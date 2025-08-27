Mit Basel, YB, Servette und Lausanne stehen in dieser Woche vier Schweizer Vereine europäisch im Einsatz. Die Einschätzung von Rolf Fringer gibts im Video oben.
- Basel träumt vom Einzug in die Champions League, YB nimmt die Europa League ins Visier, Servette und Lausanne kämpfen ums europäische Überleben.
- Im Video oben siehst du die Einschätzung von Rolf Fringer.
Basel träumt von der Champions League
Am Mittwoch empfängt der FC Kopenhagen im Parken-Stadion den FC Basel (21.00 Uhr live auf blue Sport). Das Hinspiel in Basel endete 1:1. Die Rechnung vor dem Rückspiel ist einfach: Der Gewinner des Duells zieht in die Champions League ein, der Verlierer spielt in der Europa League.
YB hat die Europa League im Visier
YB hat gute Chancen, die Ligaphase der Europa League zu erreichen. Die Berner haben das Auswärtsspiel gegen Slovan Bratislava 1:0 gewonnen und wollen am Donnerstag (20.00 Uhr) den Sack im Wankdorf zumachen. Verpassen die Berner den Einzug in die Europa League, so geht die Reise in der Conference League weiter.
Servette mit schmeichelhaftem Remis
Das Hinspiel zwischen Schachtar Donezk und Servette in den Playoffs zur Conference League endete 1:1. Die Genfer gingen zwar früh in Führung, hatten danach aber kaum noch Chancen und durften mit dem Remis zufrieden sein. Im Rückspiel am Donnerstag geniesst Servette Heimvorteil.
Schwierige Auswärtspartie für Lausanne
Besiktas reiste als klarer Favorit nach Lausanne, musste sich gegen das Team von Peter Zeidler aber mit einem glücklichen 1:1 zufriedengeben. Im Rückspiel am Donnerstag (19.00 Uhr) erwartet Lausanne nun ein echter Hexenkessel.