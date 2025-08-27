  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Europacup-Rückspiele Das traut Rolf Fringer den Schweizer Teams zu

Patrick Lämmle

27.8.2025

Das traut Rolf Fringer den Schweizer Teams europäisch zu

Das traut Rolf Fringer den Schweizer Teams europäisch zu

Mit Basel, YB, Servette und Lausanne stehen in dieser Woche vier Schweizer Vereine europäisch im Einsatz. Eine Einschätzung von Rolf Fringer.

24.08.2025

Mit Basel, YB, Servette und Lausanne stehen in dieser Woche vier Schweizer Vereine europäisch im Einsatz. Die Einschätzung von Rolf Fringer gibts im Video oben.

Redaktion blue Sport

27.08.2025, 19:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Basel träumt vom Einzug in die Champions League, YB nimmt die Europa League ins Visier, Servette und Lausanne kämpfen ums europäische Überleben.
  • Im Video oben siehst du die Einschätzung von Rolf Fringer.
Mehr anzeigen

Basel träumt von der Champions League

Am Mittwoch empfängt der FC Kopenhagen im Parken-Stadion den FC Basel (21.00 Uhr live auf blue Sport). Das Hinspiel in Basel endete 1:1. Die Rechnung vor dem Rückspiel ist einfach: Der Gewinner des Duells zieht in die Champions League ein, der Verlierer spielt in der Europa League.

Basel – Kopenhagen 1:1

Basel – Kopenhagen 1:1

UEFA Champions League | Playoff-Hinspiel | Saison 25/26

20.08.2025

YB hat die Europa League im Visier

YB hat gute Chancen, die Ligaphase der Europa League zu erreichen. Die Berner haben das Auswärtsspiel gegen Slovan Bratislava 1:0 gewonnen und wollen am Donnerstag (20.00 Uhr) den Sack im Wankdorf zumachen. Verpassen die Berner den Einzug in die Europa League, so geht die Reise in der Conference League weiter.

Europa League. Die Young Boys gewinnen in Bratislava

Europa LeagueDie Young Boys gewinnen in Bratislava

Servette mit schmeichelhaftem Remis

Das Hinspiel zwischen Schachtar Donezk und Servette in den Playoffs zur Conference League endete 1:1. Die Genfer gingen zwar früh in Führung, hatten danach aber kaum noch Chancen und durften mit dem Remis zufrieden sein. Im Rückspiel am Donnerstag geniesst Servette Heimvorteil.

Schwierige Auswärtspartie für Lausanne

Besiktas reiste als klarer Favorit nach Lausanne, musste sich gegen das Team von Peter Zeidler aber mit einem glücklichen 1:1 zufriedengeben. Im Rückspiel am Donnerstag (19.00 Uhr) erwartet Lausanne nun ein echter Hexenkessel.

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Meistgelesen

«Die Frau schrie extrem laut»: Augenzeugen berichten über Bootsunglück auf Zürichsee
Trump geht auf Milliardär Soros los +++ Männer mit Verbindungen zu Trump «infiltrieren» Grönlands Gesellschaft
Vermisster Tourist nahe Schweizer Grenze gibt Behörden Rätsel auf
Mehrere Täler im Tessin gesperrt +++ Bund warnt vor extremen Regenfällen im ganzen Land
Hammer-Duell zwischen Staudenmann und Giger – König Wicki gegen Shootingstar

Fussball-News

Sieg in der Qualifikation. YB-Frauen dürfen weiter auf Champions League hoffen

Sieg in der QualifikationYB-Frauen dürfen weiter auf Champions League hoffen

Showdown um Champions-League-Ticket. Ajeti auf der Bank: So startet der FC Basel gegen Kopenhagen

Showdown um Champions-League-TicketAjeti auf der Bank: So startet der FC Basel gegen Kopenhagen

Vorwürfe gegen Elsad Zverotic. FC Aarau leitet Untersuchung gegen eigenen Sportchef ein

Vorwürfe gegen Elsad ZveroticFC Aarau leitet Untersuchung gegen eigenen Sportchef ein

«Ich geniesse es hier sehr». In diesem Schweizer Schloss wohnt der Kopenhagen-Boss

«Ich geniesse es hier sehr»In diesem Schweizer Schloss wohnt der Kopenhagen-Boss

Champions-League-Millionen winken. Basel muss in Kopenhagen über sich hinauswachsen

Champions-League-Millionen winkenBasel muss in Kopenhagen über sich hinauswachsen

Fussball-Videos

FCB-Fans vor Kopenhagen-Knüller optimistisch: «Shaqiri wird alles reissen»

FCB-Fans vor Kopenhagen-Knüller optimistisch: «Shaqiri wird alles reissen»

27.08.2025

Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt

Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt

STORY: Ein Antrag im Blumenmeer – mit einem gemeinsamen Post auf Instagram hat das derzeit wohl berühmteste Promi-Paar der USA am Dienstag seine Verlobung mitgeteilt. Taylor Swift und Travis Kelce wollen heiraten, das gaben der Pop-Superstar und der Footballprofi ihrer weltweiten Fangemeinde bekannt. In den sozialen Medien wurde die Nachricht von vielen gefeiert. Allein auf ihrem gemeinsamen Instagram-Profil gab es innerhalb von weniger als 20 Minuten mehr als 1,8 Millionen Likes. Die National Football League (NFL) gratulierte und auch vor einer Kabinettssitzung im Weissen Haus machte die Meldung nicht Halt. Reporterin fragt: «Travis Kelce und Taylor Swift sind verlobt und die Welt möchte Ihre Reaktion.» Donald Trump, US-Präsidemt: «Nun, ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich finde, er ist ein toller Spieler, ein toller Kerl und sie ist eine grossartige Person, also wünsche ich ihnen viel Glück.» Im September 2024 hatte Trump getwittert, er hasse Taylor Swift. Die Sängerin hatte im US-Präsidentschaftswahlkampf damals Trumps Konkurrentin Kamala Harris unterstützt. Ein Datum für die Hochzeit war am Dienstag noch nicht bekannt. Die 14-fache Grammy-Gewinnerin Swift und der Quarterback der Kansas City Chiefs, der seinem Verein dreimal zum Super-Bowl-Sieg verholfen hat, sind seit 2023 ein Paar.

27.08.2025

Pafos – Crvena Zvezda 1:1

Pafos – Crvena Zvezda 1:1

UEFA Champions League | Playoff-Rückspiel | Saison 25/26

26.08.2025

Sturm Graz – Bodø/Glimt 2:1

Sturm Graz – Bodø/Glimt 2:1

UEFA Champions League | Playoff-Rückspiel | Saison 25/26

26.08.2025

Bellinzona – Yverdon 0:0

Bellinzona – Yverdon 0:0

Challenge League | 5. Runde | Saison 25/26

26.08.2025

FCB-Fans vor Kopenhagen-Knüller optimistisch: «Shaqiri wird alles reissen»

FCB-Fans vor Kopenhagen-Knüller optimistisch: «Shaqiri wird alles reissen»

Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt

Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt

Pafos – Crvena Zvezda 1:1

Pafos – Crvena Zvezda 1:1

Sturm Graz – Bodø/Glimt 2:1

Sturm Graz – Bodø/Glimt 2:1

Bellinzona – Yverdon 0:0

Bellinzona – Yverdon 0:0

Mehr Videos