TickerStimmungs-Ticker zur Nati
Siegessichere Algerien-Fans feiern Petkovic ++ blue Sport trifft Manzambi-Bruder
Die Schweiz trifft im Sechzehntelfinal auf Algerien. Und wie immer, wenn es heisst «siegen oder fliegen», gehen die Emotionen hoch. Ob in Vancouver oder in der Schweiz, blue Sport ist mit Mikrofon und Kamera live vor Ort.
Siegessichere Algerien-Fans
Algerien-Fans sind vor dem Spiel gegen die Schweiz siegessicher
Mehmedi über Petkovic: «Sehe keinen Vorteil, dass Petkovic die Schweizer kennt»
Wenige Spieler kennen den heutigen Algerien-Trainer Vladimir Petkovic besser als Admir Mehmedi. blue Sport spricht mit ihm vor dem WM-Knüller am Freitagmorgen.
«Johan hatte als Bub sogar beim Tischdecken den Ball am Fuss»
blue Sport trifft in Vancouver Holly Manzambi. Der ältere Bruder von WM-Überflieger Johan verrät, warum sich die Manzambis auf der Tribüne gegenseitig kneifen, wie Johan als Bub war und was ihr gemeinsamer grosser Traum ist.
Nati-Chefkoch im Spass-Format
Entweder-oder mit dem Nati-Chefkoch Francesco Baraldo Sano
Streller über Yakin-Entscheide
Streller: «Ich vertraue Yakin, auch wenn ich nicht jede Entscheidung verstehe»Marco Streller über die Nati, Murat Yakin und das Zünglein an der Waage, wenn es um den WM-Titel geht.
Yakin über Petkovic
Yakin über Petkovic: «Ich schätze seine Art wie er mit den Spielern umgeht und spielen lässt»
Embolo über Nati-Ziele
Embolo: «Wir wollen Geschichte schreiben»
Petkovic: «Ich bin stolzer Schweizer»
Vladimir Petkovic trifft am Freitag im WM-Sechzehntelfinal auf seinen ehemaligen Arbeitgeber, die Schweizer Nati. Für den im Tessin wohnhaften Schweizer ist es eine besondere Affiche.