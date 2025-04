Schafft es der Hamburger SV diesmal in die 1. Bundesliga? Keystone

Erneut gerät der Hamburger SV mit der Rückkehr in die 1. Bundesliga vor Augen ins Wanken. Drei Runden vor Schluss der 2. Bundesliga beträgt der Vorsprung auf den Barrageplatz nur noch drei Punkte.



Seit 2019 kämpft der Hamburger SV erfolglos um die Rückkehr unter die besten Mannschaften. Dabei verspielte er immer wieder gute Ausgangslagen. Auch in dieser Saison lief es zuletzt nicht mehr nach Wunsch. In den letzten drei Runden holte die Mannschaft mit den Schweizer Verteidigern Miro Muheim und Silvan Hefti nur noch einen Punkt. Dabei setzte es zwei Heimniederlagen ab, ein 2:4 gegen Braunschweig und am Sonntag ein 1:2 gegen Karlsruhe. Es waren die ersten Heimpleiten in der laufenden Saison.

Weil die Konkurrenz ebenfalls häufig patzte, hat der HSV das Schicksal weiterhin in den eigenen Füssen. Darmstadt, Ulm und Greuther Fürth – alles Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte – sind die Gegner bis zum Saisonende am 18. Mai.