von Bayern, Real oder Manchester United. «Ich traue Johan jeden Klub der Welt zu», sagt Murat Yakin im grossen WM-Talk von blue Sport. Nicht nur er.

Murat Yakin – Er tüftelt und überrascht: Mal mit Zakaria rechts hinten, dann zaubert er plötzlich Jaquez aus dem Hut. Startet mit einem mageren 1:1 gegen Underdog Katar. Wird kritisiert, weil er dem 8-fachen Premier-League-Torschützen Okafor null Minuten Einsatzzeit gibt. Am Ende beendet er die Gruppe auf Rang 1. Wie sang schon Abba? «The Winner takes it all!»

Granit Xhaka – Nach dem laschen 1:1 im Test gegen Australien holt er vor dem SRF-Mikrofon den Zweihänder hervor. Larifari-Vorwurf im Nati-Camp. Es hagelt Kritik. Der «Blick» schreibt: «Toxisch? Leistungstief? Im Umfeld des Teams ist man besorgt ...» Er antwortet auf seine Art: Nach dem Tor zum 4:1 macht er den Blabla-Jubel und führt sein Team auf Platz 1.

Ricardo Rodriguez – Die grösste Diskussion vor WM-Start? Verliert Ricardo Rodriguez seinen Stammplatz hinten links? Von wegen! Rodriguez steht von Minute 1 auf dem Platz. Der Rekord-WM-Spieler macht seine Länderspiele 139, 140 und 141 – und liefert ab.

Volles Vertrauen: Murat Yakin (rechts) setzt auch an der WM auf Ricardo Rodriguez. KEYSTONE

Nico Elvedi – An der EM in Deutschland spielt er keine Sekunde. Jetzt ist er neben Akanji in der Innenverteidigung nicht mehr wegzudenken. Elvedi spielt eine starke Gruppenphase, kaum ein Fehler, kaum ein Fehlpass.

Ruben Vargas – Zuletzt eigentlich immer gesetzt. Nach dem Katar-Spiel verliert er aber seinen Stammplatz. Wird dann mit Manzambi zusammen eingewechselt, der Rest ist Geschichte. Mit zwei Toren und zwei Assists bislang einer der besten Scorer des gesamten Turniers.

Die Verlierer

Noah Okafor – Mit grossen Hoffnungen und acht Toren in der Premier League rückte er ein. Murat Yakin brachte ihn bislang keine Minute und zog ihm bei den Einwechslungen beim 2:1-Sieg gegen Kanada sogar Christian Fassnacht vor.

03:34 Nati-Coach Yakin zum Okafor-Theater: «Man muss etwas länger zurückdenken»

Dan Ndoye – Der Nottingham-Stürmer spielt gegen Katar von Beginn an, läuft den Gegnern um die Ohren und kommt zu zahlreichen Chancen. Treffen tut er nicht. In Spiel 3 gegen Kanada steht er nicht mehr in der Startaufstellung. Klar ist er enttäuscht.

Ardon Jashari – Wird gegen Katar eingewechselt und sitzt dann zwei Mal 90 Minuten auf der Bank. Das ist nicht der Anspruch des Mittelfeldspielers der AC Milan.

Konnte sich im gut besetzten Schweizer Mittelfeld noch keinen Stammplatz erkämpfen: Ardon Jashari FR171640 AP

Denis Zakaria – Spielt beim 1:1 gegen Katar von Anfang an als Rechtsverteidiger und muss dann seinen Platz gegen Bosnien-Herzegowina an Silvan Widmer und gegen Kanada an Luca Jaquez hergeben.

Silvan Widmer – Spielte eine hervorragende Qualifikation als Stammspieler und sah sich dann zum Start der WM auf der Bank wieder. Im zweiten Spiel durfte er ran, im dritten sass er wieder draussen.

Zeki Amdouni – Er zog sich im letzten Sommer einen Kreuzbandriss zu, ist aber seit April wieder fit. In der Nati wollte man ihn aufbauen und ans Team heranführen. Bislang reichte es nur für elf Minuten plus Nachspielzeit gegen Katar. Hätte sich sicher mehr erhofft.