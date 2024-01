Degen: «Kololli muss liefern, Veiga muss an seinen Problemen arbeiten»

Degen: «Wir stehen immer noch hinten drin» 06.01.2024

Nach kriselnden Monaten hat sich der FC Basel gegen Ende des Jahres wieder etwas gefangen. Das 1:1 im Testspiel gegen Bayern gibt nun Mut für die Rückrunde. Klubboss David Degen hebt aber den Mahnfinger.

Klubboss David Degen schwärmt im Interview mit blue Sport von Trainer Fabio Celestini, hebt aufgrund der Tabellensituation in der Super League aber auch den Mahnfinger.

Degen spricht auch über den einen oder anderen Spieler und macht klar, dass er einiges von ihnen erwartet. Mehr anzeigen

Bestens gelaunt kommt FCB-Boss David Degen in der Pause des Testspiels zwischen Basel und Bayern München zu blue Sport ins Interview. Ein lockerer Spruch hier, ein Lacher da ... so relaxt hat man Degen in der Öffentlichkeit schon lange nicht mehr gesehen.

Klar, denn der FC Basel hat sich zuletzt von seiner schweren Krise etwas erholt. Seit der Ankunft von Fabio Celestini gab es in acht Pflichtspielen fünf Siege, ein Remis und nur zwei Niederlagen. Die rote Laterne konnte an Lausanne-Ouchy abgegeben werden.

Der Vorsprung aufs Tabellenende beträgt jetzt sieben Punkte. Genau gleich gross ist der Rückstand auf Platz 6 und die Championship Group. 15 Spiele bleiben dem FCB, um weiter aufzuholen und es doch noch über den Strich zu schaffen.

«Wir stehen immer noch hinten drin»

Spielen die Bebbi in der Rückrunde so wie gegen das grosse Bayern München, dürfte das im Bereich des Möglichen liegen. Mit grossem Engagement und auch etwas Glück erkämpft sich der FCB ein 1:1. Mit der Leistung des Teams ist David Degen schon zur Pause zufrieden, als es noch 0:0 steht.

«Fabio (Celestini) steht eigentlich für einen offensiven Fussball, aber er hat die Spieler heute auf Bayern eingestellt. Es zeigt, dass die Mannschaft zuhört, sie war kompakt. Und es war ein ganz anderes Leben drin als vorher. Das sieht man auch», sagt der FCB-Boss im Interview mit blue Sport.

Degen blickt zudem noch einmal aufs vergangene Jahr zurück: «2023 war heavy für mich. Nicht nur sportlich, sondern auch für mich persönlich. Ich hatte zwei Operationen. Sportlich war es eine komplette Berg- und Talfahrt.»

Im Mai der Halbfinal in der Conference League, im Sommer der Umbruch im Kader, im Herbst die grosse Krise und zum Schluss die gestartete Aufholjagd. Und wie wird das Jahr 2024? «Wir stehen immer noch hinten drin. Wir sind da noch nicht raus», stellt Degen klar. «Wir müssen Spiel für Spiel nehmen, einen Punkt nach dem anderen. Alles andere wäre völlig crazy und Hirngespinst.»

«Kololli muss liefern»

Zum Erfolg verhelfen soll auch der eine oder andere Neuzugang. Zwei Transfers hat der FCB schon getätigt. Nicolas Vouilloz kam von Liga-Konkurrent Servette und Benjamin Kololli kehrte aus Japan in die Super League zurück.

Wie kam es zum überraschenden Kololli-Transfer? Degen: «Wir haben eine Sportkommission und sie kamen mit dieser Idee. Man musste natürlich darüber nachdenken, aber dann haben wir es gemacht. Jetzt bekommt er die Chance, sicher auch dank Celestini. Aber jetzt muss er liefern!»

Veiga tunnelt Müller – Degen ärgert sich

Einer, der schon das eine oder andere Mal geliefert hat, aber immer wieder auch Leistungsschwankungen hatte, ist Renato Veiga. Der 20-jährige Mittelfeldspieler gehört gegen die Bayern zu den besten FCB-Spielern und sorgt mit einem Beinschuss gegen Thomas Müller für Erheiterung beim Publikum.

Nur David Degen hatte nicht wirklich Freude am Kunststück. «Das Problem ist ... er weiss, dass man das nicht immer machen sollte», seufzt der FCB-Boss. «Er hat es in der Meisterschaft schon ein, zweimal gemacht, wo es dann fast zu einem Gegentor geführt hat. Das ist kontraproduktiv», wird Degen deutlich. «Aber er weiss es. Das sind seine Probleme, an denen muss er arbeiten.»