Fussball im Letzigrund: Sport und Spielstätte sind 1951 dieselben wie heute, trotzdem ist beides kaum wiedererkennbar.
Der «neue» Letzigrund nach dem Umbau im Jahr 1958.
FCZ-Legende Fritz Künzli (links) beim Heimspiel des FC Zürich gegen La Chaux-de-Fonds am 2. Oktober 1966.
Sprinten auf der neuen Tartarbahn des Letzigrunds im Jahr 1969.
Zuschauerrekord: Offiziell sahen sich 30'500 Zuschauer den Halbfinal-Kracher im europäischen Meistercup zwischen dem FCZ und dem FC Liverpool am 6. April 1977 im Letzigrund an. Trotz 1:0-Führung musste sich der FCZ am Ende 1:3 geschlagen geben. Das Rückspiel in England verloren die Zürcher 0:3.
Der Umbau des Letzigrunds für die Europameisterschaft 2008.
Der Letzigrund nach seinem Umbau für die Europameisterschaft 2008.
Der Letzigrund im Wandel der Zeit
Der Zürcher Letzigrund wird am Samstag 100 Jahre alt. Eine Bildergalerie des Stadions im Wandel der Zeit.
16.03.2022