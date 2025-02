Heute kommt es im Schweizer Cup zum Knüller zwischen dem FC Zürich und den Young Boys. FCZ-Trainer Ricardo Moniz erklärt an der Pressekonferenz, worauf es gegen den Schweizer Meister ankommt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Zürich trifft im Schweizer Cup im Letzigrund auf die Young Boys.

In der Pressekonferenz einen Tag vor der Partie erklärt FCZ-Trainer Ricardo Moniz, was seine Mannschaft noch verbessern muss.

Auf den Druck angesprochen sagt Moniz: «Der Druck ist jeden Tag hier, damit müssen wir umgehen können. Sonst musst du nicht bei uns spielen.» Mehr anzeigen

Im letzten Spiel der Cup-Viertelfinals kommt es heute um 20.30 Uhr im Letzigrund zum Knüller zwischen dem FC Zürich und den Young Boys.

An der Pressekonferenz sagt Moniz zum Cup-Viertelfinal gegen Meister YB: «Diese Woche ist Do or Die. Das Spiel gegen YB ist fifty-fifty.» Moniz lobt YB als guten Gegner, weiss aber auch, was er mit seinem FC Zürich besser machen will: «Das Wichtigste ist, dass wir am Ball besser sind. Unser Ballbesitz war oft zu weit hinten. Wir müssen zwischen Mittelfeld und Angriff zuschlagen.»

Augenmerk hat Moniz vor allem auf die Kreativität gelegt: «Wenn ich die Trainings sehe, sind wir in der Kreativität Weltmeister. Aber im Spiel müssen wir das noch beweisen.» Für kreative Spieler sei es oft die Frage, ob sie Alibi-Spieler, also Durchschnitt bleiben oder den nächsten Schritt machen. Spieler wie Zuber oder Mendy zeigen das: «Es geht immer um Technik und Spielintelligenz. Das versuchen wir zu entwickeln. Aber vorne bist du als Coach abhängig, wer den Ball reinschiesst», so Moniz.

In dieser Saison fehle noch der entscheidende Spieler in der Offensive. Moniz fordert deswegen mehr Konkretheit im Angriff. Ballbesitz alleine reiche nicht.

Der Druck kommt von innen, nicht von aussen

In der Super League liegt der FC Zürich nur noch auf Rang 8, hat im extrem spannenden Meisterrennen aber bloss sechs Punkte Rückstand auf das Leader-Quartett. So etwas habe er noch nie erlebt, sagt Moniz und fügt an: «Es ist Tradition hier beim FCZ: Je grösser der Druck, desto mehr wachsen wir.»

Der kürzeste Weg nach Europa, was von Canepa gefordert wird, ist aber definitiv der Cup. Auf die Frage, ob das zusätzlich Druck macht, sagt Moniz: «Der Druck ist jeden Tag hier, damit müssen wir umgehen können. Sonst musst du nicht bei uns spielen. Meine Pflicht ist es, den negativen Druck wegzunehmen.» Der FCZ-Coach findet aber auch, dass die Mannschaft manchmal noch zu verkrampft sei, was mit Druck zu tun haben könne.

Der Druck kommt aber nicht von aussen, sondern von innen: «Du willst von dir selbst aus alles gewinnen und die Nummer 1 sein. Das ist ein eigener Antrieb. Und da müssen alle Spieler mitziehen. Den Druck von aussen musst du ignorieren, sonst wäre ich grau oder hätte keine Haare mehr», so Moniz.

Wie fit ist Weltmeister Mendy?

Gegen Yverdon gab Neuzugang Benjamin Mendy sein Debüt für den FC Zürich. Vier Minuten nach seiner Einwechslung in der 70. Minute bereitete er den Siegtreffer von Jahnoah Markelo vor. Moniz sagt über die Personalie: «Man sieht seinen Hunger. Es war unlogisch, ihn nach einem halben Jahr ohne Spiel gegen Yverdon mitzunehmen. Aber er hat es umgesetzt. Er hat uns drei Punkte gebracht.»

Kann Mendy gegen YB bereits starten? Moniz lässt es offen, erklärt, dass der Franzose physisch etwa bei 70 Prozent sei, dafür im Kopf bei 120 Prozent. Moniz schwärmt: «Mendy redet mit den Leuten, nimmt die jungen Spieler zu sich. Das sind Charaktere, die heutzutage kaum noch da sind. Alle sind zu viel mit sich selber beschäftigt. Du siehst, dass er seine Erfahrung teilt.»

