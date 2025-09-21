Das sind die Achtelfinal-Duelle im Schweizer Cup

Im Schweizer Cup kommt es in den Achtelfinals noch zu keinem Duell zwischen Super-League-Teams. Dennoch verspricht die nächste Cuprunde Spannung.
So empfängt Rapperswil-Jona den FC St. Gallen zum Kantonsderby. Für die Espen ist es bereits das zweite, nachdem sie in den Sechzehntelfinals nach Wil reisten.
Abermals daheim antreten darf der FC Aarau. Nach dem überraschenden Sieg gegen die Young Boys kommt nun Super-Ligist Sion ins Brügglifeld.
Weiter trifft Nyon auf Xamax, Lausanne-Sport tritt auswärts gegen Yverdon an, und die Grasshoppers treffen auf Cham.
Titelverteidiger Basel und der FC Luzern erhalten verhältnismässig einfache Klubs zugelost. Die Basler treffen auswärts auf Grand-Saconnex aus der Promotion League, während Luzern zu Erstligist Zug 94 reist.
Die Partien finden zwischen dem 2. und 4. Dezember statt.
Die Duelle in den Cup-Achtelfinals
- FC Rapperswil-Jona – FC St.Gallen
- FC Aarau – FC Sion
- Zug 94 (1.) – FC Luzern
- FC Grand-Saconnex (PL) – FC Basel
- SC Cham (PL) – Grasshopper Club Zürich
- Stade Nyonnais – Neuchatel Xamax
- Stade-Lausanne-Ouchy – FC Winterthur
- Yverdon Sport – FC Lausanne-Sport