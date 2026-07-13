Erling Haaland hat einen Doppelgänger. Oder besser gesagt: eine Doppelgängerin. Es handelt sich um das 24-jährige russische Model Anastasia Kostromitina, die mit ihren Videos, in denen sie den Norwegen-Star imitiert, für Furore sorgt.

Darum geht's Nachdem Erling Haaland während der WM auf und neben dem Platz für Furore gesorgt hat, profitiert auch eine Doppelgängerin von dessen Beliebtheit.

Es handelt sich um das russische Model Anastasia Kostromitina, die in den sozialen Medien mit Imitationen des norwegischen Fussballers für Furore sorgt.

Eines ihrer Videos erhielt über 6 Millionen Herzchen. Zusammenfassung erstellt mit

Erling Haaland ist der Meme-König der Fussball-WM 2026. Und als ob das noch nicht genug wäre, hat der norwegische Stürmerstar sogar noch eine Doppelgängerin, die ebenfalls viral geht.

Es handelt sich um das 24-jährige russische Model Anastasia Kostromitina, die in den sozialen Medien dank ihrer Imitationen des Wikingers viral geht.

Eines der beliebtesten Videos hat weit über 100 Millionen Aufrufe und über 6 Millionen «Likes» erreicht.

Wie «La Stampa» berichtet, ist die junge Frau Model bei der Moskauer Agentur «Motion» und erzählt, dass sie sich nie für Fussball begeistern konnte. Zuerst waren es ihre Freunde und dann ihre Familie, die die verblüffende Ähnlichkeit mit dem Stürmer von Manchester City bemerkten.

«Ich konnte nicht verstehen, warum man mich mit einem Fussballspieler verglich», wird sie auf dem italienischen Online-Portal zitiert. Doch mittlerweile habe sie gelernt, die Sache mit Humor zu nehmen. Mehr noch: Anastasia Kostromitina hat Haalands Popularität genutzt, um selbst grosse Aufmerksamkeit zu erlangen.