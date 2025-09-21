Das sind die Achtelfinal-Duelle im Schweizer Cup

Xherdan Shaqiri und Titelverteidiger Basel treffen im Cup-Achtelfinal auf den FC Grand-Saconnex. Bild: Keystone

Im Schweizer Cup kommt es in den Achtelfinals noch zu keinem Duell zwischen Super-League-Teams. Dennoch verspricht die nächste Cuprunde Spannung.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

So empfängt Rapperswil-Jona den FC St. Gallen zum Kantonsderby. Für die Espen ist es bereits das zweite, nachdem sie in den Sechzehntelfinals nach Wil reisten.

Abermals daheim antreten darf der FC Aarau. Nach dem überraschenden Sieg gegen die Young Boys kommt nun Super-Ligist Sion ins Brügglifeld.

Weiter trifft Nyon auf Xamax, Lausanne-Sport tritt auswärts gegen Yverdon an, und die Grasshoppers treffen auf Cham.

Titelverteidiger Basel und der FC Luzern erhalten verhältnismässig einfache Klubs zugelost. Die Basler treffen auswärts auf Grand-Saconnex aus der Promotion League, während Luzern zu Erstligist Zug 94 reist.

Die Partien finden zwischen dem 2. und 4. Dezember statt.

Die Duelle in den Cup-Achtelfinals FC Rapperswil-Jona – FC St.Gallen

FC Aarau – FC Sion

Zug 94 (1.) – FC Luzern

FC Grand-Saconnex (PL) – FC Basel

SC Cham (PL) – Grasshopper Club Zürich

Stade Nyonnais – Neuchatel Xamax

Stade-Lausanne-Ouchy – FC Winterthur

Yverdon Sport – FC Lausanne-Sport Mehr anzeigen

Videos aus dem Ressort

Das sind alle 50 Haaland-Tore 50 Tore in 49 Champions League-Spielen. Dies Erling Haalands eindrückliche Bilanz. Wir haben all seine 50 Tore zusammengeschnitten. 19.09.2025