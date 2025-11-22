Der Letzigrund im Wandel der Zeit

Zuschauerrekord: Offiziell sahen sich 30'500 Zuschauer den Halbfinal-Kracher im europäischen Meistercup zwischen dem FCZ und dem FC Liverpool am 6. April 1977 im Letzigrund an. Trotz 1:0-Führung musste sich der FCZ am Ende 1:3 geschlagen geben. Das Rückspiel in England verloren die Zürcher 0:3.

Bild: ETH-Bibliothek