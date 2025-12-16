Einige Wochen nach dem Ballon d'Or (von France Football) hat die FIFA nun auch noch ihre eigene Preisverleihung durchgeführt. Aitana Bonmatí wird zur Weltfussballerin gekürt. Bei den Männern gewinnt Ousmane Dembélé.
Ousmane Dembélé ist zum ersten Mal Weltfussballer. Der Franzose von Paris Saint-Germain setzte sich bei der Wahl gegen seinen Landsmann Kylian Mbappé (Real Madrid) und den Spanier Lamine Yamal durch. Der 28-Jährige ist Nachfolger des Brasilianers Vinicius Junior. Als weltbeste Spielerin wurde zum dritten Mal hintereinander die Spanierin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona geehrt.
An der Wahl beteiligt waren Nationaltrainer, Auswahlkapitäne, Fussball-Journalisten und Fans über die offizielle Homepage der FIFA.
Top-11 der Männer
Top-11 der Frauen
Bester Trainer
Als Welttrainer 2025 wurde der Spanier Luis Enrique gekürt, der Paris Saint-Germain zum ersten Titel in der Champions League zum Titel geführt hatte und sich bei der Wahl unter anderem gegen Hansi Flick vom FC Barcelona durchsetzte.
Beste Trainerin
Zur besten Trainerin wurde Sarina Wiegman gewählt. Die Niederländerin holte vorigen Sommer mit England ihren insgesamt dritten EM-Titel als Auswahltrainerin.
Die besten Goalies
Als beste Goalies wurden der Italiener Gianluigi Donnarumma von Manchester City und die Engländerin Hannah Hampton vom FC Chelsea gewählt. Sowohl der 26-jährige Donnarumma, letzte Saison noch bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, als auch die 25-jährige Hampton hatten zuvor in diesem Jahr bereits den Ballon d'Or gewonnen. Auch Dembélé und Bonmati waren Ende September in der Konkurrenzveranstaltung zu den FIFA-Awards bereits als beste Spieler 2025 ausgezeichnet worden.