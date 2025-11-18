  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

War das kein Rückpass? Deshalb bleibt der VAR bei dieser Embolo-Szene gegen den Kosovo stumm

Tobias Benz

18.11.2025

Deshalb hat sich der VAR bei dieser Embolo-Szene gegen Kosovo nicht eingeschaltet

Deshalb hat sich der VAR bei dieser Embolo-Szene gegen Kosovo nicht eingeschaltet

18.11.2025

Beim Spiel zwischen der Schweiz und dem Kosovo kommt es in der ersten Halbzeit zu einem Rückpass der Kosovaren. Schiedsrichter Davide Massa pfeift die Szene nicht ab – und auch der VAR bleibt stumm. Aber warum?

Tobias Benz

18.11.2025, 21:58

18.11.2025, 22:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Spiel zwischen der Schweiz und dem Kosovo kommt es in der 10. Minute zu einem Verstoss gegen die Rückpass-Regel.
  • Kosovo-Goalie Muric spielt den Ball nach einem Rückpass klar mit der Hand.
  • Schiedsrichter Davide Massa interpretiert die Szene anders und gibt keinen indirekten Freistoss für die Schweiz.
  • Der VAR darf sich in einer solchen Szene laut IFAB-Regelwerk nicht einschalten.
Mehr anzeigen

Beim WM-Quali-Duell zwischen der Schweiz und dem Kosovo kommt es in der 10. Minute zu einer kuriosen Szene: Kosovo-Goalie Muric rutscht nach einem Rückpass aus und sieht sich sogleich mit dem heranstürmenden Breel Embolo konfrontiert. Muric bleibt nichts anderes übrig, als sich in Richtung Ball zu werfen und diesen mit der Hand von Embolos Fuss zu schlagen.

Der Schweizer Stürmer hebt sofort die Hand und reklamiert bei Schiedsrichter Davide Massa einen Rückpass. Als der Ball kurz darauf im Aus landet, belagert auch Nati-Captain Granit Xhaka den Unparteiischen. Zurecht, denn laut Regel scheint es keine Zweifel zu geben.

Gemäss IFAB-Regelwerk darf ein Torwart im eigenen Strafraum den Ball nicht mit der Hand berühren, wenn ihm dieser von einem Mitspieler absichtlich mit dem Fuss zugespielt wurde. Wird der Verstoss begangen, ist ein indirekter Freistoss für die gegnerische Mannschaft durchzuführen.

Schiri und VAR bleiben stumm

Massa scheint in dieser Szene entweder ein Fehler unterlaufen zu sein, oder der Italiener war der Meinung, der Ball sei nicht mit Absicht zum Torwart zurückgespielt worden. Auch eine Möglichkeit: Massa glaubt, Embolo wäre vor Muric noch einmal am Ball gewesen.

Bleibt die Frage, weshalb sich der VAR in dieser Szene nicht einschaltet. Auch da hilft ein Blick ins Regelwerk der IFAB. Gemäss VAR-Protokoll darf sich der Videoschiedsrichter nämlich nur in vier Fällen einschalten.

1. Tor/kein Tor
2. Penalty/kein Penalty
3. Rote Karte
4. Verwechslung der Identität (bei Verwarnung oder Feldverweis für den falschen Spieler)

Da der Rückpass und der damit zusammenhängende indirekte Freistoss für die Schweiz in keine dieser Kategorien fällt, bleibt der VAR in Pristina stumm. Pech für die Schweiz.

Das könnte dich auch interessieren

WM-Qualifikation geschafft. Schweiz sichert sich mit Remis im Kosovo den Gruppensieg

WM-Qualifikation geschafftSchweiz sichert sich mit Remis im Kosovo den Gruppensieg

Meistgelesen

Schweiz sichert sich mit Remis im Kosovo den Gruppensieg
«Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»
US-Repräsentantenhaus stimmt für Freigabe der Epstein-Akten
Kessler-Zwillinge tot – Testament nochmals geändert
Diese Personen kommen in den bereits veröffentlichten Epstein-Dokumenten vor

Fussball-News

Slapstick-Eigentor kurz vor Schluss. Schweizer U21 blamiert sich gegen Luxemburg

Slapstick-Eigentor kurz vor SchlussSchweizer U21 blamiert sich gegen Luxemburg

Sieg in 17. Minute der Nachspielzeit. Irak darf weiter von zweiter WM-Teilnahme träumen

Sieg in 17. Minute der NachspielzeitIrak darf weiter von zweiter WM-Teilnahme träumen

Der Titel-Traum lebt weiter. Die Schweizer U17-Nati schlägt Irland 3:1 und steht im WM-Viertelfinal

Der Titel-Traum lebt weiterDie Schweizer U17-Nati schlägt Irland 3:1 und steht im WM-Viertelfinal

Päckli-Trick. Gericht in Bülach verurteilt Ex-FCZ-Spieler Denoon wegen Betrugs

Päckli-TrickGericht in Bülach verurteilt Ex-FCZ-Spieler Denoon wegen Betrugs

Erkennst du den damals 2-Jährigen?. Hier hat Senderos einen Nati-Star auf dem Arm

Erkennst du den damals 2-Jährigen?Hier hat Senderos einen Nati-Star auf dem Arm