  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Knüller in St.Gallen Das sind die Viertelfinal-Duelle im Schweizer Cup

Tobias Benz

4.12.2025

Carlo Boukhalfa und dem FC St.Gallen wurde für das Cup-Viertelfinal ein Heimspiel gegen Titelverteidiger Basel zugelost.
Carlo Boukhalfa und dem FC St.Gallen wurde für das Cup-Viertelfinal ein Heimspiel gegen Titelverteidiger Basel zugelost.
KEYSTONE

Die Auslosung der Viertelfinals im Schweizer Cup beschert zwei Duelle von Teams aus der Super League. In St.Gallen kommt es zu einem Cup-Knüller.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport

04.12.2025, 23:09

04.12.2025, 23:35

Die Cup-Achtelfinals sind Geschichte. Mit Basel und Sion haben sich am Donnerstag zwei Super Ligisten die letzten beiden Viertelfinal-Tickets geschnappt. Beide treffen in den Viertelfinals auf einen Gegner aus derselben Gewichtsklasse.

Titelverteidiger Basel muss zum Cup-Knüller nach St.Gallen. Der FC Sion wiederum bekommt es mit GC zu tun.

Das auf dem Papier leichteste Los erhielt der FC Luzern. Die Innerschweizer spielen gegen Stade Lausanne-Ouchy aus der Challenge League.

Die Cup-Viertelfinals

  • Lausanne Ouchy – Luzern
  • St.Gallen – Basel
  • GC – Sion
  • Xamax – Yverdon
Mehr anzeigen

Die Viertelfinals, die zwischen dem 3. und 5. Februar 2026 ausgetragen werden, halten zudem ein spezielles Derby bereit. Mit Neuchâtel Xamax und Yverdon-Sport treffen zwei Teams aufeinander, die am Neuenburgersee beheimatet sind.

Das könnte dich auch interessieren

Schweizer Cup. Basel müht sich ins Viertelfinale ++ Späte Sion-Show in Aarau

Schweizer CupBasel müht sich ins Viertelfinale ++ Späte Sion-Show in Aarau

Schweizer Cup. Winti verliert gegen SLO ++ GC steht im Viertelfinal ++ Xamax gewinnt Elfer-Krimi gegen Nyon

Schweizer CupWinti verliert gegen SLO ++ GC steht im Viertelfinal ++ Xamax gewinnt Elfer-Krimi gegen Nyon

Cup-Achtelfinals. St.Gallen jubelt nach Elfer-Krimi in Rapperswil ++ Luzern schlägt Zug ++ Yverdon düpiert Lausanne

Cup-AchtelfinalsSt.Gallen jubelt nach Elfer-Krimi in Rapperswil ++ Luzern schlägt Zug ++ Yverdon düpiert Lausanne

Meistgelesen

Russischer General kritisiert Putin – und begibt sich in grosse Gefahr
Als Prinz Harry in TV-Show Trump veräppelt, kippt die Stimmung
Kiew meldet Zerstörung eines russischen Kampfflugzeugs
Odermatt triumphiert auf der Birds of Prey – von Allmen knapp am Podest vorbei
Schweizer Winzer in der Krise: «Die Lage ist dramatisch»

Fussball-News

Gerüchte um Schweizer Trainer. Kehrt Urs Fischer bei Bundesligist an die Seitenlinie zurück?

Gerüchte um Schweizer TrainerKehrt Urs Fischer bei Bundesligist an die Seitenlinie zurück?

Nach Fan-Skandal in Birmingham. UEFA gibt Strafmass gegen YB bekannt

Nach Fan-Skandal in BirminghamUEFA gibt Strafmass gegen YB bekannt

Abschied zum Saisonende?. Inter sucht offenbar bereits den Nachfolger von Yann Sommer

Abschied zum Saisonende?Inter sucht offenbar bereits den Nachfolger von Yann Sommer

DFB-Pokal. Titelverteidiger Stuttgart und Bayern im Viertelfinal – Muheim tragische Figur bei HSV-Aus

DFB-PokalTitelverteidiger Stuttgart und Bayern im Viertelfinal – Muheim tragische Figur bei HSV-Aus

Aufsteiger verblüfft weiter. Xhaka punktet mit Sunderland auch auswärts bei Liverpool

Aufsteiger verblüfft weiterXhaka punktet mit Sunderland auch auswärts bei Liverpool