Die Spielerinnen des FC Basel feiern den Last-Minute-Ausgleich gegen Servette wie einen Sieg. Screenshot: facebook.com/SwissWomensFootball

Der FC Basel ist Tabellenletzter in der Super League, die zweite Mannschaft findet sich in der 18er-Liga der Promotion League auf Platz 16 wieder. Alles schlecht in Basel? Nein, denn die Frauen mischen ganz weit vorne mit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Wochen steckt der FC Basel tief in der Krise, inzwischen ist der FCB das Schlusslicht der Super League.

Doch es gibt einen Lichtblick. Das Frauenteam des FCB spielt eine richtig starke Saison und belegt nach sieben Runden den 3. Platz in der Tabelle.

Als Basler Fussballfan könnte man also durchaus auch mal wieder Glücksgefühle erleben, man müsste bloss das richtige Team im Verein unterstützen. Mehr anzeigen

Am Samstag verliert der grosse FC Basel zuhause gegen Servette 0:1 und bleibt Tabellenletzter. Die Krise verschärft sich weiter.

Die zweite Mannschaft des FCB trifft ebenfalls auf Servette und verhindert dank eines Remis den Absturz auf den letzten Platz. Immerhin.

Und dann sind da noch die Frauen des FCB. Auch in der Women's Super League empfängt Basel das Team aus Genf. Die Partie gegen Servette FC Chênois Féminin endet 2:2. Enttäuschung? Fehlanzeige. Um das zu verstehen, lohnt sich der Blick in den Rückspiegel.

Die Liga ist spannend wie nie

In den letzten Jahren war die Swiss Women’s Super League nie ausgeglichener als in dieser Saison. Über Jahre hinweg waren die FCZ-Frauen das Nonplusultra. Seit 2009 gewannen sie elf Mal den Meistertitel. Nur 2017 (FC Neunkirch), 2020 (kein Meister/Corona) und 2021 (Servette FC Chênois Féminin) ging der Titel nicht nach Zürich.

Die Genferinnen blieben auch nach dem Meisterschaftstriumph 2021 die ärgsten Konkurrentinnen des FCZ. In der Saison 2021/22 hatten sie nach 18 Runden 46 Punkte auf dem Konto, zwei mehr als die FCZ-Frauen. Neun und mehr Punkte Abstand waren es auf die restlichen Teams. Zum Titelgewinn reichte es dennoch nicht, die auf die Saison 2021/22 neu eingeführten Playoffs gewannen die Zürcherinnen. Letztlich hat ein Penaltyschiessen über den Gewinn der Meisterschaft entschieden.

Auch in der Saison 2022/23 hatten die Genferinnen nach 18 Runden (16 Siege, 2 Remis) am meisten Punkte (50) auf dem Konto. Dauerrivale FCZ sammelte 44 Punkte, GC 38, danach folgte St.Gallen mit 29. Erneut standen sich im Final Servette und der FCZ gegenüber, erneut stemmten am Ende die nach 18 Runden zweitklassierten Zürcherinnen den Pokal dank eines 3:0-Sieges im Final in die Höhe. Immerhin konnten die Genferinnen erstmals im Cup triumphieren.

Die Basler Frauen dürfen vom Meistertitel träumen

In der laufenden Spielzeit scheint es nun erstmals seit Jahren möglich, dass sich ein anderes Team als der FCZ oder Servette den Meistertitel krallt. Zwar führen nach sieben Runden die FCZ-Frauen die Tabelle vor Servette an, doch die Kluft zum Rest ist kleiner geworden.

Auf Platz drei steht der FC Basel, der am Samstag Servette dank eines Treffers zum 2:2 in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Punkt abknöpft. Der Rückstand auf die Genferinnen, die schon nach 7 Runden mehr Punkte liegen gelassen haben als in der gesamten Vorsaison, beträgt nur einen Punkt.

Und hätte GC-Spielerin Emanuela Pfister am Samstagabend im Wankdorf nicht in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand getroffen, so stünde das in dieser Saison noch ungeschlagene YB punktgleich mit Servette auf Platz 2. So stehen die YB-Frauen auf Platz 4, der Rückstand auf die FCZ-Frauen beträgt aber nur drei Punkte. Auch die Frauen des FC St.Gallen geben eine gute Figur ab und haben als Tabellenfünfter vier Punkte Rückstand auf die Leaderinnen.

Unter den Erwartungen performt dagegen die Frauenabteilung der Hoppers. GC, das sich in den letzten Jahren als dritte Kraft im Land zu etablieren schien, hat bislang nur sieben Punkte gesammelt.

Tabelle der Women's Super League