Alexander Isak hinkt seiner Topform in dieser Saison noch hinterher. Keystone

Ein Sieg gegen Schweden am Samstag würde die Schweiz praktisch sicher an die WM 2026 führen. Die Ausgangslage könnte für die Nati kaum besser sein, denn bei den Schweden harzt es gewaltig – vor allem in der Offensive.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei schwedische Offensivspieler wechselten im Sommer für insgesamt 272 Millionen Euro, blieben bislang jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Isak verpasste die letzten Spiele bei Liverpool verletzungsbedingt, Elanga hat seinen Stammplatz bei Newcastle verloren und Gykökeres fehlt den Schweden gegen die Schweiz.

Mit einem Sieg gegen die Skandinavier könnte die Nati den Sack schon am Samstag zumachen und das WM-Ticket – zumindest theoretisch – lösen. Mehr anzeigen

Alexander Isak wechselte für 145 Millionen Euro zu Liverpool, Viktor Gyökeres für 65,8 Mio. zu Arsenal und Anthony Elanga für 61,40 Mio. zu Newcastle. Drei Schweden, die im vergangenen Sommer insgesamt 272 Millionen kosteten.

Die hohen Preisschilder konnte das Trio aber weder in ihren neuen Vereinen noch in der Nationalmannschaft bislang rechtfertigen. Und auch vor den letzten Quali-Spielen sieht es nicht danach aus, als könnten sie den Spiess umdrehen. Zumindest ist die Furcht vor dem Dreizack deutlich kleiner als noch vor dem ersten Kräftemessen im Oktober, das die Nati 2:0 gewann.

Isak und Elanga im Formtief, Gyökeres verletzt

Isak, notabene drittteuerster Fussballer der Geschichte, hat für Liverpool erst ein Tor erzielt – im Ligacup gegen Southampton. Seiner Topform läuft er noch immer hinterher, die letzten drei Spiele verpasste der Stürmerstar wegen Adduktorenbeschwerden. Wie Trainer Graham Potter am Freitagabend ankündigt, wird Isak gegen die Schweiz nicht in der Startelf stehen.

Elanga hat seinen Stammplatz bei Newcastle längst verloren und kam zuletzt nur noch zu Kurzeinsätzen. Seine Saisonbilanz in England: 17 Spiele, 0 Tore, 1 Assist. Nur Gyökeres (14 Spiele, 6 Tore) hat einigermassen geliefert, doch der Arsenal-Stürmer fällt für die Spiele gegen die Schweiz und Slowenien mit einer Muskelverletzung aus.

Anthony Elanga musste zuletzt sogar im Nationalteam die Bank drücken – und Viktor Gyökeres fällt mit einer Muskelverletzung aus. imago

Gerade einmal zwei Tore konnten die Schweden bislang in der WM-Qualifikation erzielen. Selbst Fussballzwerge wie Andorra oder Moldawien haben häufiger getroffen. Und jetzt muss das Team, das neu von Graham Potter gecoacht wird, auswärts gegen die Schweiz antreten, die noch kein einziges Gegentor erhalten hat.

Nati will Finale in Pristina verhindern

Die Ausgangslage könnte für die Nati also kaum besser sein. Ein Sieg am Samstag in Genf würde die Mannschaft von Murat Yakin praktisch sicher an die WM 2026 führen – selbst dann, wenn der Kosovo zeitgleich in Slowenien gewinnt. Nur eine sehr hohe Niederlage drei Tage später in Pristina könnte die siebte Turnierteilnahme in Serie noch verhindern.

Aber Vorsicht: Bleibt die Nati gegen Schweden ohne Sieg und holt weniger Punkte als der Kosovo, droht in Pristina ein «Spiel der Angst», in dem ein weiterer Fehltritt tabu wäre.