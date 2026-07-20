Von 2016 bis im Sommer 2026 war Pep Guardiola Trainer bei Manchester City. Eigentlich wollte er eine wohlverdiente Auszeit nehmen, doch nun machen ihm die Italiener schöne Augen. Knickt er ein?

Wie «Sky Sport Italia» berichtet, träumt der italienische Fussball-Verband von einem echten Transfer-Hammer. Demnach sollen Paolo Maldini, der technische Direktor, sowie Verbandsberater Leonardo mit Pep Guardiola verhandeln. Die Verantwortlichen der Squadra Azzurra haben dem Bericht zufolge drei Tage in Barcelona verbracht, um den 55-jährigen Erfolgstrainer vom Posten bei Italien zu überzeugen.

Ob der Spanier Lust auf den Job hat oder lieber an seinem Plan festhalten möchte, eine Auszeit vom Trainerdasein zu nehmen, ist nicht bekannt.

Nachdem Italien zum dritten Mal in Folge die WM verpasst hatte, mussten Trainer Gennaro Gattuso, Teambetreuer Gianluigi Buffon und Verbandschef Gabriele Gravini den Hut nehmen.

Weitere Namen werden gehandelt

Guardiola scheint der Wunschkandidat zu sein, daneben gibt es aber noch weitere Namen, die kursieren. Roberto Mancini, der bereits von 2018 bis 2023 Nationaltrainer Italiens war und das Team 2021 zum EM-Titel führte, soll einer davon sein. Ebenfalls auf der Liste der möglichen Kandidaten steht offenbar Antonio Conte. Beide sind derzeit vereinslos.

Ein Name, der ebenfalls herumgeistert, ist jener von Andrea Pirlo. 2006 war er als Spieler Teil des Weltmeister-Teams. Als Trainer allerdings, da hat er wenig Argumente gesammelt, um für den so wichtigen Job in Frage zu kommen. Mit Juve wurde er in der Saison 2020/21 Vierter, mit Sampdoria Genua verpasste er in der Saison 2023/24 den Aufstieg als Tabellensiebter klar. Aktuell steht er noch bei United FC, einem Verein aus der UAE Pro League, unter Vertrag.