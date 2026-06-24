Er wird von Klubs bezahlt, weil der Fussballverband zu wenig Geld hat. Und er scheut sich nicht davor, Donald Trump öffentlich zu kritisieren. Das ist Kanada-Trainer Jesse Marsch, der gegen die Nati unbedingt gewinnen will.

Darum geht’s Seit Jesse Marsch im Jahr 2024 als Nationaltrainer von Kanada übernommen hat, geht's bergauf.

Marsch, der auch schon Leeds United und RB Leipzig coachte, wird unter anderem von drei MLS-Klubs bezahlt, weil dem kanadischen Fussballverband die finanziellen Mittel fehlen.

Auch abseits des Rasens sorgte der 52-Jährige schon für Schlagzeilen, als er seinen Landsmann Donald Trump öffentlich kritisierte und dem US-Präsidenten Respektlosigkeit gegenüber den Kanadiern vorwarf.

Jesse Marsch hat Kanada vor der Heim-WM 2026 neuen Schwung verliehen. Der frühere Trainer von RB Leipzig, Red Bull Salzburg und Leeds United sorgt aber nicht nur sportlich für Schlagzeilen. Der US-Amerikaner stellte sich öffentlich gegen Präsident Donald Trump – und seine Anstellung in Kanada wird bis heute von mehreren Klubs mitfinanziert.

Als Canada Soccer Marsch im Mai 2024 verpflichtete, fehlte dem Verband das nötige Geld für einen Trainer seines Formats. Deshalb sprangen die drei kanadischen MLS-Klubs Toronto FC, CF Montréal und Vancouver Whitecaps sowie weitere private Geldgeber ein. Gemeinsam helfen sie dabei, den Lohn des Nationaltrainers zu finanzieren.

Die ungewöhnliche Konstruktion zeigt, wie wichtig Marsch für den kanadischen Fussball geworden ist. Unter seiner Führung erreichte die Nationalmannschaft neue sportliche Höhen und zeigt nun auch an der WM, wie gut sie sich entwickelt hat. Ein Remis reicht den Kanadiern am Mittwochabend gegen die Schweiz, um als Gruppensieger in die Sechzehntelfinals einzuziehen.

«Als ich vor zwei Jahren sagte, dass ich an der WM Gruppensieger werden will, hielten mich alle für verrückt. Aber jetzt sind wird da und bereit für diese Herausforderung», sagt Marsch am Tag vor dem Spiel an einer Medienkonferenz. Und weiter: «Als ich hier angefangen habe, war es mein Ziel, dass die Spieler den Glauben entwickeln, dass sie jeden Gegner schlagen können. Ich denke, jetzt sind wir so weit. Wir spielen gegen die Schweiz auf Sieg!»

Kanadier feiern Marsch für Trump-Kritik

Für Aufsehen sorgte Marsch aber auch abseits des Rasens. Im Februar 2025 kritisierte er Donald Trump scharf. Der US-Präsident hatte wiederholt behauptet, Kanada könne zum «51. Bundesstaat» der USA werden. Zudem drohte Trump mit Strafzöllen gegen das Nachbarland.

Nein, Jesse Marsch will hier nicht signalisieren, dass Kanada der «51. Bundesstaat» der USA werden könnte. Er zeigt lediglich die 6 Tore der Kanadier gegen Katar. AP The Canadian Press

Marsch, selbst US-Amerikaner, reagierte ungewöhnlich deutlich. Er forderte Trump auf, mit dieser «lächerlichen Rhetorik» aufzuhören. Als Amerikaner schäme er sich für die «Arroganz und Respektlosigkeit» gegenüber einem der engsten Verbündeten der USA.

Der 52-Jährige betonte, Kanada sei ein starker und unabhängiger Staat. Seit seinem Amtsantritt habe er grosse Wertschätzung für die kanadische Gesellschaft entwickelt. Die Aussagen Trumps seien deshalb nicht nur politisch problematisch, sondern auch respektlos gegenüber den Menschen im Land.

Mit seiner Kritik machte sich Marsch in Kanada viele Freunde. Der Nationaltrainer wurde plötzlich zu einer Stimme für kanadischen Stolz und wird entsprechend auch von den Fussballfans gefeiert. Umso mehr, wenn er die Kanadier an der WM zum Erfolg führt.