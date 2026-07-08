Wer das Penaltyschiessen gegen Kolumbien genau verfolgt hat, dem ist ein ungewöhnliches Detail aufgefallen. Kein Schweizer Schütze ging den Weg zum Punkt alleine. Dahinter steckt ein Plan, der lange vor der WM geschmiedet wurde.

Manuel Akanji schirmt seinen Captain Granit Xhaka so gut es geht vor dem ersten Penalty ab.

Darum geht’s Bei jedem Schweizer Penalty gegen Kolumbien begleitete ein Teamkollege den Schützen zum Punkt, um Störversuche der Gegner abzublocken.

Die Massnahme war kein Zufall, sondern Teil eines Workshops, mit dem sich die Nati vor der WM gezielt auf ein Penaltyschiessen vorbereitet hatte.

Trainer Murat Yakin ist überzeugt, dass der erstmalige Viertelfinal-Einzug seit 1954 ohne diese Vorbereitung nicht gelungen wäre.

Granit Xhaka schreitet zum ersten Schweizer Penalty und er ist nicht allein. Neben ihm läuft Manuel Akanji mit, wie ein Bodyguard auf dem Weg zum Elfmeterpunkt. Was auf den ersten Blick wie eine spontane Geste wirkt, ist in Wahrheit akribisch einstudiert. Die Nati hat sich vor dem Turnier in einem Workshop gezielt auf ein mögliches Penaltyschiessen vorbereitet.

Der zweite Mann als Schutzschild

Der Grund für die Begleitung ist simpel und ziemlich clever. Im Penaltyschiessen versuchen Gegenspieler und Goalies regelmässig, den Schützen auf dem Weg zum Punkt aus dem Konzept zu bringen. Ein Spruch hier, ein Rempler da, ein bisschen Theater am Ball. Der zweite Mann soll genau das abfangen. Er hält dem Schützen buchstäblich den Rücken frei, damit dieser sich auf den Ablauf konzentrieren kann.

Wie gut das funktioniert, zeigte sich gleich beim ersten Versuch. Kolumbiens Goalie Camilo Vargas und Verteidiger Yerri Mina wollten Xhaka vor dessen Schuss irritieren, doch Akanji beförderte Mina kurzerhand aus dem Weg. Xhaka verwandelte.

Manuel Akanji selber hat die Massnahme nicht geholfen. Abbie Parr/AP/dpa

«Derjenige, der schiesst, braucht seine Ruhe»

Nati-Trainer Murat Yakin bestätigte nach dem Spiel, dass die Begleitung Teil des Vorbereitungs-Workshops war. Der Schütze müsse den Fokus beim Punkt behalten, so Yakin. Und er geht noch weiter: Ohne die akribische Vorbereitung wäre die Schweiz aus seiner Sicht gar nicht erst als Siegerin vom Platz gegangen.

Hinter dem Konzept steckt unter anderem Goalietrainer Patrick Foletti, der dem Team laut Akanji eine Präsentation zum Thema gehalten hat. Der Verteidiger nahm es danach mit Humor. Geholfen habe der Vortrag allen ausser ihm selbst, weil er verschossen habe.

Ein Trauma, das die Nati abschütteln wollte

Der Aufwand kommt nicht von ungefähr. Polen, Spanien, England – die Schweiz hat an grossen Turnieren im Penaltyschiessen fast immer den Kürzeren gezogen. Einzig der EM-Coup 2021 gegen Frankreich sticht heraus. Genau dieses Muster wollte der Staff diesmal durchbrechen, mit Techniken für den Ernstfall, von denen Yakin nur so viel verrät: Man habe den Spielern für dieses Szenario «zwei, drei Techniken» mitgegeben.

Ob am Ende wirklich der zweite Mann den Unterschied machte, lässt sich nicht beweisen. Sicher ist nur: Die Schweiz steht erstmals seit 1954 in einem WM-Viertelfinal und der Weg dorthin führte über einen Gang zum Penaltypunkt, den niemand alleine gehen musste.

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