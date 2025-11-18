Deshalb hat sich der VAR bei dieser Embolo-Szene gegen Kosovo nicht eingeschaltet 18.11.2025

Beim Spiel zwischen der Schweiz und dem Kosovo kommt es in der ersten Halbzeit zu einem Rückpass der Kosovaren. Schiedsrichter Davide Massa pfeift die Szene nicht ab – und auch der VAR bleibt stumm. Aber warum?

Kosovo-Goalie Muric spielt den Ball nach einem Rückpass klar mit der Hand.

Schiedsrichter Davide Massa interpretiert die Szene anders und gibt keinen indirekten Freistoss für die Schweiz.

Der VAR darf sich in einer solchen Szene laut IFAB-Regelwerk nicht einschalten. Mehr anzeigen

Beim WM-Quali-Duell zwischen der Schweiz und dem Kosovo kommt es in der 10. Minute zu einer kuriosen Szene: Kosovo-Goalie Muric rutscht nach einem Rückpass aus und sieht sich sogleich mit dem heranstürmenden Breel Embolo konfrontiert. Muric bleibt nichts anderes übrig, als sich in Richtung Ball zu werfen und diesen mit der Hand von Embolos Fuss zu schlagen.

Der Schweizer Stürmer hebt sofort die Hand und reklamiert bei Schiedsrichter Davide Massa einen Rückpass. Als der Ball kurz darauf im Aus landet, belagert auch Nati-Captain Granit Xhaka den Unparteiischen. Zurecht, denn laut Regel scheint es keine Zweifel zu geben.

Gemäss IFAB-Regelwerk darf ein Torwart im eigenen Strafraum den Ball nicht mit der Hand berühren, wenn ihm dieser von einem Mitspieler absichtlich mit dem Fuss zugespielt wurde. Wird der Verstoss begangen, ist ein indirekter Freistoss für die gegnerische Mannschaft durchzuführen.

Schiri und VAR bleiben stumm

Massa scheint in dieser Szene entweder ein Fehler unterlaufen zu sein, oder der Italiener war der Meinung, der Ball sei nicht mit Absicht zum Torwart zurückgespielt worden. Auch eine Möglichkeit: Massa glaubt, Embolo wäre vor Muric noch einmal am Ball gewesen.

Bleibt die Frage, weshalb sich der VAR in dieser Szene nicht einschaltet. Auch da hilft ein Blick ins Regelwerk der IFAB. Gemäss VAR-Protokoll darf sich der Videoschiedsrichter nämlich nur in vier Fällen einschalten.

1. Tor/kein Tor

2. Penalty/kein Penalty

3. Rote Karte

4. Verwechslung der Identität (bei Verwarnung oder Feldverweis für den falschen Spieler)

Da der Rückpass und der damit zusammenhängende indirekte Freistoss für die Schweiz in keine dieser Kategorien fällt, bleibt der VAR in Pristina stumm. Pech für die Schweiz.

