Lausanne – Basel 1:2 Der Teenager als Basler Glücksfall

SDA

1.3.2026 - 16:03

Koloto freut sich über sein erstes Super-League-Tor
Koloto freut sich über sein erstes Super-League-Tor
Keystone

Der FC Basel kommt in Lausanne zum wichtigen zweiten Sieg in diesem Jahr. Beide Tore zum 2:1 schiesst der 18-jährige Giacomo Koloto.

Keystone-SDA

01.03.2026, 16:03

01.03.2026, 16:06

Anfang Februar, nur wenige Tage nach seinem 18. Geburtstag, unterschrieb Koloto seinen ersten Profivertrag. Der junge Stürmer, der vor zwei Jahren von der Nachwuchsabteilung des FC Zürich zu jener des FCB gewechselt war, benötigte nicht lange, um Stephan Lichtsteiner von seinen Qualitäten zu überzeugen. Seit er seine Unterschrift unter dem bis 2030 gültigen Vertrag gesetzt hat, kam er in jedem Spiel zum Einsatz, am Sonntagnachmittag stand er schon zum vierten Mal in der Startformation.

In Lausanne zeigte Koloto sein erfolgreichstes Spiel mit den zwei ersten Toren in der Super League. Das erste erzielte er nach 40 Sekunden und einem idealen Zuspiel von Andrej Bacanin. Beim 2:1 in der 68. Minute bewies er ein gutes Timing. Die Offsidefalle der Waadtländer griff ins Leere, Koloto konnte nach der Überprüfung durch den VAR über das Siegtor jubeln.

Lausanne-Sport gelang gegen die erstmals mit Neuzugang Becir Omeragic spielende Basler Abwehr keine Reaktion mehr. Das am Donnerstag im Europacup gescheiterte Team von Peter Zeidler ist nun in der Super League seit neun Spielen ohne Sieg. Zu wenig konstant sind die Leistungen in den letzten Wochen, zu schwer wiegen auch gewisse Absenzen, wie jene von Jamie Roche und Théo Blair gegen Basel. Der Lichtblick ist der 19-jährige, im Winter verpflichtete Omar Janneh, der in der 55. Minute zum 1:1 traf.

Den Baslern nimmt der zweite Sieg unter Lichtsteiner, zu dem Xherdan Shaqiri erst ab der 70. Minute seinen Beitrag leistete, einigen Druck von den Schultern. Weiter geht es für den Meister am Donnerstag im Heimspiel gegen die Grasshoppers.

Telegramm:

Lausanne-Sport – Basel 1:2 (0:1)

6695 Zuschauer. – SR Kanagasingam. – Tore: 1. Koloto (Bacanin) 0:1. 55. Janneh 1:1. 68. Koloto (Salah) 1:2.

Lausanne-Sport: Letica; Bergvall, Mouanga, Sow, Poaty; Custodio; Sigua (63. Mollet), Lekoueiry (54. Beloko), Koné (46. Diakite); Traore (82. Kana Biyik), Butler-Oyedeji (46. Janneh).

Basel: Hitz; Tsunemoto, Omeragic, Vouilloz, Cissé; Metinho (74. Koindredi); Traoré, Leroy, Bacanin (70. Shaqiri), Duranville (58. Salah); Koloto (74. Ajeti).

Bemerkungen: Verwarnungen: 40. Cissé, 47. Metinho.

