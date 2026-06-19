Kenan Yildiz (Mitte) soll die türkische Offensive ankurbeln Keystone

Der Schock nach der Auftaktniederlage ist noch immer gross, der Druck vor dem zweiten WM-Spiel noch grösser: Die Türkei steht gegen Paraguay unter Zugzwang. Auch Brasilien will eine Reaktion zeigen.

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Der Türkei droht das Aus schon im zweiten Spiel. Sollte der bisher starke Co-Gastgeber USA gegen Australien am Freitagabend (21.00 Uhr Schweizer Zeit) mindestens einen Punkt holen und die Türkei gegen Paraguay in der Nacht auf Samstag (5.00 Uhr) verlieren, wäre das Turnier für die verschiedentlich als Geheimfavorit gehandelten Türken nach der Gruppenphase bereits vorbei.

Das 0:2 gegen Australien in der ersten WM-Partie einer türkischen Nationalmannschaft nach 24 Jahren sorgte umgehend für deutliche Kritik in der Heimat. Ex-Nationaltrainer Fatih Terim fand das zu viel. «Hört auf, die Spieler oder den Trainer verbal zu vernichten. Jetzt müssen wir sie umso mehr unterstützen. Das sind unsere Jungs», sagte der 72-Jährige, der inzwischen einen eigenen Kanal auf Youtube betreibt.

Das Team um die Stars Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus Turin) und Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) hat in der Türkei trotz der langen WM-Pause grosse Erwartungen geschürt. In der Gruppe D sollte es eigentlich nur darum gehen, ob sich das Team als Erster oder Zweiter für die nächste Runde qualifiziert. Die Spieler glauben auch unverändert daran, am Turnier in Kanada, Mexiko und den USA die K.o-Phase zu erreichen.

Nach Paraguay wartet Co-Gastgeber USA

«Wir haben noch zwei Spiele vor uns, die wir als Endspiele bezeichnen können. Wir wollen diese gewinnen und hoffentlich unser Land stolz und glücklich machen», sagte Goalie Ugurcan Cakir von Galatasaray Istanbul. Nach dem Duell mit Paraguay im Stadion der San Francisco 49ers geht es am letzten Spieltag in Inglewood bei Los Angeles gegen Co-Gastgeber USA.

«Das Spiel gegen Australien hat uns nicht entmutigt. Als Land betrachten wir eine Niederlage sofort als etwas nach dem Motto 'Es ist vorbei, es ist erledigt'», sagte Samet Akaydin. Der Verteidiger von Caykur Rizespor betonte: «Indem wir gegen Paraguay gewinnen, werden wir das wiedergutmachen.»

Yildiz als Hoffnungsträger

Trainer Vincenzo Montella wird seine Startelf wohl auf mindestens einer Position umbauen und Yildiz von Beginn an bringen. Der in Deutschland geborene ehemalige Jugendspieler von Bayern München war nach einer Wadenverletzung gegen Australien zunächst geschont und erst zur Pause eingewechselt worden.

Trotz 72 Prozent Ballbesitz und einem Torschussverhältnis von 30:9 gelang der Türkei gegen Australien kein Treffer. Paraguay kassierte beim 1:4 gegen die USA gleich vier, gilt aber eigentlich als defensiv starkes Team. Akaydin appellierte deswegen an die Geduld der Fans im Stadion und zu Hause. «Vor uns liegt ein sehr wichtiges Spiel. Als Land müssen wir uns dessen bewusst sein: Nach 24 Jahren sind wir hierher zurückgekehrt, und wir brauchen wirklich Unterstützung.»

Brasilien gegen Haiti

Brasilien droht in der Gruppe C zwar noch kein früher K.o., nach dem 1:1 gegen ein zugegebenermassen starkes Marokko ist in Foxborough gegen Haiti (2.30 Uhr) gleichwohl eine Reaktion gefragt. Schottland und Marokko duellieren sich vor Brasiliens zweitem Gruppenspiel in Philadelphia (0.00 Uhr).