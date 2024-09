Zuletzt spielte Romeo bei der 2. Mannschaft des FC Brentford. imago

David Beckhams Sohn Romeo hängt die Fussballschuhe an den Nagel. Der 22-Jährige will sich voll auf die Model-Karriere konzentrieren.

Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Romeo Beckham tauscht den Fussballplatz gegen den Laufsteg.

Der Sohn von Englands Fussball-Legende David Beckham hat seinen ausgelaufenen Vertrag bei Brentford nicht verlängert.

Er will sich jetzt voll auf seine Model-Karriere konzentrieren. Mehr anzeigen

Das fussballerische Talent vererbte David Beckham vor allem seinem zweitältesten Sohn Romeo. Dieser spielte im Nachwuchs von Arsenal London, folgte dann seinem Vater nach Miami und wechselte letztes Jahr zum Premier-League-Verein Brentford, wo er für die 2. Mannschaft zum Einsatz kam.

Sein Vertrag bei Brentford lief im Sommer aus. Gemäss der «Sun» wollte der englische Klub mit dem Beckham-Sohn verlängern, Romeo lehnte aber ab und zog sogleich einen Schlussstrich unter seine Fussball-Karriere.

Der Zeitung zufolge will sich der 22-Jährige ab sofort nur noch auf die Karriere als Model konzentrieren. «Er hat seine Zeit bei Brentford genossen, aber seine wahre Leidenschaft ist die Mode», wird eine Quelle zitiert.

Beckham junior hat nun bei der Top-Agentur «Safe Management» in Paris einen Vertrag unterschrieben und will jetzt auf dem Laufsteg richtig durchstarten. In Vergangenheit arbeitete Romeo bereits für Marken wie Burberry, Puma oder Yves Saint Laurent.