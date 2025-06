Im Mai 2003 verletzte sich David Beckham bei einem Länderspiel am Handgelenk. Keystone

Ein über 20 Jahre alter Fussball-Unfall holt ihn ein: David Beckham musste sich einer Operation unterziehen – und das wegen einer Verletzung, die er 2003 im Trikot der englischen Nationalmannschaft erlitt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen David Beckham wurde am Handgelenk operiert, nachdem eine Schraube aus einer alten Verletzung von 2003 starke Schmerzen verursacht hatte.

Die Verletzung stammt aus einem Länderspiel aus dem Jahr 2003, bei dem Beckham nach einem Zweikampf unglücklich stürzte.

Victoria Beckham postete ein rührendes Spitalfoto, während Beckham betont, dass sein Körper sich trotz der Fussballkarriere heute besser anfühle als lange zuvor.

Lange hatte er Schmerzen, jetzt wurde er endlich operiert: David Beckham hat sich einer Handgelenkoperation unterziehen müssen – über zwei Jahrzehnte nach dem eigentlichen Unfall. Der ehemalige Captain der englischen Nationalmannschaft zog sich die Verletzung bei einem Länderspiel gegen Südafrika im Jahr 2003 zu, berichtet der «Mirror».

Nach dem Zweikampf, bei dem er sich damals verletzte, spielte Beckham zunächst weiter und bereitete sogar noch ein Tor vor. Kurz nach der Pause musste er aber ausgewechselt werden. Später stellte sich heraus: Eine Schraube, die zur Stabilisierung der damaligen Verletzung eingesetzt wurde, hatte sich über die Jahre in seinem Unterarm verhakt – anstatt sich wie vorgesehen aufzulösen.

Ein aktuelles Röntgenbild zeigte nun das Problem klar – und der 50-Jährige entschloss sich zur Operation. Laut britischen Medienberichten soll er seit Jahren über Schmerzen geklagt haben, die zuletzt «unerträglich» wurden. Die OP sei erfolgreich verlaufen.

Victoria Beckham postet Bild auf Instagram

Ehefrau Victoria (51) teilt in ihrer Instagram-Story ein Foto von David im Spitalbett. Beckham wirkt müde und leicht benebelt, hat aber ein Lächeln auf den Lippen. «Gute Besserung, Daddy», schreibt Victoria. Auf einem zweiten Bild ist ein Armband mit der Aufschrift «Get well soon» zu sehen – es schmückt Beckhams frisch operiertes Handgelenk.

Im Februar sprach Beckham im Magazin «Men’s Health» offen über seine Langzeitverletzungen: Während seine Achillessehne, die er gegen Ende seiner Karriere riss, ihm heute keine Probleme mehr bereite, seien es Rücken und Hüfte, die ihm zu schaffen machten: «Das ist einfach Abnützung.»

Und trotzdem: «Mein Körper fühlt sich so gut an wie schon lange nicht mehr», sagte Beckham damals. Die aktuelle OP dürfte dazu beitragen, dass das auch so bleibt.

