Die Schweizer Nationalmannschaft hat im Letzigrund-Stadion in Zürich selten geglänzt. Am Freitag steht ein entscheidendes Spiel an, das über den Verbleib in der Nations League entscheidet.

Die Schweizer Nationalmannschaft steht vor einer entscheidenden Herausforderung im Letzigrund-Stadion in Zürich. Nach einer langen Serie von enttäuschenden Ergebnissen muss das bevorstehende Spiel gegen Serbien gewonnen werden, um den Abstieg in der Nations League zu verhindern. Pierluigi Tami, Direktor der Nationalteams, betonte die Bedeutung dieses Spiels: «Es besteht die Chance, den Abstieg zu verhindern. Dafür werden wir alles geben.»

Ein Stadion mit gemischter Geschichte

Der Letzigrund ist eng mit dem FC Zürich verbunden, doch ausserhalb des Stadtzürcher Klubs geniesst das Stadion in Fussballkreisen wenig Beliebtheit. Die Tartanbahn, die das Spielfeld umgibt, schafft eine Distanz, die in klassischen Fussballstadien nicht vorhanden ist, und trägt dazu bei, dass die Atmosphäre oft als weniger stimmungsvoll empfunden wird.

Seit dem Abriss des Hardturms im Jahr 2007 ist der Letzigrund die Heimat der Schweizer Nationalmannschaft in Zürich. Doch die Beziehung zwischen dem Team und dem Stadion war von Anfang an schwierig. Die Fans der Grasshoppers, die ebenfalls im Letzigrund spielen, betonen bei jedem Heimspiel, dass sie «trotz Exil» anwesend sind.

Rückblick auf bittere Niederlagen

Der erste und einzige Sieg der Schweizer im Letzigrund datiert auf den 13. Oktober 2007, als das Team von Trainer Köbi Kuhn Österreich mit 3:1 besiegte. Doch schon einen Monat später folgte eine bittere 0:1-Niederlage gegen Nigeria. Diese Niederlage war nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen sollte.

Im September 2008 erlitt die Schweiz eine der schmerzhaftesten Niederlagen ihrer Geschichte, als sie im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg mit 1:2 unterlag. Diese «Jahrhundert-Niederlage» wurde von der Boulevardzeitung «Blick» und anderen Medien scharf kritisiert. Die Leistung der Mannschaft wurde als «hundsmiserabelgrottenschlimm» und «schlicht katastrophal» beschrieben.

Die Spiele der Nationalmannschaft im Letzigrund 13. Oktober 2007: Schweiz-Österreich 3:1 (Testspiel)

20. November 2007: Schweiz-Nigeria 0:1 (Testspiel)

10. September 2008: Schweiz-Luxemburg 1:2 (WM-Quali)

31. März 2015: Schweiz-USA 1:1 (Testspiel)

29. März 2016: Schweiz-Bosnien-Herzegowina 0:2 (Testspiel)

29. März 2022: Schweiz-Kosovo 1:1 (Testspiel) Mehr anzeigen

Auf der Suche nach Wiedergutmachung

Nach der Blamage gegen Luxemburg kehrte die Nationalmannschaft erst sieben Jahre später für Testspiele in den Letzigrund zurück. Die Ergebnisse waren jedoch weiterhin enttäuschend: Unentschieden gegen die USA und Kosovo sowie eine Niederlage gegen Bosnien.

Nun bietet sich die Gelegenheit zur Versöhnung. Ein Sieg gegen Serbien würde die Schweiz nach Punkten mit den Serben gleichziehen und die Chance auf den Klassenerhalt in der Nations League wahren. Trotz des geringen Stellenwerts des Wettbewerbs geht es im Letzigrund endlich wieder um etwas. Die Frage bleibt, ob die Mannschaft die Gelegenheit nutzen kann oder ob das Stadion erneut zum Schauplatz einer Enttäuschung wird.

