Nationalteam Der Genfer hofft auf die Premiere im Stade de Genève

SDA

12.11.2025 - 05:00

Nationalspieler Johan Manzambi freut sich auf das Heimspiel in Genf
Nationalspieler Johan Manzambi freut sich auf das Heimspiel in Genf
Keystone

Obwohl er in Genf aufgewachsen ist, hat Johan Manzambi noch nie im Stade de Genève gespielt. Am Samstag bietet sich ihm die Chance, das zu ändern – vielleicht sogar an der Seite von Granit Xhaka.

Keystone-SDA

12.11.2025, 05:00

Als bekannt wurde, dass die Schweiz das Heimspiel gegen Schweden in Genf austragen wird, freute sich einer besonders: Gut drei Jahre nach seinem Abgang bei Servette kehrt Manzambi an seine frühere Wirkungsstätte zurück. «Seit die Ansetzung bekannt wurde, konnte ich es kaum erwarten», sagt der 20-Jährige. «Meine ganze Familie und Freunde werden ins Stadion kommen.» Das Stade de Genève ist bereits fast ausverkauft.

Dass er einmal für Servette spielen würde, war der grosse Traum des im Quartier «La Servette» aufgewachsenen Manzambi. Diesen erfüllte er sich schon bald, nachdem er beim FC Onex die ersten Schritte gemacht hatte. Dass er dennoch nie im Stade de Genève auflief, liegt an seinem frühen Wechsel ins Ausland. Als ihm der Bundesligist SC Freiburg die Chance bot, in seine Nachwuchsabteilung zu wechseln, konnte der Teenager nicht ablehnen.

Nun steht bei der Heimkehr die mögliche Premiere bevor. Denn Manzambi hat sich in kurzer Zeit als interessante Option im Schweizer Nationalteam erwiesen. In der WM-Qualifikation setzte ihn Trainer Murat Yakin bisher als Joker ein – vor allem, um in der Offensive für Impulse zu sorgen. Besonders gelungen ist ihm das im Auswärtsspiel gegen Schweden, als er das Tor zum 2:0-Endstand erzielte.

Bald in der Startelf?

Darauf angesprochen, wie er seine Rolle in der Nationalmannschaft sieht, muss Manzambi kurz überlegen. Dass er, der bei Freiburg Stammspieler ist, gerne noch mehr Einsatzzeit erhalten würde, steht ausser Frage. Er weiss aber auch, dass er als jüngster Spieler des Teams seine Ansprüche entsprechend einordnen muss. «Wenn ich Joker bin, bin ich Joker. Wenn ich in die Startelf soll, bin ich bereit», sagt Manzambi und fügt an: «Wir sehen an den Resultaten, dass der Trainer bisher gute Entscheide getroffen hat.»

Ein erster Startelf-Einsatz in einem Pflichtspiel der Schweiz scheint nur eine Frage der Zeit. Vielleicht sogar schon am Samstag: Durch den Ausfall von Remo Freuler ist im defensiven Mittelfeld ein Platz frei geworden. Obwohl er im Nationalteam bisher meist offensiv eingesetzt worden ist, kennt Manzambi die defensive Rolle bestens – in Freiburg spielt er regelmässig als Sechser. Allerdings stehen im Nationalteam mit Michel Aebischer und Djibril Sow zwei erfahrene Spieler bereit.

Auch in dieser Frage gibt sich Manzambi zurückhaltend. Er möge beide Positionen und sei bereit, dort zu spielen, wo ihn der Trainer brauche. Die Aussicht, neben Captain Granit Xhaka auflaufen zu können, ist für ihn dennoch speziell. «Er ist ein starker Anführer und einfach eine gute Person», sagt Manzambi über den 33-Jährigen, der ihm von Beginn an viele Tipps gegeben habe. «Viele Mannschaften würden gerne so einen Captain haben.»

Die Familie erdet ihn

Defensiv, offensiv, von Beginn an oder Joker – solche Überlegungen scheinen Manzambi wenig zu beschäftigen. Er konzentriert sich auf sich und seine Leistung. Ein Ansatz, der ihn dorthin gebracht hat, wo er heute steht. Nachdem er in der letzten Saison erst gegen Schluss zu längeren Einsätzen kam, hat er sich nun in der Bundesliga etabliert. Und wenn er wie letzte Woche in der Europa League trifft, steigt auch sein Marktwert weiter.

Es sei tatsächlich alles sehr schnell gegangen, sagt Manzambi. «Man muss das Glück im richtigen Moment haben, und ich denke, das hatte ich auch. Aber es steckt auch viel Arbeit dahinter.» Dass inzwischen mehrere grössere Vereine Interesse zeigen, freut ihn, lässt ihn aber nicht abheben. «Meine Familie hilft mir, mit den Füssen auf dem Boden zu bleiben. Ich bespreche jeden Karriereschritt sorgfältig mit meinen Nächsten.»

Ob er schon bald in der Champions League spielen wird, ist offen. Vorerst kann Manzambi helfen, dass sich ein anderer Kindheitstraum erfüllt. Holt die Schweiz in Genf mehr Punkte als Kosovo in Ljubljana, sichert sich das Nationalteam bereits am Samstag das Ticket für die WM 2026 – ein Szenario, das Manzambis Heimkehr zusätzlich aufwerten würde.

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

11.11.2025

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

11.11.2025

«Skimo» erobert Olympische Winterspiele

«Skimo» erobert Olympische Winterspiele

STORY: Eine neue Wintersportart erobert Olympia! Zum ersten Mal ist Ski-Mountaineering – kurz Skimo – bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Milano Cortina dabei. Die deutsche Skibergsteiger Nationalmannschaft trainiert bereits fleissig, um sich auf ihr olympisches Debüt in Italien vorzubereiten. Bei strahlendem Sonnenschein ging es in Obergurgl an die Sprintdisziplin. Doch was steckt eigentlich hinter dieser Sportart?  Herrmann Gruber / Sportl. Leiter Skibergsteigen des DAV «Ich glaube, Skibergsteigen ist eine der ältesten Skisportarten überhaupt. Allerdings ist es eher als Skitourengehen bekannt. Es is die entsprechende Wettkampfsportart, und ich glaube, die International Ski Mountaineering Federation wurde um 2007 gegründet. Seit etwa diesem Zeitpunkt ist es ein Sportverband, und 2026 in Milano Cortina sind wir zum ersten Mal als olympische Sportart dabei.» Insgesamt gibt es fünf Disziplinen im Skibergsteigen. Nur zwei werden olympisch – der Sprint und der Mixed-Wettbewerb. Bei beiden Wettbewerben geht es um verschiedene Fortbewegungsarten in den Bergen. Aber auch die Wechsel müssen sitzen.  Finn Hösch / Deutsche Nationalmannschaft SKIMO «Wir starten auf Skiern, laufen damit los, machen dann einige technische Kurven auf der Strecke, nähern uns der ersten Wechselzone, packen die Skier auf den Rucksack, um zu Fuss weiterzulaufen. Dann schnallen wir die Skier wieder an, legen den letzten Teil zurück, nehmen die Felle ab und fahren bergab zurück zum Start.» Das Olympia-Debüt sehen die Athleten als Chance für ihre Sportart um weiter darauf aufmerksam zu machen – denn beim Ski-Mountaineering vereinen sich Profi-Sport und die Liebe zur Natur, wie Deutschlands Top-Athletin Tatjana Paller erklärt:  Tatjana Paller / Deutsche Nationalmannschaft SKIMO «Für mich war Skimo die perfekte Mischung aus Ausdauersport und Abfahrtssport. Ich mag beides sehr gerne. Das Beste daran ist, dass man immer draussen ist und, wie ich finde, immer auf dem besten Spielplatz der Welt: in den Bergen. Ich liebe diesen Sport so sehr und bin so glücklich über meine Entscheidung, die ich vor sechs Jahren getroffen habe.» Damals hat sich Paller dazu entschieden, vom Profi-Radsport umzusatteln und sich Felle unter die Ski zu schnallen. Die Felle braucht es, um auf steilem Gelände Halt zu haben – werden sie entfernt, ist es Zeit für die Abfahrten. 

11.11.2025

Malorie Blanc: «Ich gehe nicht zu oft zu Lara Gut-Behrami, weil ich ein bisschen Angst habe»

06.10.2025

Malorie Blanc: «Ich gehe nicht zu oft zu Lara Gut-Behrami, weil ich ein bisschen Angst habe»

06.10.2025

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

«Skimo» erobert Olympische Winterspiele

«Skimo» erobert Olympische Winterspiele

Malorie Blanc: «Ich gehe nicht zu oft zu Lara Gut-Behrami, weil ich ein bisschen Angst habe»

Malorie Blanc: «Ich gehe nicht zu oft zu Lara Gut-Behrami, weil ich ein bisschen Angst habe»

«Das wird der Moment sein». Cristiano Ronaldo kündigt seine letzte WM an

«Das wird der Moment sein»Cristiano Ronaldo kündigt seine letzte WM an

Ein Trio sticht heraus. Wo spielen unsere U17-Weltmeister von 2009 heute?

Ein Trio sticht herausWo spielen unsere U17-Weltmeister von 2009 heute?

U17-WM in Katar. Stamm-Goalie Pizarro fällt aus – wer soll nun das Nati-Tor hüten?

U17-WM in KatarStamm-Goalie Pizarro fällt aus – wer soll nun das Nati-Tor hüten?