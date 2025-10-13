  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Deppert von uns» Österreichs Ärger über die Last-Minute-Pleite in Rumänien

Redaktion blue Sport

13.10.2025 - 08:30

Österreich verpasste in der WM-Qualifikation eine Vorentscheidung.
Österreich verpasste in der WM-Qualifikation eine Vorentscheidung.
Bild: Andreea Alexandru/AP/dpa

Österreich gibt in der WM-Qualifikation seine gute Ausgangsposition leichtfertig ab. Der Trainer schimpft. Jetzt folgen zwei Spiele mit Final-Charakter um das direkte WM-Ticket.

DPA, Redaktion blue Sport

13.10.2025, 08:30

13.10.2025, 08:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Österreichs Nationalteam muss im sechsten Spiel der WM-Quali die erste Niederlage einstecken. Nach fünf Siegen in Folge verlieren die Österreicher in Rumänien nach einem Gegentor in der 95. Minute mit 0:1.
  • Damit schmilzt der Vorsprung auf Verfolger Bosnien-Herzegowina auf zwei Punkte. «Das war sicherlich deppert von uns», schimpft Nationaltrainer Ralf Rangnick nach dem Schlusspfiff. 
  • Nun ist ein Sieg auf Zypern am 15. November für Österreich Pflicht, bevor es drei Tage später gegen Bosnien-Herzegowina zum möglichen Endspiel in Wien kommt.
Mehr anzeigen

Vorentscheidung verpasst, jetzt droht ein Finale um das direkte WM-Ticket: Österreich muss wieder um die Qualifikation zur Fussball-Weltmeisterschaft bangen. «Das war sicherlich deppert von uns», schimpfte Nationaltrainer Ralf Rangnick nach dem späten 0:1 in Bukarest gegen Rumänien. 

Nur noch zwei Punkte beträgt der Vorsprung in der Tabelle auf Bosnien-Herzegowina. Ein Sieg auf Zypern am 15. November ist Pflicht, dann kommt drei Tage später der Verfolger zum Endspiel nach Wien. «Jetzt brauchen wir auch einen Sieg auf Zypern, aber müssen auch noch auf das andere Spiel schauen. Das wollten wir nicht», monierte Rangnick. «Mit einem 0:0 heute wären wir mit einem Sieg auf Zypern schon durch gewesen.»

Nur der Gruppensieger hat die Qualifikation für das Turnier im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko sicher. Der Tabellenzweite muss noch in die Playoffs. Der späte Treffer von Rumäniens Virgil Ghita von Zweitligist Hannover 96 sorgte wieder für neue Spannung. «Ich glaube aber schon, dass wir selbstbewusst sind und dass wir alles in der eigenen Hand haben», sagte ÖFB-Kapitän David Alaba.

Einen Tipp an die nächsten Gegner der Rangnick-Mannschaft gab Rumäniens Trainer-Oldie Mircea Lucescu (80). «Die Österreicher spielen seit Jahren mit der gleichen Mannschaft. Das kann ein Vorteil sein, aber auch ein Nachteil, weil die Gegner mittlerweile genau wissen, wie sie spielen», erklärte er.

Das könnte dich auch interessieren

Gut gelaunte Nati-Spieler vor dem Slowenien-Spiel

Gut gelaunte Nati-Spieler vor dem Slowenien-Spiel

Die Schweizer Nati ist in der WM-Qualifikation voll auf Kurs und könnte sich das Ticket für die WM 2026 theoretisch schon am Montag sichern. Ruben Vargas sagt vor dem Slowenien-Spiel: «Wir harmonieren sehr gut, es macht einfach Spass.»

12.10.2025

Yakin vor Slowenien-Spiel: «Wir werden hoch attackieren und wollen vorwärts spielen»

Yakin vor Slowenien-Spiel: «Wir werden hoch attackieren und wollen vorwärts spielen»

Murat Yakin spricht an der Pressekonferenz vor dem Slowenien-Spiel über den kommenden Gegner in der WM-Qualifikation und sagt, was er von seinen Nati-Spielern erwartet.

12.10.2025

Meistgelesen

Erste Bilder zeigen freigelassene Geiseln
Hamas soll alle lebenden Geiseln freigelassen haben +++ Trump ist in Israel
Putin hat ausgerechnet mit seinen Soldaten ein Problem﻿
Trumps bizarre Jenseits-Aussage sorgt für Rätselraten
Autobahn-Rowdy drängelt, hupt, crasht – und zahlt jetzt über 10’000 Franken

Mehr aus dem Ressort

Löst die Schweiz in Slowenien das WM-Ticket?. Gute Laune in der Nati – aber der Rasen macht Probleme

Löst die Schweiz in Slowenien das WM-Ticket?Gute Laune in der Nati – aber der Rasen macht Probleme

Kosovo – Schweiz live im Stadion. Gewinne jetzt eine Fanreise zum Nati-Kracher in Pristina

Kosovo – Schweiz live im StadionGewinne jetzt eine Fanreise zum Nati-Kracher in Pristina

WM-Qualifikation. Niederlande macht nächsten Schritt Richtung WM-Ticket

WM-QualifikationNiederlande macht nächsten Schritt Richtung WM-Ticket

Niederlande. Riola Xhemaili trifft dreifach für die PSV Vrouwen

NiederlandeRiola Xhemaili trifft dreifach für die PSV Vrouwen

Yakins neue «offensive Variante». Kommt der nachnominierte Athekame direkt zum Nati-Debüt?

Yakins neue «offensive Variante»Kommt der nachnominierte Athekame direkt zum Nati-Debüt?