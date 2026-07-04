Alle sprechen über ihn, blue Sport redet mit ihm. FIFA-Präsident Gianni Infantino ist exklusiv zu Gast im grossen Interview. Wie er es schafft, trotz riesiger Distanzen bei vielen Spielen im Stadion zu sein und warum es den Hydration Break auch bei kühleren Temperaturen gibt.

Das Stadion von Vancouver, eine knappe Stunde vor dem Spiel Schweiz gegen Algerien. Gianni Infantino (56) betritt den Raum im Bauch des Stadions, ist hervorragend gelaunt. Die Stadien sind trotz hoher Ticketpreise mit 99,7 Prozent ausgelastet, die FIFA wird Rekordgewinne schreiben.

Er habe wenig Zeit, heisst es. Oben in den VIP-Logen wartet der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin auf ihn. Infantino lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, nimmt sich über zehn Minuten Zeit für das Gespräch mit blue Sport.

Heute im ersten Teil auf blue News: Wie er es schafft, an vielen Spielen präsent zu sein, obwohl er Tausende Kilometer dafür fliegen muss. Und warum der Hydration Break für die Spieler gut ist und die FIFA keinen Rappen daran verdient.

Gianni Infantino, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Was ist das Schönste, was Sie in den letzten Wochen erlebt haben?

Einfach alles! Jedes Spiel ist absolut fantastisch. Auf dem Platz, aber auch neben dem Feld. Wir haben volle Stadien, die vollen Fan-Festivals, von New York über Boston bis Miami, Vancouver oder Mexiko. Die ganzen Städte werden gefüllt und alles ist friedlich und schön. Es ist fantastisch.

Wie schaffen Sie es, praktisch jedes Spiel zu besuchen?

Wir sind insgesamt fünf, die alle gleich aussehen … (lacht). Nein, ich gehe an ein bis zwei Spiele pro Tag. Es ist wichtig, dass ich so viele Mannschaften wie möglich sehen kann. Dass ich in jeder Host City bin. Denn die Leute in diesen Städten leisten so viel, damit ein WM-Spiel organisiert werden kann. Es geht auch darum, dem Stadtpräsidenten und der Polizei Danke zu sagen und Respekt vor den Mannschaften zu zeigen. Deshalb will ich so viele Spiele wie möglich besuchen.

Geht dieses ständige Herumreisen nicht an die Substanz? Stichwort Work-Life-Balance?

Nein, nein. Das geht gut. Wenn man solch spektakulären Fussball, wie man ihn selten sah, schauen darf, wird man nicht müde. Das ist unmöglich.

An der «Hydration Break» verdient die FIFA nichts. Wie ist der Verband auf diese Idee gekommen?

Das ist ein Thema, das für viele Diskussionen sorgt. Wir wollen ja nicht immer alles perfekt machen, da geben wir jedem mal wieder ein Thema, bei dem er dagegen sein kann … Nein, Spass beiseite. Letztes Jahr gab es bei der Klub-WM in den USA diese «Cooling Breaks», wenn es sehr heiss war. Bei ungefähr 60 Prozent der Spiele gab es diese kleinen Pausen, bei 40 Prozent der Spiele nicht, weil es nicht so heiss war. Es gab viele Reklamationen, weil alle Teams die gleichen Bedingungen haben sollten. Ob es jetzt zwei oder drei Grad wärmer ist oder kälter, du kannst nicht dem einen Trainer die Möglichkeit geben, einzugreifen, und dem anderen nicht.

Es ging also um sportliche Gleichbehandlung und Fairness?

Ja, also haben wir uns gesagt, dass wir alle gleich behandeln wollen, ob es jetzt heiss ist, warm oder ein bisschen weniger. Die WM dauert 39 Tage, die Finalisten haben 8 Spiele, das ist extrem. Keiner soll sagen, dass er in seinem Viertelfinal weniger Erholungszeit bekam als die anderen. Es heisst dann, die FIFA mache alles fürs Geld. Punkt 1: Das Geld geht alles in die Fussballentwicklung. Punkt 2: In diesem Fall ist es nicht so. Die Sponsoring- und Fernsehverträge wurden schon vor dem Turnier abgeschlossen. Die FIFA verdient an den Hydration Breaks also keinen Rappen.

Die TV-Anstalten schon.

Wahrscheinlich, aber wir nicht. Was ich noch sagen will dazu: Beim Champions-League-Final, bei Arsenal gegen Paris SG in Budapest, um 18 Uhr abends bei 20 oder 21 Grad, gab es auch zwei Hydration Breaks und keiner sagte etwas. Bei der WM ist es nun plötzlich Thema. Ich habe das Gefühl, bei den Super-Profis, die hier spielen, wenn die eine dreiminütige Pause haben, dann gehen die danach voll drauf. Wir haben vor allem in den letzten 20 Minuten jeweils unglaubliche Spiele gesehen. Es gibt keine grossen Zeitverluste mehr und die Spieler spielen durch bis zum Schluss.

Auch bei den Schiedsrichtern gab es technische Neuerungen und vor allem viel Druck, schnell weiterspielen zu müssen. Sind Sie zufrieden damit?

Hundert Prozent. Wir konnten das Zeitspiel praktisch abschaffen. Vor dieser WM sahen wir immer wieder Spieler, die bei einem Zweikampf wie vom Blitz getroffen auf den Boden flogen. Jetzt müssen sie eine Minute lang raus, wenn sie auf dem Platz behandelt werden müssen. Das gibt es jetzt kaum mehr.

Morgen auf blue News: Gianni Infantino über die Ticketpreise.