Murat Yakin erobert derzeit mit der Schweizer Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft. Doch nicht nur seine Erfolge als Trainer sorgen für Gesprächsstoff, sondern auch sein Stil und sein Aussehen. Yakin etabliert sich damit als der stille Held der Weltmeisterschaft.

Murat Yakin sorgt an der WM für viel Aufsehen.

Die Welt ist verrückt nach Yakin Der ikonischste Nationaltrainer der Weltmeisterschaft – und zugleich der attraktivste

Die Schweiz hat es zum ersten Mal seit dem fernen Jahr 1954 wieder ins Viertelfinale der modernen Weltmeisterschaft geschafft. Eine der Hauptfiguren dabei ist Murat Yakin, der mittlerweile weit über die Schweizer Grenzen hinaus bekannt ist.

Der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft entwickelt sich zu einem Weltstar – zum einen dank der Leistungen seiner Mannschaft, zum anderen aber auch, weil ihn sehr viele als charismatischen Trainer ansehen.

Aber das ist noch nicht alles.

Abgesehen von seinem Look und seiner Brille, die bereits Kultstatus erlangt hat, halten ihn viele für den attraktivsten Trainer der Weltmeisterschaft. Einigen war das sogar schon 2024 während der Europameisterschaft bewusst.

murat yakin is soooooooooooo hot switzerland should win based entirely on that — elif sinem (@nymphspond) June 23, 2024

Auf Deutsch: Murat Yakin ist soooooooooooo heiss. Die Schweiz sollte alleine deswegen gewinnen.

Muri wie Don Johnson in «Miami Vice»

Bei dieser Weltmeisterschaft ist er im Netz «der faszinierendste Trainer», «er ist einfach unwiderstehlich», schreiben einige Fans unter Murats Fotos. «Yakin aus Miami», kommentiert eine andere Bewunderin, wie der Blick berichtet.

Ein Hinweis darauf, dass der Stil des Trainers an den von James «Sonny» Crockett – gespielt von Don Johnson – in der Kultserie «Miami Vice» erinnert.

Don Johnson auf einem Foto aus den 80er Jahren am Set von «Miami Vice». www.imago-images.de

Ein cooler Typ wie Mads Mikkelsen

Vielen erinnert der 51-Jährige auch an eine Figur aus einem Film von Quentin Tarantino, der in den 70er Jahren spielt, während andere ihn mit dem Hollywood-Star Mads Mikkelsen vergleichen, der ebenfalls für seine distanzierte Art bekannt ist.

In den sozialen Medien tauchen zahlreiche Beiträge auf, in denen die beiden miteinander verglichen wurden, während virale Memes mit ihren nebeneinander angeordneten Fotos immer beliebter werden.

El técnico de Suiza es igualito a Mads Mikkelsen pic.twitter.com/KxE6hMR2QW — Gavioto (@HuevoPorSopa) July 7, 2026

«Ich dachte, der Schweizer Trainer und der Schauspieler wären ein und dieselbe Person. Murat Yakin und Mads Mikkelsen – bei der Geburt getrennt!!!», heisst es in einem Beitrag auf X.

«Das ist ja der Wahnsinn, Mann, die Schweizer haben Mads Mikkelsen als Trainer???», schrieb ein anderer Nutzer.

Der Sexieste des Turniers

«Er ist der faszinierendste Trainer, den die Weltmeisterschaft je gesehen hat», ruft ein anderer Fan aus.

Die Fachwebsite swoon berichtet, dass der Trainer der Nati bescheiden antwortete, als er gefragt wurde, was er davon halte, dass er im Internet als Sexsymbol gelte. Das macht ihn für einige nur noch attraktiver.

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Swiss coach Murat Yakin would fit right in as a GTA "businessman" ngl lol pic.twitter.com/rBfPQd9fEx — GameBoost (@GameBoostCom) July 8, 2026

Remember when everybody wanted to get rid of Murat Yakin in 2023 after a period of terrible games?



Kudos to @sfv_asf for facing the storm and holding on to him



The payoff could not be greater



Yakin is the perfect coach for big tournaments



Well deserved for all involved! pic.twitter.com/oxWtu4B5WT — Swiss Football Data (@swissfootdata) July 8, 2026