Carlo Boukhalfa und dem FC St.Gallen wurde für das Cup-Viertelfinal ein Heimspiel gegen Titelverteidiger Basel zugelost. KEYSTONE

Die Auslosung der Viertelfinals im Schweizer Cup beschert zwei Duelle von Teams aus der Super League. In St.Gallen kommt es zu einem Cup-Knüller.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport Tobias Benz

Die Cup-Achtelfinals sind Geschichte. Mit Basel und Sion haben sich am Donnerstag zwei Super Ligisten die letzten beiden Viertelfinal-Tickets geschnappt. Beide treffen in den Viertelfinals auf einen Gegner aus derselben Gewichtsklasse.

Titelverteidiger Basel muss zum Cup-Knüller nach St.Gallen. Der FC Sion wiederum bekommt es mit GC zu tun.

Das auf dem Papier leichteste Los erhielt der FC Luzern. Die Innerschweizer spielen gegen Stade Lausanne-Ouchy aus der Challenge League.

Die Cup-Viertelfinals Lausanne Ouchy – Luzern

St.Gallen – Basel

GC – Sion

Xamax – Yverdon Mehr anzeigen

Die Viertelfinals, die zwischen dem 3. und 5. Februar 2026 ausgetragen werden, halten zudem ein spezielles Derby bereit. Mit Neuchâtel Xamax und Yverdon-Sport treffen zwei Teams aufeinander, die am Neuenburgersee beheimatet sind.

