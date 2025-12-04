Die Auslosung der Viertelfinals im Schweizer Cup beschert zwei Duelle von Teams aus der Super League. In St.Gallen kommt es zu einem Cup-Knüller.
Die Cup-Achtelfinals sind Geschichte. Mit Basel und Sion haben sich am Donnerstag zwei Super Ligisten die letzten beiden Viertelfinal-Tickets geschnappt. Beide treffen in den Viertelfinals auf einen Gegner aus derselben Gewichtsklasse.
Titelverteidiger Basel muss zum Cup-Knüller nach St.Gallen. Der FC Sion wiederum bekommt es mit GC zu tun.
Das auf dem Papier leichteste Los erhielt der FC Luzern. Die Innerschweizer spielen gegen Stade Lausanne-Ouchy aus der Challenge League.
Die Cup-Viertelfinals
- Lausanne Ouchy – Luzern
- St.Gallen – Basel
- GC – Sion
- Xamax – Yverdon
Die Viertelfinals, die zwischen dem 3. und 5. Februar 2026 ausgetragen werden, halten zudem ein spezielles Derby bereit. Mit Neuchâtel Xamax und Yverdon-Sport treffen zwei Teams aufeinander, die am Neuenburgersee beheimatet sind.