Er hinterliess ein Müllhaus und ernährte sich von Fast Food – jetzt ist Dembélé Weltfussballer

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar Ousmane Dembélé blickt auf seine bisherige Karriere und verrät, wie er als kleiner Junge zum Fussball gefunden hat. 01.05.2024

Er galt als Sorgenkind, fiel durch Disziplinlosigkeit und Verletzungen auf – jetzt krönt Ousmane Dembélé seine Karriere mit dem Ballon d’Or. Hier ist die Geschichte einer späten, aber eindrucksvollen Wandlung.

Schon 2017 gehörte Ousmane Dembélé zu den weltbesten Fussballern. Damals wechselte er für 148 Millionen Euro von Dortmund zu Barcelona – nur die Transfers von Neymar (2017, für 222 Mio. zu PSG) und Kylian Mbappé (2018, für 180 Mio. zu PSG) waren in der Fussball-Geschichte noch teurer.

Die hohen Erwartungen konnte Dembélé bei Barça auch wegen seines konstanten Verletzungspechs aber nicht erfüllen. So liessen die Katalanen ihren Rekordtransfer 2023 wieder gehen – für gerade einmal 50 Millionen Euro. Ein Schnäppchen für PSG, wie sich schnell herausstellen sollte. In Paris erlebt Dembélé seinen zweiten Frühling und vergoldet seine Karriere nun mit dem Ballon d'Or.

Ein Rückblick auf den sagenhaften Aufstieg vom Problemprofi zum Weltfussballer:

Der schwierige Start

Ousmane Dembélé galt früh als Ausnahmetalent, doch seine ersten Jahre im Profifussball waren von Schwierigkeiten geprägt. Schon nach seinem Wechsel von Stade Rennes zu Borussia Dortmund 2016 zeigte sich eine unruhige Seite. Um ein Jahr später seinen Traumtransfer zum FC Barcelona durchzusetzen, blieb er unentschuldigt dem Training fern. In seinem Mietshaus in Dortmund hinterliess er zudem ein Chaos und musste 10'000 Euro an den damaligen Vermieter zahlen.

Medien sprachen damals von einem «Problemprofi», dem es an Disziplin und Professionalität fehle. Immer wieder wurde von seiner Vorliebe für Fast Food berichtet. Später sagte der Franzose selbst rückblickend: «Früher bin ich nach Hause gegangen, habe NBA 2K (Basketball-Videospiel, d. Red.) gespielt und ein bisschen Fernsehen geschaut. Ich war jung, ich habe Fehler gemacht. Heute weiss ich, dass ich Dinge anders hätte regeln sollen.»

Verletzungen als ständiger Begleiter

Fast noch grösser als die Disziplinprobleme war das Verletzungspech. Dembélé fehlte ganze Spielzeiten fast komplett, wie etwa 2019/20, als er mit fast 300 Ausfalltagen kämpfte. Muskel- und Knieprobleme zogen sich wie ein roter Faden durch seine Karriere. In Barcelona sprach man bald davon, dass er «mehr Zeit im Reha-Zentrum als auf dem Rasen» verbringe.

Ein Bild aus dem Jahr 2019: Lionel Messi erkundigt sich bei Dembélé – schon wieder verletzt? Keystone

In seinen sechs Jahren bei Barça (2017 bis 2023) fiel er 799 Tage verletzungsbedingt aus und verpasste ganze 141 Spiele (für Barcelona und die französische Nationalmannschaft). Die Geduld der Fans bröckelte – und dennoch blieb Dembélé ein Versprechen: Jedes Comeback brachte Momente, in denen seine Schnelligkeit und Technik Spiele entscheiden konnten.

Lebensstil und Lernprozess

Auch sein Lebensstil wurde immer wieder diskutiert. Es hiess, Dembélé habe sich ungesund ernährt, zu wenig auf Regeneration geachtet und sei mehrfach zu spät zum Training erschienen. Dembélé selbst räumte ein, dass er lange Zeit Kritik zu sehr an sich herangelassen habe: «Früher habe ich alles gelesen, jede Schlagzeile. Ich habe mich davon runterziehen lassen. Heute höre ich mehr auf meinen eigenen Körper und meine Trainer.»

Die Wende in Paris

Der Wechsel zu Paris Saint-Germain 2023 erwies sich als Wendepunkt. Dort fand Dembélé ein Umfeld, das ihn auffing und professionell führte – von Ernährungsberatern bis zu neuen Reha-Methoden. Gleichzeitig wurde er älter, reflektierter und übernahm mehr Verantwortung für seinen Körper und sein Verhalten. «Ich habe gelernt, dass Talent nicht reicht. Ohne Disziplin, ohne Arbeit und ohne Respekt für den eigenen Körper bringt man es nicht nach oben», erklärte er vor kurzem in einem Interview.

Dembélé posiert mit dem Henkelpott. Keystone

Krönung mit dem Ballon d’Or

Die Mühen zahlten sich aus. In der Saison 2024/25 führte Dembélé PSG zum Champions-League-Titel. Mit 35 Toren und 16 Assists war er der überragende Mann beim französischen Triple-Sieger. Er stand nicht mehr nur für geniale Momente, sondern für Konstanz und Führungsstärke.

Sein Gewinn des Ballon d’Or 2025 mit 28 Jahren ist der endgültige Beweis: Aus dem «ewigen Versprechen» ist ein Weltfussballer geworden. Für viele Beobachter ist das nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch eine Charakterstudie. Man könnte es auch so formulieren: Dembélé hat den schwierigsten Gegner seiner Karriere besiegt – sich selbst.