Die Cup-Paarungen der 2. Runde Derby-Kracher in St.Gallen, Kniffliges Los für YB und Basel

Tobias Benz

17.8.2025

Corsin Konietzke, links, und Alessandro Vogt treffen mit dem FC St.Gallen auf Kantonsrivale Wil.
Corsin Konietzke, links, und Alessandro Vogt treffen mit dem FC St.Gallen auf Kantonsrivale Wil.
KEYSTONE

In der 2. Runde des Schweizer Cups kommt es zu hochkarätigen Paarungen: Der FC St.Gallen trifft im Ostschweizer Derby auf den FC Wil, YB und Basel erhalten unangenehme Gegner zugelost.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport

17.08.2025, 20:10

17.08.2025, 20:21

Im Schweizer Cup kommt es in den Sechzehntelfinals gleich zu sieben Duellen zwischen Teams aus den höchsten zwei Ligen, unter anderem treffen die Young Boys auswärts auf den FC Aarau.

Mit Wil gegen St. Gallen und Schaffhausen gegen Winterthur stehen auch zwei Derbys auf dem Programm. Weiter fordert Etoile Carouge den FC Basel, Yverdon die Genfer von Servette, Nyon den FC Zürich und Bellinzona die Grasshoppers. Duelle zwischen Super-League-Teams waren noch nicht möglich.

Die Paarungen der 2. Runde in der Übersicht

  • Prishtina Bern (1. Liga) – FC Sion
  • Yverdon (Challenge League) – Servette FC
  • Wil (Challenge League) – FC St.Gallen
  • Bosna Neuchâtel (2. Liga interregional) – FC Luzern
  • FC Schaffhausen (Challenge League) – FC Winterthur
  • Etoile Carouge (Challenge League) – FC Basel
  • Nyon (Challenge League) – FC Zürich
  • Concordia Basel (1. Liga) – Lausanne-Sport
  • Aarau (Challenge League) – Young Boys
  • Bellinzona (Challenge League) – Grasshoppers
  • Zug 94 (1. Liga) – Breitenrain (Promotion League)
  • Unterstrass (2. Liga) – Neuchâtel Xamax (Challenge League)
  • Altstätten (2. Liga interregional) – Cham (Promotion League)
  • Le Communal Sport Le Locle (2. Liga) – Grand-Saconnex (Promotion League)
  • Morbio (2. Liga) – Rapperswil-Jona (Challenge League)
  • FC Echallens (1. Liga) – Stade Lausanne-Ouchy (Challenge League)
Mehr anzeigen

Die zwei Promotion-League-Mannschaften Cham und Breitenrain, die in der 1. Runde Lugano respektive Thun eliminiert haben, werden in der 2. Runde in der Favoritenrolle stehen. Die Zentralschweizer gastieren beim interregionalen Zweitligisten Altstätten, die Berner spielen beim Erstligisten Zug 94.

Die Partien finden zwischen dem 19. und 21. September statt.

Die Spiele der 1. Runde

Zwei Super Ligisten scheitern. Breitenrain gelingt die Cup-Sensation gegen Thun – Bedia rettet YB bei Courtételle

Zwei Super Ligisten scheiternBreitenrain gelingt die Cup-Sensation gegen Thun – Bedia rettet YB bei Courtételle

Schweizer Cup. Basel mit Gala gegen Biel ++ St. Gallen schiesst 13 Tore ++ Winterthur mit Kantersieg

Schweizer CupBasel mit Gala gegen Biel ++ St. Gallen schiesst 13 Tore ++ Winterthur mit Kantersieg

