Dembélé FIFA-Weltfussballer 2025: «War ein fantastisches Jahr für mich» 17.12.2025

Ousmane Dembélé ist erstmals FIFA-Weltfussballer – und erhielt prominente Unterstützung: Auch Nati-Captain Granit Xhaka oder Superstar Lionel Messi wählten den Franzosen auf Platz 1.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ousmane Dembélé wurde erstmals zum FIFA-Weltfussballer gekürt und setzte sich gegen Kylian Mbappé und Lamine Yamal durch.

Nationaltrainer, Captains, Journalisten und Fans stimmten ab – viele prominente Stimmen wie Messi, Xhaka und Tuchel wählten Dembélé auf Platz 1.

In die Top-11 schafften es weder Mbappé noch Haaland oder Raphinha. Mehr anzeigen

Ousmane Dembélé ist zum ersten Mal Weltfussballer. Der Franzose von Paris Saint-Germain setzte sich bei der Wahl gegen seinen Landsmann Kylian Mbappé (Real Madrid) und den Spanier Lamine Yamal (Barcelona) durch. Der 28-jährige ist Nachfolger des Brasilianers Vinicius Junior.

An der Wahl beteiligt waren Nationaltrainer, Captains, Fussball-Journalisten und Fans über die offizielle Homepage der FIFA – hier siehst du, wer für wen abstimmte.

FIFA-Weltfussballer 2025 Ousmane Dembélé

Kylian Mbappé

Lamine Yamal Mehr anzeigen

Nati-Captain Granit Xhaka wählte Dembélé auf den ersten Platz (5 Punkte). Auf Rang 2 setzte er Achraf Hakimi (3), den dritten Platz bekam Lamine Yamal (1). Den Barça-Star ganz zuoberst sah Murat Yakin. Dembélé war beim Nati-Trainer auf Rang 2, Kylian Mbappé auf dem dritten Platz.

Auch Lionel Messi setzte Dembélé auf die 1. Sein früherer Teamkollege Mbappé wählte der Argentinier auf Platz 2, seinen designierten Barça-Nachfolger Yamal auf die 3.

DFB-Captain Joshua Kimmich hatte Dembélé nicht auf einem der ersten drei Plätze. Er votierte für Vitinha (auch PSG) vor seinem Bayern-Kollegen Harry Kane und Pedri (FC Barcelona). Auch Deutschland-Trainer Julian Nagelsmann verteilte die meisten Punkte an den Portugiesen, dahinter lagen bei ihm Dembélé und Kane.

Top-11 ohne Mbappé und Haaland

Der Captain der englischen Nationalmannschaft selbst stimmte für Dembélé vor Vitinha und Mohamed Salah (Liverpool). Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel setzte auf seinen Captain Kane, Cole Palmer (Chelsea) und den französischen Gewinner.

Auch interessant: Marokko-Captain Achraf Hakimi entschied sich für seinen Ex-PSG-Kameraden Mbappé auf Eins und führte Dembélé nur auf Platz zwei.

Nicht in die Top-11 – die Auswahl wird separat vom Weltfussballer-Titel gewählt und basiert auf einer Abstimmung unter Tausenden Profispielern weltweit – schaffte es neben Mbappé sowie Erling Haaland auch Barça-Star Raphinha. Der Brasilianer zeigte eine starke Saison (in 64 Spielen 38 Tore und 24 Assists). Seine Frau liess in den sozialen Medien ihren Frust ab: «Haltet Ihr Raphinha für einen Basketballspieler???»