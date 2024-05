Söldner-Check Bei Ndoye platzt der Knoten ++ Elvedi im Tiefschlaf ++ Sorgen um Vargas und Embolo

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Von Patrick Lämmle Von

🇩🇪 Bundesliga

Dortmund Dortmund Gregor Kobel

Kobel wird nach dem Einzug in den Champions-League-Final gegen Mainz geschont. Er sieht, wie seine Teamkameraden 0:3 verlieren.

Gladbach Mönchengladbach Jonas Omlin

Omlin gibt gegen Frankfurt sein Comeback und leitet das 1:0 mit einem richtig starken Diagonalball ein. Beim Gegentreffer trifft ihn keine Schuld. Die Partie endet 1:1.

Gladbach Mönchengladbach Nico Elvedi

Elvedi macht gegen Frankfurt ein ganz schwaches Spiel, vor dem 0:1 schätzt er die Lage komplett falsch ein und muss die Schuld auf sich nehmen. Muss in der 85. Minute leicht angeschlagen und demoralisiert vom Platz.

Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Bayer Leverkusen fegt Bochum mit 5:0 vom Platz und bleibt auch im 50. Spiel in dieser Saison ungeschlagen. Xhaka wird in der 80. Minute beim Stand von 3:0 ausgewechselt.

Augsburg Augsburg Ruben Vargas

Vargas wird gegen Stuttgart (0:1) nach etwas mehr als einer halben Stunde angeschlagen ausgewechselt. Noch steht eine genaue Diagnose aus und es bleibt zu hoffen, dass die EM nicht in Gefahr ist.

Ruben Vargas verlässt unter Schmerzen den Platz. Bild: Keystone

Augsburg Augsburg Kevin Mbabu

Der pfeilschnelle Mbabu sieht gegen Stuttgart die fünfte Gelbe Karte in dieser Saison und wird im letzten Spiel gegen Wolfsburg fehlen. Das ist nicht weiter schlimm, da Augsburg die Meisterschaft ohnehin im Tabellenmittelfeld beenden wird.

Mainz 05 Mainz 05 Silvan Widmer

Der Mainz-Captain bereitet gegen Dortmund in der 12. Minute das 1:0 vor. Widmer läuft in die Tiefe, wird mustergültig angespielt und legt den Ball dann selbst perfekt in den Rückraum. Kurz zuvor setzt der 31-Jährige einen Kopfball an den Pfosten. Gewinnt Mainz das letzte Spiel, ist der Liga-Erhalt gefixt. Im Falle einer Niederlage könnte Union Berlin mit einem Sieg gegen Freiburg noch vorbeiziehen.

Mainz 05 Mainz 05 Edimilson Fernandes

Gegen Dortmund kommt Fernandes im linken Mittelfeld zum Einsatz, allerdings nur für die Schlussviertelstunde.

Wolfsburg Wolfsburg Cédric Zesiger

Der 25-Jährige sitzt gegen Bayern München in der ersten Halbzeit auf der Bank. Beim Stand von 0:2 wird er zur Pause eingewechselt und hilft dabei, dass die Wölfe keine weiteren Gegentreffer kassieren – nicht mehr und nicht weniger.

Stuttgart Stuttgart Leonidas Stergiou

Stergiou hat sich bei Stuttgart in der Startelf festgebissen. Beim 1:0 gegen Augsburg spielt er als Rechtsverteidiger erneut über die volle Distanz. Stuttgart ist vor dem letzten Spieltag Tabellendritter und könnte theoretisch noch an Bayern München vorbeiziehen. Gefeiert wird in Stuttgart Ende Saison aber ohnehin, denn die Champions-League-Quali ist fix – und damit hätte vor dieser Spielzeit wahrlich kaum jemand gerechnet.

VfL Bochum Bochum Noah Loosli

Bei der 0:5-Klatsche sitzt Loosli auf der Bank. Letztmals kam er am 2. März zum Einsatz.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

ManCity Manchester City Manuel Akanji

ManCity schlägt Fulham 4:0 – Akanji spielt als Rechtsverteidiger durch. Noch führt Arsenal die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung an, die Skyblues haben aber noch ein Spiel weniger bestritten. City hat es also in den eigenen Füssen, den Meistertitel zu gewinnen.

Newcastle Newcastle Fabian Schär

Schär kommt gegen Brighton (1:1) wegen einer Oberschenkelverletzung nicht zum Einsatz.

Burnley Burnley Zeki Amdouni

Gegen Tottenham wird Amdouni in der 88. Minute beim Stand von 1:2 eingewechselt. Am Skore ändert sich nichts mehr und so steht Burnley als Absteiger fest.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Inter Mailand Yann Sommer

Sommer spielt beim 5:0-Sieg gegen Frosinone zum 19. Mal in dieser Saison zu Null. Der 35-Jährige ist bereit für die EM.

Frosinone – Inter 0:5 Serie A, 36. Spieltag, Saison 2023/24 10.05.2024

AC Milan AC Milan Noah Okafor

AC Milan schickt Cagliari mit einer Packung nach Hause. Okafor wird in der Pause beim Stand von 1:0 eingewechselt und bereitet in der 86. Minute das 5:1 vor. Am linken Flügel lässt er seinen Gegenspieler stehen und flankt zur Mitte auf Pulisic, der den Ball ins Tor wuchtet.

Milan – Cagliari 5:1 Serie A, 36. Spieltag, Saison 2023/24 11.05.2024

Bologna Bologna Dan Ndoye

Der 23-Jährige eröffnet beim 2:0-Sieg gegen Napoli das Skore in der 9. Minute – es ist sein erstes Tor in der Serie A. Aus kürzester Distanz drückt er einen Kopfball über die Linie. Der Tor-Knoten bei Ndoye platzt pünklicht vor der EM.

Napoli – Bologna 0:2 Serie A, 36. Spieltag, Saison 2023/24 11.05.2024

Bologna Bologna Remo Freuler

Freuler führt Bologna als Captain an und spielt bis zur 82. Minute. Er hat wie seine Schweizer Kollegen einen grossen Anteil daran, dass Bologna in der nächsten Saison in der Champions League spielt.

Bologna Bologna Michel Aebischer

Aebischer spielt gegen Napoli an der Seite von Freuler über die volle Distanz. In den letzten Wochen betreibt der 27-Jährige ordentlich Werbung in eigener Sache.

FC Turin Torino Ricardo Rodriguez

Torino schlägt Hellas Verona 2:1. Captain Rodriguez wird bereits in der 56. Minute ausgewechselt, da steht es noch 0:0. Der Wechsel soll aus taktischen Gründen erfolgt sein.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco AS Monaco Denis Zakaria

Monaco feiert bei Montpellier einen 2:0-Sieg und wird die Saison als Vizemeister beenden. Der 27-Jährige fällt wegen einer Oberschenkelverletzung aus.

AS Monaco AS Monaco Breel Embolo

Es ist ein Schocker für alle Nati-Fans: Der erst kürzlich genesene Embolo wird in der 44. Minute ausgewechselt. Der Oberschenkel macht ihm zu schaffen, noch steht eine genaue Diagnose aus. Hoffnungen machen Bilder aus der Garderobe, auf denen zu sehen ist, wie Embolo mit seinen Teamkollegen strahlend die Champions-League-Qualifikation feiert.

AS Monaco AS Monaco Philipp Köhn

Der 26-Jährige hat seinen Stammplatz mitten in der Saison verloren und sitzt seither auf der Bank.

Marseille Ulisses Garcia

Marseille hat das Aus im Halbfinal der Europa League verdaut und fährt gegen Lorient einen 3:1-Sieg ein. Garcia spielt links in der Dreierkette durch.

Marseille – Lorient 3:1 Ligue 1, 33. Spieltag, Saison 2023/24 12.05.2024

Lorient Lorient Yvon Mvogo

Mvogo verliert mit Lorient zum siebten Mal in Folge, damit ist der Abstieg nur noch theoretisch abzuwenden.

Toulouse Toulouse Vincent Sierro

Toulouse gewinnt beim letzten Heimspiel von Kylian Mbappé auswärts bei PSG 3:1. Captain Sierro zeigt im zentralen Mittelfeld eine starke Leistung und überzeugt auch mit einer Passquote von 93,5 Prozent.

PSG – Toulouse 1:3 Ligue 1, 33. Spieltag, Saison 2023/24 12.05.2024

Nizza Nizza Jordan Lotomba

Gegen Le Havre wird Lotomba nach einer Stunde beim Stand von 1:0 eingewechselt – am Skore ändert sich nichts mehr.

Montpellier Montpellier Becir Omeragic

Gegen Monaco kommt Omeragic vor der Viererkette zum Einsatz. Der 22-Jährige kann kaum Akzente setzen.

Genua Montpellier Silvan Hefti

Hefti, Teamkollege von Omeragic, kommt nicht zum Einsatz.

Rennes Rennes Fabian Rieder

Der 22-Jährige wird beim 1:1 gegen Lens in der 66. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Beim Ausgleichstreffer hat er die Füsse nicht im Spiel.

Valencia Nantes Eray Cömert

Nantes verliert das Heimspiel gegen Lille 1:2. Cömert wird in der 76. Minute ausgewechselt. Tore fallen keine mehr.

🇪🇸 LaLiga

Sevilla Sevilla Djibril Sow

Sow hat sich im April den Zehen gebrochen und wird die EM verpassen.

🇺🇸 Major League Soccer

Chicago Fire Chicago Fire Xherdan Shaqiri

Shaqiri führt Chicago als Captain aufs Feld, kann die nächste Pleite aber nicht verhindern. Eine Topchance bereitet er vor, doch der Mitspieler vergibt. In der 60. Minute sieht er Gelb.

Chicago Fire Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Der 25-Jährige steht bei der Pleite gegen St. Louis City nicht im Kader.

Chicago Fire Allan Arigoni

Rechtsverteidiger Arigoni wird in der 62. Minute beim Stand von 1:2 ausgewechselt.

St. Louis CITY St. Louis City Roman Bürki

Bürki ist bei St. Louis als Captain gesetzt und zeigt eine grundsolide Leistung. Beim Gegentreffer ist er machtlos. Vor der Partie lobte Bürki im Gespräch mit blue Sport Shaqiri und meinte: «Er ist sein Geld wert.»

🇦🇹 Bundesliga

Sturm Graz Sturm Graz Gregory Wüthrich

Wüthrich spielt beim 2:2 gegen LASK wie gewohnt in der Innenverteidigung durch und zeigt eine solide Leistung. Für Sturm Graz ist es das dritte Remis in Folge und so droht die Meisterschaft noch herzuschenken. Serienmeister RB Salzburg ist vor der letzten Runde nur noch zwei Punkte zurück.

🇬🇷 Super League 1

AEK Athen AEK Athen Steven Zuber

Zuber ist mit AEK noch immer auf Meisterkurs. Am Mittwoch steht die zweitletzte Partie auf dem Programm.

🇦🇪 UAE Pro League

Al-Wasl Al-Wasl Haris Seferovic

Seferovic steht mit Al-Wasl am Montagabend (19.00 Uhr) im Einsatz.

🇧🇪 Jupiler Pro League

Genk KRC Genk Andi Zeqiri

Bei der 1:2-Niederlage gegen Anderlecht steht Zeqiri erstmals in diesem Kalenderjahr in der Startelf. Sein Arbeitstag endet in der 68. Minute.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Championship

Norwich City Norwich City Christian Fassnacht

Fassnacht spielt mit Norwich um den Aufstieg in die Premier League. Beim Halbfinal-Hinspiel gegen Leeds in den Championsship Playoffs wird er in der 60. Minute eingewechselt und sieht sechs Minuten später Gelb. Das Spiel endet 1:1.