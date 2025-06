Lamine Yamal kann (oder muss) in die Ferien: Barça ist bei der Klub-WM nicht dabei. Keystone

Vom 15. Juni bis zum 13. Juli geht in den USA erstmals die Klub-WM mit 32 Teams über die Bühne. Nicht alle europäischen Top-Klubs sind dabei. Es fehlen etwa der spanische, der englische und der italienische Meister.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die FIFA-Klub-WM wird vom 15. Juni bis zum 13. Juli in den USA ausgetragen.

Erstmals sind 32 Mannschaften dabei, 12 davon aus Europa. Es fehlen aber sowohl der englische Champion Liverpool als auch der italienische Meister Napoli und Spaniens Double-Gewinner Barça.

Es qualifizieren sich neben den Champions-League-Siegern der letzten vier Jahre auch die besten Teams der UEFA-Vierjahres-Wertung. Pro Land kriegen aber maximal zwei Teams ein Ticket. Mehr anzeigen

Spanischer Meister, spanischer Pokalsieger, spanischer Supercopa-Sieger, dazu Halbfinalist in der Champions League: Der FC Barcelona kann auf eine starke Saison zurückblicken. An der Klub-WM sind die Katalanen aber genauso wenig dabei wie der englische Meister Liverpool und Scudetto-Gewinner Napoli. Warum?

Qualifiziert sind für das Mega-Turnier der FIFA zwölf Teams aus Europa: Die Gewinner der Champions League 2021 bis 2024 FC Chelsea (2021), Real Madrid (2022 und 2024) und Manchester City (2023) sowie die neun besten Teams in der europäischen Vierjahres-Rangliste. Sind von einem Land schon zwei Mannschaften dabei, dürfen sich nur noch Teams anderer europäischer Ligen qualifizieren.

Weil Barça in der Vierjahres-Wertung hinter Atlético Madrid steht, muss das Team von Hansi Flick zuhause bleiben. Liverpool darf nicht mittun, weil mit ManCity und Chelsea schon zwei andere englische Teams (Champions-League-Sieger) qualifiziert sind. Napoli hat aus der Serie A Inter und Juve (noch) vor der Nase.

Während also einige Top-Teams fehlen (u.a. sind auch Leverkusen und Arsenal nicht dabei), freut sich RB Salzburg über die Teilnahme. Die Österreicher verpassten zwar in den vergangenen beiden Saisons den Meistertitel und konnten auch international nicht viel reissen, profitieren aber von der Regel, dass eben nur zwei Teams aus dem gleichen Land an der Klub-WM teilnehmen dürfen. So sicherte sich Salzburg das letzte europäische Ticket. Schweizer Teams sind keine dabei.

Die Gruppen der Klub-WM Gruppe A: Palmeiras (BRA), FC Porto, Al Ahly (EGY), Inter Miami.

Gruppe B: Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Botafogo (BRA), Seattle Sounders (Stefan Frei).

Gruppe C: Bayern München, Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica Lissabon (Zeki Amdouni).

Gruppe D: Flamengo (BRA), Espérance de Tunis, Chelsea, Club Léon (MEX).

Gruppe E: River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JPN), Monterrey (MEX), Inter Mailand (Yann Sommer).

Gruppe F: Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (Gregor Kobel), Ulsan (KOR), Mamelodi Sundowns (RSA).

Gruppe G: Manchester City (Manuel Akanji), Wydad (MAR), Al Ain (UAE), Juventus Turin.

Gruppe H: Real Madrid, Al-Hilal (KSA), Pachuca (MEX), Salzburg (Bryan Okoh).



Die ersten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Achtelfinals. Mehr anzeigen