Ousmane Dembélé gewinnt nach dem Ballon d'Or auch den FIFA-Award als Weltfussballer. KEYSTONE

Einige Wochen nach dem Ballon d'Or (von France Football) hat die FIFA nun auch noch ihre eigene Preisverleihung durchgeführt. Aitana Bonmatí wird zur Weltfussballerin gekürt. Bei den Männern gewinnt Ousmane Dembélé.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Ousmane Dembélé ist zum ersten Mal Weltfussballer. Der Franzose von Paris Saint-Germain setzte sich bei der Wahl gegen seinen Landsmann Kylian Mbappé (Real Madrid) und den Spanier Lamine Yamal durch. Der 28-Jährige ist Nachfolger des Brasilianers Vinicius Junior. Als weltbeste Spielerin wurde zum dritten Mal hintereinander die Spanierin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona geehrt.

An der Wahl beteiligt waren Nationaltrainer, Auswahlkapitäne, Fussball-Journalisten und Fans über die offizielle Homepage der FIFA.

First time was so nice, she had to do it thrice. 🤩#TheBest FIFA Women's Player 2025: Aitana Bonmatí. 🏆 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Top-11 der Männer

#TheBest FIFA Men's 11 in 2025. ✨ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Top-11 der Frauen

#TheBest FIFA Women's 11 in 2025. ✨ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

Bester Trainer

Als Welttrainer 2025 wurde der Spanier Luis Enrique gekürt, der Paris Saint-Germain zum ersten Titel in der Champions League zum Titel geführt hatte und sich bei der Wahl unter anderem gegen Hansi Flick vom FC Barcelona durchsetzte.

Luis Enrique: #TheBest FIFA Men's Coach 2025! 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Beste Trainerin

Zur besten Trainerin wurde Sarina Wiegman gewählt. Die Niederländerin holte vorigen Sommer mit England ihren insgesamt dritten EM-Titel als Auswahltrainerin.

Sarina Wiegman: #TheBest FIFA Women's Coach 2025! 🧠 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

Die besten Goalies

Als beste Goalies wurden der Italiener Gianluigi Donnarumma von Manchester City und die Engländerin Hannah Hampton vom FC Chelsea gewählt. Sowohl der 26-jährige Donnarumma, letzte Saison noch bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, als auch die 25-jährige Hampton hatten zuvor in diesem Jahr bereits den Ballon d'Or gewonnen. Auch Dembélé und Bonmati waren Ende September in der Konkurrenzveranstaltung zu den FIFA-Awards bereits als beste Spieler 2025 ausgezeichnet worden.