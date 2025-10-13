  1. Privatkunden
Belgien David Hubert neuer Trainer von Marc Giger

SDA

13.10.2025 - 17:04

Marc Giger (Mitte) wird neu von David Hubert trainiert
Marc Giger (Mitte) wird neu von David Hubert trainiert
Keystone

David Hubert wird neuer Trainer von Union Saint-Gilloise, wie der belgische Klub mitteilt.

Keystone-SDA

13.10.2025, 17:04

Mit dem 37-Jährigen, der bis anhin Ligakonkurrent OH Leuven trainierte, hat der Klub den Nachfolger von Sébastien Pocognoli gefunden. Dieser wechselte zur AS Monaco.

Hubert unterschrieb erst diesen Sommer bei den OH Leuven, wo er auch den Schweizer Nachwuchsnationalspieler Roggerio Nyakossi trainierte. Nach zehn Spielen steht der Klub mit acht Punkten jedoch auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit dem Wechsel zum Champions-League-Teilnehmer wechselt Hubert an die Tabellenspitze. Bei Saint-Gilloise wird er mit Marc Giger zudem erneut einen U21-Nationalspieler der Schweiz im Kader haben.

