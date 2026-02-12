Das sind die Gegner der Schweizer Nati in der Nations League

Murat Yakin und Co. spielen in einer weniger hochkarätigen Nations-League-Gruppe wie in den letzten Jahren. KEYSTONE

Die Schweiz trifft in der Nations League im kommenden Herbst auf Schottland, Slowenien und Nordmazedonien. Die Nati spielt in der Liga B, die Spiele werden zwischen Ende September und Mitte November ausgetragen.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz trifft in der Nations League auf weniger attraktive Gegner wie bisher. Das liegt am Abstieg in die Liga B.

Bei der Auslosung in Brüssel wurden der Nati Schottland, Slowenien und Nordmazedonien zugelost.

Die sechs Partien finden im kommenden Herbst zwischen Ende September und Mitte November statt. Mehr anzeigen

Erstmals seit der Einführung der Nations League 2018 muss die Schweiz auf zweithöchster Stufe antreten. Dabei trifft die Nati auf Schottland, Slowenien und Nordmazedonien.

Die sechs Spieltage in der Nations League finden nach der Fussball-Weltmeisterschaft zwischen Ende September und Mitte November statt. Der Gruppensieger steigt in die Liga A auf, der Zweite spielt im März 2027 in der Barrage um den Aufstieg, der Dritte ebenfalls in einer Barrage im März gegen den Abstieg, während der Vierte direkt in die Liga C relegiert wird.

Zudem dürfte die Nations League wie in den letzten Jahren auch als Auffangnetz für einige in der Qualifikation für die EM 2028 gescheiterte Mannschaften dienen. Der Modus steht noch nicht definitiv fest.

