FCB-Fan nach Unfall in kritischem Zustand – Cupfeier des FC Basel abgesagt

Der FC Basel hat die Cupfeier auf dem Barfüsserplatz abgesagt. Grund ist ein Unfall eines FCB-Fans am Berner Bahnhof Wankdorf. Am Sonntagabend folgen erste Informationen der Kantonspolizei Bern.

Eigentlich wollte sich die Mannschaft nach ihrer Rückkehr aus Bern gegen 20.00 Uhr mit dem Cup-Pokal auf dem Balkon des Papa' Joe's am Barfüsserplatz zeigen. Soweit kommt es nicht. Es sei am Bahnhof Wankdorf zu einem Personen-Unfall gekommen und ein FCB-Fan schwer verletzt worden, teilte der Verein auf Instagram mit. In solchen Momenten stehe die Gesundheit über allem, weshalb sich der Club entschieden habe, die Feier auf dem Barfüsserplatz abzusagen.

Wie der «Blick» berichtet, erklärt FCB-Medienchef Remo Meister den Fans kurz vor 20 Uhr auf dem Barfi-Balkon den Grund für die Absage. Auch FCB-Boss David Degen richtet sich an die Anhänger: «Natürlich tut die Absage weh. Aber wir alle wünschen dem verunglückten Fan von Herzen ganz viel Kraft.»

Am Bahnhof Wankdorf gab es einen Personen-Unfall, bei dem ein FCB-Fan schwer verletzt wurde. In solchen Momenten steht die Gesundheit über allem, weshalb sich der Club dazu entschieden hat, die Feier auf dem Barfi-Balkon abzusagen. Kämpfe, lieber Fan!

Kantonspolizei Bern informiert

Kurz nach 21 Uhr informiert die Kantonspolizei Bern über den Unfall. «Die Einsatzkräfte fanden vor Ort einen schwer verletzten Mann vor, der umgehend betreut wurde», heisst in einer Mitteilung. «Ein umgehend ausgerücktes Ambulanzteam übernahm die weitere medizinische Betreuung und brachte den Mann in kritischem Zustand ins Spital. Gemäss aktuellen Erkenntnissen befand sich der Mann auf dem Bahnsteig, als er aus noch zu klärenden Gründen auf ein Gleis stürzte und dort von einem einfahrenden Zug aus Basel erfasst wurde.»

Die Bahnstrecke zwischen Bern und Olten war wegen des Unfalls am Sonntagabend unterbrochen, wie die SBB mitteilten.

Der FC Basel und der FC Biel bestritten am Sonntagnachmittag im Berner Wankdorf den 100. Cupfinal. Der FC Basel gewann mit 4:1. Für den FC Basel ist es der 14. Cupsieg und somit das siebte Double in der Klubhistorie. Zuletzt gewannen die Basler im Jahr 2019 den Cup.