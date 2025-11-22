Der Letzigrund im Wandel der Zeit

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

100. Geburtstag Der Letzigrund im Wandel der Zeit

Tobias Benz

22.11.2025

Der Letzigrund im Wandel der Zeit
Der Letzigrund im Wandel der Zeit. Fussball im Letzigrund: Sport und Spielstätte sind 1951 dieselben wie heute, trotzdem ist beides kaum wiedererkennbar.

Fussball im Letzigrund: Sport und Spielstätte sind 1951 dieselben wie heute, trotzdem ist beides kaum wiedererkennbar.

Bild: ETH Bibiliothek

Der Letzigrund im Wandel der Zeit. Der «neue» Letzigrund nach dem Umbau im Jahr 1958.

Der «neue» Letzigrund nach dem Umbau im Jahr 1958.

Bild: ETH-Bibliothek

Der Letzigrund im Wandel der Zeit. FCZ-Legende Fritz Künzli (links) beim Heimspiel des FC Zürich gegen La Chaux-de-Fonds am 2. Oktober 1966.

FCZ-Legende Fritz Künzli (links) beim Heimspiel des FC Zürich gegen La Chaux-de-Fonds am 2. Oktober 1966.

Bild: ETH-Bibliothek

Der Letzigrund im Wandel der Zeit. Sprinten auf der neuen Tartarbahn des Letzigrunds im Jahr 1969.

Sprinten auf der neuen Tartarbahn des Letzigrunds im Jahr 1969.

Bild: ETH-Bibliothek

Der Letzigrund im Wandel der Zeit. Zuschauerrekord: Offiziell sahen sich 30'500 Zuschauer den Halbfinal-Kracher im europäischen Meistercup zwischen dem FCZ und dem FC Liverpool am 6. April 1977 im Letzigrund an. Trotz 1:0-Führung musste sich der FCZ am Ende 1:3 geschlagen geben. Das Rückspiel in England verloren die Zürcher 0:3.

Zuschauerrekord: Offiziell sahen sich 30'500 Zuschauer den Halbfinal-Kracher im europäischen Meistercup zwischen dem FCZ und dem FC Liverpool am 6. April 1977 im Letzigrund an. Trotz 1:0-Führung musste sich der FCZ am Ende 1:3 geschlagen geben. Das Rückspiel in England verloren die Zürcher 0:3.

Bild: ETH-Bibliothek

Der Letzigrund im Wandel der Zeit. Der Umbau des Letzigrunds für die Europameisterschaft 2008.

Der Umbau des Letzigrunds für die Europameisterschaft 2008.

Bild: ETH-Bibliothek

Der Letzigrund im Wandel der Zeit. Der Letzigrund nach seinem Umbau für die Europameisterschaft 2008.

Der Letzigrund nach seinem Umbau für die Europameisterschaft 2008.

Bild: ETH-Bibliothek

Der Letzigrund im Wandel der Zeit
Der Letzigrund im Wandel der Zeit. Fussball im Letzigrund: Sport und Spielstätte sind 1951 dieselben wie heute, trotzdem ist beides kaum wiedererkennbar.

Fussball im Letzigrund: Sport und Spielstätte sind 1951 dieselben wie heute, trotzdem ist beides kaum wiedererkennbar.

Bild: ETH Bibiliothek

Der Letzigrund im Wandel der Zeit. Der «neue» Letzigrund nach dem Umbau im Jahr 1958.

Der «neue» Letzigrund nach dem Umbau im Jahr 1958.

Bild: ETH-Bibliothek

Der Letzigrund im Wandel der Zeit. FCZ-Legende Fritz Künzli (links) beim Heimspiel des FC Zürich gegen La Chaux-de-Fonds am 2. Oktober 1966.

FCZ-Legende Fritz Künzli (links) beim Heimspiel des FC Zürich gegen La Chaux-de-Fonds am 2. Oktober 1966.

Bild: ETH-Bibliothek

Der Letzigrund im Wandel der Zeit. Sprinten auf der neuen Tartarbahn des Letzigrunds im Jahr 1969.

Sprinten auf der neuen Tartarbahn des Letzigrunds im Jahr 1969.

Bild: ETH-Bibliothek

Der Letzigrund im Wandel der Zeit. Zuschauerrekord: Offiziell sahen sich 30'500 Zuschauer den Halbfinal-Kracher im europäischen Meistercup zwischen dem FCZ und dem FC Liverpool am 6. April 1977 im Letzigrund an. Trotz 1:0-Führung musste sich der FCZ am Ende 1:3 geschlagen geben. Das Rückspiel in England verloren die Zürcher 0:3.

Zuschauerrekord: Offiziell sahen sich 30'500 Zuschauer den Halbfinal-Kracher im europäischen Meistercup zwischen dem FCZ und dem FC Liverpool am 6. April 1977 im Letzigrund an. Trotz 1:0-Führung musste sich der FCZ am Ende 1:3 geschlagen geben. Das Rückspiel in England verloren die Zürcher 0:3.

Bild: ETH-Bibliothek

Der Letzigrund im Wandel der Zeit. Der Umbau des Letzigrunds für die Europameisterschaft 2008.

Der Umbau des Letzigrunds für die Europameisterschaft 2008.

Bild: ETH-Bibliothek

Der Letzigrund im Wandel der Zeit. Der Letzigrund nach seinem Umbau für die Europameisterschaft 2008.

Der Letzigrund nach seinem Umbau für die Europameisterschaft 2008.

Bild: ETH-Bibliothek

Der Zürcher Letzigrund wird am Samstag 100 Jahre alt. Eine Bildergalerie des Stadions im Wandel der Zeit.

Redaktion blue Sport

22.11.2025, 08:12

Das könnte dich auch interessieren

Die absurdesten Stadionnamen der Welt

Die absurdesten Stadionnamen der Welt

Das «Spotify Camp Nou» ist nicht allein. Schräge Stadionnamen gibts und gabs auf der ganzen Welt. Hier eine Auswahl.

16.03.2022

Meistgelesen

Sechs Demokraten und ein Todesfall
Hardlinerin Marjorie Taylor Greene tritt zurück
Francine Jordi: «Die schönste Schweizerin aller Zeiten zu sein, bedeutet mir nicht so viel»
Wagen an Luzerner Fasnacht verkauft Alkohol – Strafbefehl
Mamdani und Trump überraschen mit Einigkeit im Oval Office

Fussball-News

YB-Goalie mit Ambitionen. Marvin Keller und das grosse Ziel: «Ich will in eine Top-5-Liga»

YB-Goalie mit AmbitionenMarvin Keller und das grosse Ziel: «Ich will in eine Top-5-Liga»

YB-Boss Spycher hält dagegen. Frei: «Die aktuelle YB-Mannschaft ist die schlechteste in den letzten Jahren»

YB-Boss Spycher hält dagegenFrei: «Die aktuelle YB-Mannschaft ist die schlechteste in den letzten Jahren»

Thuner Meister-Träume. «Den 2. Platz unterschreiben? Wieso sollten wir?»

Thuner Meister-Träume«Den 2. Platz unterschreiben? Wieso sollten wir?»

Bundesliga. Mainz rettet einen Punkt

BundesligaMainz rettet einen Punkt

Challenge League. De Donno schiesst Vaduz kurz vor Schluss zu sechstem Sieg in Folge

Challenge LeagueDe Donno schiesst Vaduz kurz vor Schluss zu sechstem Sieg in Folge