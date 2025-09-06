Das zweite WM-Quali-Spiel gegen Slowenien scheint bei Nati-Fans nicht sehr beliebt zu sein. KEYSTONE

Bis am Freitag waren erst 9'000 Tickets für die Partie der Schweizer Nati am Montagabend gegen Slowenien verkauft worden. Das Joggeli bietet Platz für 34'000 Zuschauer – droht jetzt eine Art Geisterspiel?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati gewinnt das erste WM-Quali-Spiel gegen Kosovo mit 4:0.

Trotz des Erfolgs sind für das zweite Spiel am Montag gegen Slowenien noch zahlreiche Tickets zu haben.

Grund für die ausbleibende Nachfrage sind Wochentag, Austragungsort und Ticketpreise. Mehr anzeigen

Im ersten WM-Quali-Spiel gegen Kosovo brilliert die Schweizer Nati und gewinnt souverän mit 4:0. Dabei begeistern Breel Embolo und Co. in Basel ein volles Haus, 33'996 Zuschauer sitzen im ausverkauften St. Jakob-Park.

Dieses Bild wird sich bei der nächsten Partie am Montag gegen Slowenien nicht wiederholen. Wie der Verband nach dem Kosovo-Spiel verlauten lässt, sind am Freitag erst rund 9'000 Tickets verkauft worden. Es wurde deshalb bereits entschieden, den 3. Ring (Sektor G) zu schliessen.

Hauptproblem dürfte die Spielansetzung am Montagabend und auch der Austragungsort Basel sein. «Es ist schade, dass wir nicht in Bern spielen, das wäre zentraler gelegen», sagt Nati-Trainer Murat Yakin zur Situation.

Hohe Ticketpreise

Doch das Wankdorf war für die beiden Länderspiele kein Thema – in Bern wird nämlich aktuell wieder auf Kunstrasen umgestellt, nachdem für die Europameisterschaft im Sommer Naturrasen eingesetzt worden war.

Auch die hohen Ticketpreise dürften einige Nati-Fans von einem Matchbesuch am Montag abhalten. So kostet ein Ticket im Sektor C (Gegentribüne) bis zu 92.50 Franken. Auf der Haupttribüne sind es sogar bis zu 127.50 Franken. Nur im Fan-Sektor hinter dem Tor (41.50) und in gewissen Bereichen des Family Sektors (31.20 für Erwachsene, 14.80 für Kinder) kommen Fans etwas günstiger weg.

