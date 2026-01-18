  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League Der FC Zürich geht den alten Weg mit neuem Aushängeschild

SDA

18.1.2026 - 04:30

Vom Interims- zum Cheftrainer: Mit Dennis Hediger beginnt der FCZ am Sonntag bei Servette eine neue Ära
Vom Interims- zum Cheftrainer: Mit Dennis Hediger beginnt der FCZ am Sonntag bei Servette eine neue Ära
Keystone

Der FC Zürich hat noch im alten Jahr das Kapitel Malenovic geschlossen. Mit dem zum Cheftrainer beförderten Dennis Hediger beginnt am Sonntag in Genf eine neue Ära und bestenfalls eine Aufholjagd.

Keystone-SDA

18.01.2026, 04:30

Die Winterpause war in diesem Jahr für die Klubs der Super League nicht viel mehr als eine kleine Auszeit während der Festtage. Bereits am 3. Januar stand der FC Zürich im Heerenschürli wieder auf dem Trainingsplatz, genau zwei Wochen nach dem 2:4 in Thun zum Abschluss der Hinrunde. Und trotzdem markiert das neue Jahr für den FCZ einen Neubeginn. Nicht umsonst sagte Dennis Hediger zum Trainingsstart mit seinen Spielern vor dem «Home of FCZ»: «Wir haben viel darüber geredet, wie wir den Weg gehen wollen.»

Die Vereinsbosse Ancillo und Heliane Canepa nutzten die Tage vor Weihnachten, um Klarheiten zu schaffen nach Monaten, in denen der FCZ allzu oft auf und abseits des Feldes wenig souverän gewirkt hatte. Sportchef Milos Malenovic wurde am gleichen Tag abgesetzt, an welchem Dennis Hediger vom Interims- zum Cheftrainer befördert wurde. Eine rein zufällige zeitliche Übereinstimmung, die aber deutlich zeigt, wohin der Weg des FC Zürich personell führen soll: weg vom autoritären und etwas eigenbrötlerischen Malenovic, hin zum kommunikativen Teamplayer Hediger.

Beim FC Zürich ändert sich die Form, nicht der Inhalt. An der Vision, die die Canepas für ihren Klub haben und die Malenovic begonnen hat umzusetzen, wird nicht gerüttelt. Die FCZ Academy soll die erste Mannschaft zuverlässig mit Spielern versorgen. Das sei unter Malenovic gut gelungen, hielten die Canepas bei einer Talkrunde auf «blue Sport» fest. Bloss: Der Imageschaden, für den der frühere Spieleragent mit gewissen Aktionen und Aussagen gesorgt hatte, war für den Klub nicht mehr haltbar. Sponsoren und Fans beklagten sich.

«Unsere Werte wurden angezweifelt», bedauerte Canepa, der seit gut zwei Jahren verstärkt daran arbeitet, seinen Klub für die Zukunft und damit auch für eine Zeit ohne ihn an vorderster Front auszurichten: «Dafür brauchen wir Ruhe.» Wer als Sportchef in die Fussstapfen von Malenovic treten wird, ist noch offen. Ad interim übernahm Ancillo Canepa den Lead beim vakanten Posten und die damit verbundenen Aufgaben, wie etwa die Auflösung des Vertrags von Steven Zuber und den Transfer von Mariano Gomez.

Europacup als Heilsbringer

Es sind gewichtige Abgänge, die Hediger zu Beginn dieses Jahres hinnehmen musste. Zuber und Gomez waren zwei von jenen Spielern, denen der neue Coach so viel Bedeutung zumass, weil sie mit ihrer Erfahrung den Jungen Halt und Sicherheit gaben. Auch wenn Hediger sagt, sein erster Blick bei Bedarf an Spielern gehe immer Richtung eigene Akademie, so ist speziell der Abgang von Zuber mit einem Nachwuchsspieler nicht zu kompensieren. Als Siebter mit beträchtlichem Rückstand auf die Europacup-Plätze kann sich der FCZ mit dem Beginn seiner Aufholjagd nicht viel Zeit lassen. Ziel ist es immer noch, Ende Saison ins internationale Geschäft zu kommen.

Mit dem Europacup steht und fällt in finanzieller Hinsicht alles beim FC Zürich, könnte man etwas überspitzt sagen. Ohne die Prämien der UEFA lässt sich das strukturelle Defizit nicht decken. Die Canepas schossen in den letzten beiden Geschäftsjahren ohne Europacup über 15 Millionen Franken in den Klub ein. Es fehlte dem FCZ in den nun fast 20 Jahren unter Präsident Canepa trotz zweier Meistertitel und dreier Cupsiege die Nachhaltigkeit, die es in Basel und Bern ermöglichte, über den Europacup die Vereinskasse regelmässig zu füllen.

Mit Energie zur Ruhe

Für den sportlichen Neuanfang nach dem Fiasko unter Mitchell van der Gaag wählte man beim FC Zürich eine Mischung aus Risiko und Sicherheit. Risiko, weil der 39-jährige Dennis Hediger erstmals auf höchstem Niveau als Chefcoach im Einsatz ist, Sicherheit, weil die Zürcher Führung anders als beim Anfang Saison rasch entlassenen Niederländer Van der Gaag den Trainer bestens kennt. Seit zwei Jahren ist Hediger als Nachwuchs-, Assistenz- und Interimscoach im FCZ tätig. Gekommen war er vor zwei Jahren vom FC Basel dank Milos Malenovic.

In Gesprächen mit Ancillo und Heliane Canepa sowie dem designierten Verwaltungsrat Claudio Cisullo konnte sich Hediger vor seiner Beförderung nochmals erfolgreich empfehlen. Er setzte sich gegen andere Bewerber durch, die im Dezember angehört worden waren. «Es kommt nicht so oft vor, dass ein Verein einem jungen Schweizer Trainer die Chance gibt, mit einer ebenfalls jungen Mannschaft zu arbeiten», sagt Hediger erfreut.

Für den bis 2027 unter Vertrag stehenden Berner sprachen mehr die Fortschritte des Teams und seine Ausstrahlung als die nackten Resultate. Sein Punkteschnitt von etwas mehr als einem Zähler pro Spiel, seit er Ende Oktober das Traineramt zunächst interimsmässig übernommen hat, sind keine beeindruckende Referenz. Aber seine Energie konnte überzeugen. Hediger scheint der Richtige zu sein, um eine junge Mannschaft anzutreiben.

Der beim Trainingsstart mit den Spielern angesprochene Weg stützt sich denn auch weniger auf Taktisches als auf mentale Aspekte. «Maximal fokussiert, hohe Intensität, grosse Entschlossenheit», sind Schlagwörter, die fallen und am Ursprung der ersehnten Punkte und Ruhe stehen sollen.

Meistgelesen

Was bedeutet Trumps beispielloser Schritt für Europa und die Nato?
Rebecca Mir: «Solange es nicht unter die Gürtellinie geht, bin ich nicht empfindlich»
«Wir klingen zu sehr nach Putin»: Selbst Republikaner kritisieren Trumps Zoll-Drohung scharf

Videos aus dem Ressort

Schreckmoment in Perth: Schweizer SailGP-Team kollidiert mit Neuseeland

Schreckmoment in Perth: Schweizer SailGP-Team kollidiert mit Neuseeland

Spektakulärer Auftakt in die SailGP-Saison 2026: Nur eine Minute nach dem Start kommt es zum Crash zwischen der Schweiz und Neuseeland.

17.01.2026

YB – Lausanne-Sport 1:3

YB – Lausanne-Sport 1:3

Super League | 20. Runde | Saison 25/26

17.01.2026

Luzern – Lugano 2:5

Luzern – Lugano 2:5

Super League | 20. Runde | Saison 25/26

17.01.2026

Schreckmoment in Perth: Schweizer SailGP-Team kollidiert mit Neuseeland

Schreckmoment in Perth: Schweizer SailGP-Team kollidiert mit Neuseeland

YB – Lausanne-Sport 1:3

YB – Lausanne-Sport 1:3

Luzern – Lugano 2:5

Luzern – Lugano 2:5

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Afrika-Cup. Marokkos 50-jährige Durststrecke soll im Heim-Final enden

Afrika-CupMarokkos 50-jährige Durststrecke soll im Heim-Final enden

Harsche Kritik am FIFA-Boss. Platini über Infantino: «Er mag reiche und mächtige Menschen – die mit Geld»

Harsche Kritik am FIFA-BossPlatini über Infantino: «Er mag reiche und mächtige Menschen – die mit Geld»

Transfer-Ticker. Der FCZ präsentiert den Malenovic-Nachfolger ++ ManCity heiss auf Crystal-Palace-Star

Transfer-TickerDer FCZ präsentiert den Malenovic-Nachfolger ++ ManCity heiss auf Crystal-Palace-Star