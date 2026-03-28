Zwei Tore, zwei Assists: Deutschlands Florian Wirtz brilliert im Testspiel gegen die Nati. Bild: Imago

Ein Spieler macht beim erfolgreichen Sieben-Tore-Spektakel im Basler St. Jakob-Park den Unterschied. Florian Wirtz bereitet in seinem besten Länderspiel für Deutschland erst zwei Tore vor und trifft dann selbst doppelt.

DPA dpa

Florian Wirtz musste bei der Einordnung seiner Fussball-Gala mit Doppelpack und doppelter Torvorlage nicht lange nachdenken. «Ja, das würde ich schon unterschreiben», antwortete der Offensivstar des FC Liverpool auf die Frage, ob das 38. Länderspiel sein bislang Bestes gewesen sei.

«Ich glaube, vier Scorer sind mir noch nie in einem Spiel gelungen. Deswegen ist das ganz einfach zu beantworten», erklärte der 22-Jährige nach dem 4:3 (2:2) gegen die Schweizer Nati.

Und es erfüllte den Ausnahmekönner mit besonderer Freude, dass sein Vater und seine Mutter seinen persönlichen Traumstart ins WM-Jahr im Basler St. Jakob-Park live miterlebten. «Es ist natürlich schön, wenn deine Eltern dabei sind bei so einem Spiel und das zusammen mit dir erleben», sagte der Mann des Abends.

Los ging die Wirtz-Show mit der präzisen Flanke auf den Kopf von Jonathan Tah beim 1:1. Serge Gnabry erzielte nach einem Traumpass von Wirtz das 2:2. Der Kunstschuss zum 3:2 war dann der Höhepunkt. «Es war ein schönes Tor. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wollte den genauso reinmachen. Dass der Ball so eingeschlagen ist, ist top», sagte Wirtz. Beim 4:3-Siegtor traf er dann in der 85. Minute mit ganz viel Gefühl im rechten Fuss präzise in den Winkel: «In den wichtigen Momenten muss es klappen – heute war es da.»

Lob von Nagelsmann, Völler und den Kollegen

Es waren seine Länderspieltore neun und zehn. Und sein zweiter Doppelpack nach der Premiere beim 7:0 gegen Bosnien-Herzegowina im November 2024. «Er ist aussergewöhnlich. Und es waren aussergewöhnliche Tore», lobte Julian Nagelsmann. Für den Bundestrainer ist Wirtz «schon ein Weltfussballer. Und wenn er sich das beibehält, dann wird er über ganz, ganz lange Zeit ganz oben stehen bei allen Clubs. Weil er einfach unfassbar gut ist, engagiert und immer mit der nötigen Power.»

Sportdirektor Rudi Völler eilte nach dem Schlusspfiff von der Tribüne auf den Rasen und nahm Wirtz am Spielfeldrand mit einem Lächeln in den Arm. Später schwärmte der Weltmeister von 1990 in den Katakomben von dem Ausnahmefussballer «mit dem Zauber-Füsschen».

Auch die Teamkollegen rühmten den Matchwinner. «Es ist immer wieder faszinierend, was er zaubert auf dem Spielfeld», sagte Bayern-Profi Tah. 2024 waren Wirtz und er mit Bayer Leverkusen Meister und Pokalsieger geworden. Pascal Gross beschrieb die Wirtz-Gala so: «Flo küsst den Ball. Wir können uns glücklich schätzen, so einen Spieler in unserer Mannschaft zu haben.»

Das könnte dich auch interessieren

«Durch die vielen Wechsel hat die Nati den Rhythmus verloren» Die Einschätzung von blue Sport Reporter Jan Arnet zur wilden 3:4-Niederlage der Schweizer Nati gegen Deutschland. 27.03.2026

Xhaka: «Wir hatten zu viele einfache Fehler, dann wirst du bestraft» 27.03.2026