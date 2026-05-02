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Women's Super League Der Verband prüft St. Gallens Protest

SDA

2.5.2026 - 16:19

Die Baslerinnen könnten das Playoff-Duell gegen St. Gallen am Grünen Tisch verlieren
Die Baslerinnen könnten das Playoff-Duell gegen St. Gallen am Grünen Tisch verlieren
Keystone

Der Schweizerische Fussballverband prüft einen möglichen regelwidrigen Einsatz einer Baslerin im Playoff-Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC St. Gallen.

Keystone-SDA

02.05.2026, 16:19

Wie der SFV mitteilte, wurde der Einspruch der Ostschweizerinnen fristgerecht eingereicht. Nach Eingang der Stellungnahme wird die Direktion Frauenfussball des SFV den Fall prüfen und beurteilen.

Der FC Basel hatte am Freitag daheim im Rückspiel das in St. Gallen eingehandelte 0:1-Handicap wettgemacht und sich im Penaltyschiessen die Halbfinal-Qualifikation gesichert. Dabei sollen die Baslerinnen aber in der Verlängerung mit Lena Bubendorf eine Spielerin eingewechselt haben, die nicht auf dem Matchball stand.

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