Zum Verzweifeln: Etoile Carouges Coach Adrian Ursea Keystone

Die Zeit von Etoile Carouge an der Spitze der Challenge League ist nur kurz. In der 9. Runde gehen die Genfer bei Stade Lausanne-Ouchy 1:5 unter.

SDA

Nach zuvor drei Siegen in Folge lief für Etoile Carouge in Lausanne von Anfang an nichts zusammen. Warren Caddy und Mergim Qarri brachten den Super-League-Absteiger bereits in den ersten sechs Minuten 2:0 in Führung. Die zweite Hälfte begann nicht besser, nach einer Viertelstunde stand es 4:0. Mit dem Kantersieg gab Stade Lausanne-Ouchy die rote Laterne ab.

Neues Schlusslicht ist der Kantonsnachbar Stade Nyonnais – nach einer 1:2-Niederlage gegen Aarau.

sda