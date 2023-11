Ardon Jashari verzichtet im November darauf, das Shirt der U21 zu tragen.

Ardon Jashari verzichtet auf ein Aufgebot der U21-Nati. Der Entscheid des 21-Jährigen schlägt hohe Wellen. Kubilay Türkyilmaz empfindet die Absage als «falsch».

«Was Ardon Jashari gemacht hat, ist falsch. Punkt», schreibt Kubilay Türkyilmaz im «Blick».

Türkyilmaz fordert nächste Schritte seitens Fussballverband. Jashari gehöre für eine Zeit lang aus der Nati ausgeschlossen.

«Gibts keine Sanktion, reisst das schnell mal ein. Und jeder macht, was er will», so der ehemalige Nati-Kicker. Mehr anzeigen

Ardon Jashari verzichtet darauf, bei den beiden EM-Quali-Partien gegen Armenien und Rumänien für die U21-Nati aufzulaufen. Die Kritik an der Aktion des 21-Jährigen kennt keine Grenzen, auch Kubilay Türkyilmaz hat seine klare Meinung.

«Was Ardon Jashari gemacht hat, ist falsch. Punkt», schreibt Türkyilmaz im «Blick». Auf die Verweigerung brauche es eine starke Antwort – sowohl vom FC Luzern als auch vom Verband. «Jashari schadet zuerst mal dem FC Luzern. Er hätte sich im Rampenlicht der U21 zeigen können.»

Doch das Rampenlicht der U21 will Jashari offenbar vorerst nicht haben. «Grundlos nicht zu kommen? Das wäre mir nie in den Sinn gekommen», so Türkyilmaz.

Ob Jasharis Entscheid tatsächlich grundlos gefällt wurde, ist unklar. Beim Schweizer Fussballverband kennt man die Gründe für seine Absage allerdings nicht. «Ich will verstehen, warum er sich so entschieden hat», sagt Nati-Boss Pierluigi Tami am vergangenen Montag und führt fort: «Vielleicht gibt es auch private Gründe.» Über mögliche Konsequenzen für Jashari will Tami nicht sprechen.

Geht es nach Türkyilmaz, soll Jasharis Aktion Konsequenzen tragen: «Der SFV seinerseits muss Jashari eine Zeit lang aus den Nationalmannschaften ausschliessen. Gibts keine Sanktion, reisst das schnell mal ein. Und jeder macht, was er will.»

Bevor der Fussballverband irgendwelche Schlüsse aus der Jashari-Absage zieht, will Tami mit dem FCL-Spieler zusammensitzen und über die Gründe hinter dem Entscheid diskutieren.