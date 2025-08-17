Derby-Kracher in St.Gallen, Kniffliges Los für YB und Basel

Corsin Konietzke, links, und Alessandro Vogt treffen mit dem FC St.Gallen auf Kantonsrivale Wil. KEYSTONE

In der 2. Runde des Schweizer Cups kommt es zu hochkarätigen Paarungen: Der FC St.Gallen trifft im Ostschweizer Derby auf den FC Wil, YB und Basel erhalten unangenehme Gegner zugelost.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport Tobias Benz

Im Schweizer Cup kommt es in den Sechzehntelfinals gleich zu sieben Duellen zwischen Teams aus den höchsten zwei Ligen, unter anderem treffen die Young Boys auswärts auf den FC Aarau.

Mit Wil gegen St. Gallen und Schaffhausen gegen Winterthur stehen auch zwei Derbys auf dem Programm. Weiter fordert Etoile Carouge den FC Basel, Yverdon die Genfer von Servette, Nyon den FC Zürich und Bellinzona die Grasshoppers. Duelle zwischen Super-League-Teams waren noch nicht möglich.

Die Paarungen der 2. Runde in der Übersicht Prishtina Bern (1. Liga) – FC Sion

Yverdon (Challenge League) – Servette FC

Wil (Challenge League) – FC St.Gallen

Bosna Neuchâtel (2. Liga interregional) – FC Luzern

FC Schaffhausen (Challenge League) – FC Winterthur

Etoile Carouge (Challenge League) – FC Basel

Nyon (Challenge League) – FC Zürich

Concordia Basel (1. Liga) – Lausanne-Sport

Aarau (Challenge League) – Young Boys

Bellinzona (Challenge League) – Grasshoppers

Zug 94 (1. Liga) – Breitenrain (Promotion League)

Unterstrass (2. Liga) – Neuchâtel Xamax (Challenge League)

Altstätten (2. Liga interregional) – Cham (Promotion League)

Le Communal Sport Le Locle (2. Liga) – Grand-Saconnex (Promotion League)

Morbio (2. Liga) – Rapperswil-Jona (Challenge League)

FC Echallens (1. Liga) – Stade Lausanne-Ouchy (Challenge League) Mehr anzeigen

Die zwei Promotion-League-Mannschaften Cham und Breitenrain, die in der 1. Runde Lugano respektive Thun eliminiert haben, werden in der 2. Runde in der Favoritenrolle stehen. Die Zentralschweizer gastieren beim interregionalen Zweitligisten Altstätten, die Berner spielen beim Erstligisten Zug 94.

Die Partien finden zwischen dem 19. und 21. September statt.

Die Spiele der 1. Runde

