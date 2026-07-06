Statt auf der Tribüne zu sitzen, darf US-Spieler Folarin Balogun im WM-Achtelfinale gegen Belgien auf Bewährung ran. Die FIFA lässt seine Rot-Sperre aussetzen – und es hagelt Kritik.

Für Sepp Blatter drängt sich die Frage auf: «Wohin soll das führen, FIFA?» (Archivbild)

Darum geht’s Folarin Balogung steht dem US-Team trotz Rot-Sperre beim WM-Achtelfinal gegen Belgien zur Verfügung.

Thierry Henry kritisiert den Entscheid der FIFA. Für die Frankreich-Legende war die Rote Karte zwar falsch, er hinterfragt aber den Zeitpunkt des FIFA-Entscheides.

Auch Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Thomas Tuchel und belgische Politiker*innen melden sich zu Wort. Der langjährige FIFA-Präsident Sepp Blatter meint etwa: «Der Fussball darf niemals zum Spielplatz politischer Macht werden.»

Folarin Balogun darf trotz einer Rot-Sperre im Achtelfinale gegen Belgien spielen. Der US-Stürmer wurde im ersten K.o.-Runden-Spiel gegen Bosnien des Feldes verwiesen. Der Entscheid war umstritten. Balogun traf einen Gegenspieler zwar hart, aber unabsichtlich und aus der Bewegung heraus am Knöchel.

Umstritten ist nun auch der Entscheid der FIFA, Balogun doch die Spielberechtigung zu geben. Man munkelt, US-Präsident Donald Trump hat da seine Finger im Spiel. Während US-Coach Mauricio Pochettino von einem «fantastischen» Entscheid spricht, ist Wayne Rooney ganz offensichtlich anderer Meinung. Die England-Legende nimmt FIFA-Präsident Gianni Infantino in die Mängel.

Wayne Rooney

Der 120-fache Internationale Englands: «Die Rote Karte zu streichen, wäre wohl die richtige Entscheidung. Die Strafe auf ein Jahr Bewährung zu setzen, ist eine Schande. Infantino soll sich deswegen schämen. Das Fairplay wird hier infrage gestellt. Es ist auf allen Ebenen falsch.»

«Der Entscheid ist auf allen Ebenene falsch» Wayne Rooney TV-Experte & 120-fache Internationale Englands

Wayne Rooney kritisiert Gianni Infantino nach dem Balogun-Entscheid scharf. (Archivbild) EPA

Thierry Henry

Der ehemalige französische Nationalspieler sagt bei Fox Sports: «Ich glaube nicht, dass es eine Rote Karte war. Er hat das nicht mit Absicht getan. Aber für Belgien ändert die Entscheidung in der Vorbereitung alles. Die Entscheidung ist zwar richtig, aber warum kommt sie so spät?»

Yannick Bolasie

Der ehemalige kongolesische Nationalspieler wagt auf «X» einen Vergleich: «Ich sage nur: Hätte sich das beim Afrika-Cup (AFCON) abgespielt und ein Spieler hätte nach einer Roten Karte weiterspielen dürfen, wäre der Aufschrei riesig und der Unsinn, der darüber geredet würde, kaum auszuhalten.»

Sepp Blatter

Der ehemalige FIFA-Präsident auf X: «Rote Karten werden nicht durch politische Telefonate aufgehoben. Sie werden durch Regeln, Beweise und unabhängige Instanzen aufgehoben. Wenn ein US-Präsident beim FIFA-Präsidenten interveniert – und ein Spieler kurz vor einem WM-K.o.-Spiel plötzlich freigesprochen wird –, dann drängt sich die Frage auf: Quo vadis, FIFA? Der Fussball darf niemals zum Spielplatz politischer Macht werden.»

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Rudi Garcia

Der Belgien-Coach: «Ich wusste nicht, dass der 5. Juli (der Tag des FIFA-Entscheides, d.Red.) eigentlich der 1. April ist. Das war eine neue Erkenntnis für mich.

00:39 Garcia zum «Fall Balogun»: «Ist der 5. Juli der 1. April?»

Belgischer Fussballverband

«Die RBFA ist erstaunt über die FIFA-Entscheidung, Folarin Balogun trotz Sperre für das Spiel USA gegen Belgien für spielberechtigt zu erklären. Aus unserer Sicht steht dieser Entscheid im Widerspruch zu den WM-Regularien, wonach eine Rote Karte automatisch eine Sperre für das nächste Spiel nach sich zieht. Um die Rechte aller Teams und die Grundsätze des Fairplays zu schützen, prüfen wir nun alle möglichen Optionen.»

Thomas Tuchel

Der Nationaltrainer Englands: «Ich denke, um ganz klar zu sein, dass es keine Rote Karte war. Aber der VAR war involviert. Drei Leute vom VAR und der Referee haben es gecheckt und hatten die Meinung, dass es eine Rote Karte war. Es wurde also eine Entscheidung getroffen. Wer kippt diese Entscheidung dann – und wann? Und auf welcher Grundlage? Wie weit geht das jetzt? Es ist einfach seltsam für mich. Wir wollen einfach Konsistenz in den Entscheidungen haben. Legen wir jetzt Berufung ein, wenn eine Gelbe Karte keine Gelbe Karte ist? Man könnte jetzt endlos debattieren. Wo fängt es an und wo hört es auf?»

Stale Solbakken

Der Trainer Norwegens: «Es ist eine schlechte, schlechte, schlechte Entscheidung der FIFA, die der WM schaden wird. Es tut mir auch leid für die USA. Wenn sie gewinnen, wird es immer in der Schwebe hängen. Das ist nicht gut für den Sport. Was ist mit der nächsten Roten Karte? Was passiert dann? Wird es künftig irgendwo ein Gremium geben, das solche Karten einfach wieder aufhebt?»

«Es ist eine schlechte, schlechte, schlechte Entscheidung» Stale Solbakken Nationaltrainer Norwegen

Mauricio Pochettino

Der US-Nationaltrainer: «Es ist eine fantastische Entscheidung, nicht nur für uns, sondern für den Fussball. 99,9 Prozent der Menschen sind der Meinung, dass das eine unfaire Rote Karte war.»

00:40 Pochettino zum «Fall Balogun»: «Ein Entscheid für alle, die diesen Sport wirklich lieben»» US-Trainer Mauricio Pochettino nimmt den strittigen Entscheid der FIFA um seinen Spieler Folarin Balogun sehr wohlwollend auf.

Zlatan Ibrahimovic

Der ehemalige schwedische Nationalspieler bei Fox Sports: «Ich freue mich für die USA. Er hätte keine Rote Karte bekommen sollen. Ja, die Entscheidung hätte schneller kommen müssen. Aber ich freue mich für die USA. Das US-Team war fantastisch, aber ‹Balo› war superfantastisch.»

Gary Neveille

Der ehemalige englische Nationalspieler bei ITV: «Das ist absolut unzumutbar. Ich war nicht der Meinung, dass es eine Rote Karte war und ich finde, es sollte ein Verfahren geben, das eine Aufhebung ermöglicht. Aber wenn es das nicht gibt und die FIFA dann aus heiterem Himmel einfach beschliesst, einen Spieler weiter spielen zu lassen, dann sollten die Regeln für alle gleich sein. Ich wäre absolut ausser mir, wenn ich Belgien wäre.»

Gary Neville kritisiert den Entscheid der FIFA, Balogun spieln zu lassen. (Archivbild) EPA

Oliver Brown

Der Chef-Sportreporter «The Telegraph»: «Als wäre es nicht schon aussergewöhnlich genug, dass Gianni Infantino öfter im Oval Office zu Gast war als Sir Keir Starmer (Premierminister Grossbritanniens – d.Red), kommt nun auch noch eine WM-Entscheidung hinzu, die so stark von politischen Untertönen geprägt ist, dass es einem den Atem raubt.»

Jacqueline Galant

Die belgische Politikerin auf X: «Wahre Stärke zeigt sich darin, mit Fairplay zu gewinnen – und indem man alle Regeln respektiert. Genau das wird Belgien morgen tun. Auf geht's, Rote Teufel! Mehr denn je steht das ganze Land hinter euch.»

Yvan Verougstraete

Das Mitglied des Europäischen Parlaments auf X: «Erstaunlich, wie eine Rote Karte plötzlich ‹ungerecht› wird, sobald Trump sich einmischt … Die FIFA muss die Fairness verteidigen und darf nicht den Eindruck erwecken, politischem Druck nachzugeben.»

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