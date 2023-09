Mladen Petric schätzt die 15 wichtigsten Transfers des Sommers 2023 ein Wer schlägt ein? Wer war zwar teuer, hilft seinem neuer Verein aber kaum weiter? Wir haben blue Sport Experte Mladen Petric gefragt, was er von den wichtigsten Transfers des Sommer hält. 01.09.2023

Einmal mehr gingen am Deadline Day am Freitag noch einmal etliche Transfers über die Bühne. Um Mitternacht schloss dann das Transferfenster für die fünf grössten Ligen Europas. Hier sind die teuersten Neuzugänge.

Die Premier League

Die finanzstärkste Liga Europas wird ihrem Ruf auch in diesem Sommer gerecht. Mit 2,59 Milliarden Euro an Transferausgaben gaben die Klubs der Premier League beinahe gleich viel Geld aus, wie die Vereine der Bundesliga, Serie A, LaLiga und Ligue 1 zusammen (2,7 Milliarden Euro).

Teuerster Neuzugang ist Arsenals Declan Rice, der für kolportierte 116,6 Millionen Euro von West Ham United zu den Gunners stiess. Der spendierfreudigste Klub hingegen ist mit Gesamtausgaben von unfassbaren 464 Millionen Euro der FC Chelsea.

Die teuersten Neuzugänge in der Premier League Declan Rice / Mittelfeld / Arsenal – 116,6 Mio. €

Moisés Caicedo / Mittelfeld / Chelsea – 116 Mio. €

Josko Gvardiol / Verteidiger / Manchester City – 90 Mio. €

Rasmus Højlund / Sturm / Manchester Utd. – 75 Mio. €

Kai Havertz / Mittelfeld / Arsenal – 75 Mio. €

Dominik Szoboszlai / Mittelfeld / Liverpool – 70 Mio. €

Mason Mount / Mittelfeld / Manchester Utd. – 64,2 Mio. €

Sandro Tonali / Mittelfeld / Newcastle Utd. – 64 Mio. €

Roméo Lavia / Mittelfeld / Chelsea – 62,1 Mio. €

Matheus Nunes / Mittelfeld / Manchester City – 62 Mio. €

Christopher Nkunku / Sturm/ Chelsea – 60 Mio. €

Jérémy Doku / Sturm/ Manchester City – 60 Mio. €

Moussa Diaby / Sturm/ Aston Villa – 55 Mio. €

André Onana / Goalie / Manchester Utd. – 52,5 Mio. €

Matheus Cunha / Sturm / Wolverhampton – 50 Mio. €

Cole Palmer / Mittelfeld / Chelsea – 47 Mio. €

James Maddison / Mittelfeld / Tottenham – 46,3 Mio. €

Axel Disasi / Verteidiger / Chelsea – 45 Mio. €

Harvey Barnes / Mittelfeld / Newcastle Utd. – 44 Mio. €

Mohammed Kudus / Mittelfeld / West Ham Utd. – 43 Mio. € Mehr anzeigen

Die Bundesliga

In Deutschland rühren wenig überraschend die Bayern mit der goldenen Kelle an. Rang eins und Rang zwei der teuersten Neuzugänge gehen gleich beide nach München.

Auf dem 13. Platz steht mit 15 Millionen Euro Ablöse Granit Xhaka, der von Arsenal London zu Bayer Leverkusen wechselte.

Die teuersten Neuzugänge in der Bundesliga Harry Kane / Sturm / Bayern München – 100 Mio. €

Min-jae Kim / Verteidiger / Bayern München – 50 Mio. €

Loïs Openda / Sturm / RB Leipzig – 38,5 Mio. €

Felix Nmecha / Mittelfeld / Bor. Dortmund – 30 Mio. €

Castello Lukeba / Verteidiger / RB Leipzig – 30 Mio. €

Lovro Majer / Mittelfeld / Wolfsburg – 25 Mio. €

Benjamin Sesko / Sturm / RB Leipzig – 24 Mio. €

Christoph Baumgartner / Mittelfeld / RB Leipzig – 24 Mio. €

Nathan Tella / Mittelfeld / Leverkusen – 23,3 Mio. €

Victor Boniface / Sturm / Leverkusen – 20,5 Mio. €

Nicolas Seiwald / Mittelfeld / RB Leipzig 20 Mio. €

Marcel Sabitzer / Mittelfeld / Bor. Dortmund –19 Mio. €

Granit Xhaka / Mittelfeld / Leverkusen – 15 Mio. €

El Chadaille Bitshiabu / Verteidiger / RB Leipzig – 15 Mio. €

Mergim Berisha / Sturm / Hoffenheim – 14 Mio. €

Robin Gosens / Verteidiger / Union Berlin – 13 Mio. €

Niclas Füllkrug / Sturm / Bor. Dortmund – 13 Mio. €

Attila Szalai / Verteidiger / Hoffenheim – 12,3 Mio. €

Joakim Maehle / Verteidiger / Wolfsburg – 12 Mio. €

Tomas Cvancara / Sturm / Bor. M'gladbach –10,5 Mio. € Mehr anzeigen

Die Serie A

Die teuersten Neuzugänge der Serie A sind mit lediglich 30 Millionen Euro Penjamin Pavard, Manuel Locatelli und Moise Kean. Insgesamt geben die italienischen Vereine gemäss der Datenbank «Transfermarkt» aber hinter den Engländern am zweitmeisten aus (842 Millionen Euro).

Mit Noah Okafor auf Rang 16 schafft es auch hier ein Schweizer in die Liste. Der Nati-Stürmer schloss sich diesen Sommer der AC Milan an, die für den 23-Jährigen 14 Millionen Euro investierten.

Die teuersten Neuzugänge in der Serie A Benjamin Pavard / Verteidiger / Inter Mailand – 30 Mio. €

Manuel Locatelli / Mittelfeld / Juventus Turin – 30 Mio. €

Moise Kean / Sturm / Juventus Turin – 30 Mio. €

El Bilal Touré / Sturm / Atal. Bergamo – 28 Mio.

Giacomo Raspadori / Sturm / Napoli – 26 Mio. €

Jesper Lindstrøm / Mittelfeld / Napoli – 25 Mio. €

Gianluca Scamacca / Sturm / Atal. Bergamo – 25 Mio. €

Christian Pulisic / Sturm / Milan – 20 Mio.

Samuel Chukwueze / Sturm / Milan – 20 Mio.

Andrea Pinamonti / Sturm / Sassuolo – 20 Mio. €

Yunus Musah / Mittelfeld / Milan – 20 Mio. €

Tijjani Reijnders / Mittelfeld / Milan – 19 Mio. €

Ruben Loftus-Cheek / Mittelfeld / Milan – 16 Mio. €

Ivan Ilic / Mittelfeld / FC Turin Serie A – 15,7 Mio. €

Taty Castellanos / Sturm / Lazio Rom – 15 Mio. €

Noah Okafor / Sturm / Milan – 14 Mio. €

Nikola Vlasic / Mittelfeld / FC Turin – 12,8 Mio. €

Boulaye Dia / Sturm / US Salernitana – 12 Mio. €

Retegui / Sturm / Genua – 12 Mio. €

Matteo Pessina / Mittelfeld / Monza – 12 Mio. €

Giovanni Simeone / Sturm / Napoli – 12 Mio. €

Gustav Isaksen / Sturm / Lazio Rom – 12 Mio. €

Jens Cajuste / Mittelfeld / Napoli – 12 Mio. €

Lucas Beltrán / Sturm / Florenz – 12 Mio. € Mehr anzeigen

Die Ligue 1

Auch in Frankreich überrascht das Bild an der Tabellenspitze der wertvollsten Transfers nicht. Rang eins bis fünf gehen allesamt an das superreiche Paris Saint-Germain aus der Hauptstadt. Teuerster Neuzugang ist mit 60 Millionen Euro Manuel Ugarte.

Denis Zakaria und Fabian Rieder sind die beiden Schweizer Einträge in der Liste. Rieder spülte YB bei seinem Wechsel nach Rennes 15 Millionen Euro in die Kasse, AS Monaco überwies für Zakaria 20 Millionen Euro.

Die teuersten Neuzugänge in der Ligue 1 Kolo Muani / Sturm / PSG – 95 Mio. €

Manuel Ugarte / Mittelfeld / Paris SG – 60 Mio. €

Ousmane Dembélé / Sturm / Paris SG – 50 Mio. €

Lucas Hernández / Verteidiger / Paris SG – 45 Mio. €

Bradley Barcola / Sturm / Paris SG – 45 Mio. €

Elye Wahi / Sturm / RC Lens – 30 Mio. €

Folarin Balogun / Sturm / AS Monaco – 30 Mio. €

Hugo Ekitiké / Sturm/ Paris SG – 28,5 Mio. €

Terem Moffi / Sturm / OGC Nizza – 22,5 Mio. €

Kang-in Lee / Mittelfeld / Paris SG – 22 Mio. €

Abakar Sylla / Verteidiger / Strassburg – 20 Mio. €

Enzo Le Fée / Mittelfeld / Stade Rennes – 20 Mio. €

Denis Zakaria / Mittelfeld / AS Monaco – 20 Mio. €

Jérémie Boga / Sturm / OGC Nizza – 18 Mio. €

Iliman Ndiaye / Sturm / Ol. Marseille – 17 Mio. €

Ludovic Blas / Mittelfeld / Stade Rennes – 15 Mio. €

Mohammed SalisuI / Verteidiger / AS Monaco – 15 Mio. €

Hákon Arnar Haraldsson / Sturm / LOSC Lille – 15 Mio. €

Fabian Rieder / Mittelfeld / Stade Rennes – 15 Mio. €

Andy Diouf / Mittelfeld / RC Lens – 14 Mio. € Mehr anzeigen

Die Primera Division

Jude Bellingham und dann kommt lang, lang nichts mehr. Die Spanier waren von den Top-5-Ligen mit Abstand die Sparsamsten in diesem Sommer. Nur der Wechsel des Engländers zu Real Madrid hat (deutlich) mehr als 20 Millionen Euro gekostet. Insgesamt haben die LaLiga-Teams «nur» 410 Millionen Euro ausgegeben. Das ist weniger als der FC Chelsea.

So schafft es sogar Djibril Sow mit seinem 10-Millionen-Euro-Transfer auf Rang 7.

Die teuersten Neuzugänge der LaLiga Jude Bellingham / Mittelfeld / Real Madrid – 103 Mio. €

Antoine Griezmann / Sturm / Atlético Madrid – 20 Mio. €

Arda Güler / Mittelfeld / Real Madrid – 15 Mio. €

Arsen Zakharyan / Mittelfeld / Real Sociedad – 13 Mio. €

Anastasios Douvikas / Sturm / Celta Vigo – 12 Mio. €

Loic Badé / Verteidigung / Sevilla – 12 Mio. €

Djibril Sow / Mittelfeld / Sevilla – 10 Mio. €

Alexander Sorloth / Sturm / Villarreal

Dodi Lukebakio / Sturm / Sevilla – 10 Mio. €

Sergi Darder / Mittelfeld / Mallorca – 8 Mio. €

Jorge de Frutos / Sturm / Rayo Vallecano – 8 Mio. €

Luis Suarez / Sturm / Almeria – 8 Mio. €

Artem Dovbyk / Sturm / Girona – 7,75 Mio. €

Cyle Larin / Sturm / Mallorca – 7,5 Mio. €

Ibrahima Koné / Sturm / Almeria – 7,5 Mio. €

Lucas Boyé / Sturm / Granada – 7 Mio. €

Dion Lopy / Mittelfeld / Almeria – 6,5 Mio. €

Raul Garcia / Sturm / Osasuna – 6,5 Mio. €

Sergio Arribas / Mittelfeld / Almeria – 6 Mio. €

Jhon Solis / Mittelfeld / Girona – 6 Mio. €

Samu Omorodion / Sturm / Atlético – 6 Mio. € Mehr anzeigen