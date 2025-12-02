  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lohn unter eigentlichem Wert Deshalb müsste Yann Sommer viermal mehr verdienen

Jan Arnet

2.12.2025

Yann Sommer steht bei Inter Mailand noch bis im Sommer 2026 unter Vertrag.
Yann Sommer steht bei Inter Mailand noch bis im Sommer 2026 unter Vertrag.
Keystone

Eine CIES-Studie zeigt deutliche Diskrepanzen zwischen sportlicher Leistung und tatsächlichen Spielerlöhnen. Aus Schweizer Sicht auffällig: Yann Sommer, dessen Wert auf dem Platz weit über dem Gehalt liegt.

Jan Arnet

02.12.2025, 16:30

02.12.2025, 17:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einer CIES-Studie verdienen einige Fussballprofis deutlich mehr, als es ihr sportlicher Einfluss rechtfertigen würde. 
  • Auf der anderen Seite gibt es Spieler wie Yann Sommer und Granit Xhaka, die laut der Studie geringere Gehälter erhalten, als ihre sportliche Leistung vermuten lässt.
  • Kylian Mbappé führt das leistungsbasierte Gehaltsranking an, gefolgt von Mohamed Salah und Jude Bellingham.
Mehr anzeigen

Wenn Fussballprofis ausschliesslich nach ihrem sportlichen Einfluss entlohnt würden, sähe Europas Lohnhierarchie anders aus. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Internationalen Zentrums für Sportstudien (CIES), das für seinen Vergleich knapp 2000 Vertragsdaten analysierte – darunter Transferverhandlungen und Vertragsverlängerungen.

Bewertet wurden Faktoren wie Einsatzminuten, das sportliche Niveau der Partien, die Präsenz in der Startelf über ein ganzes Jahr sowie die generelle Marktposition der jeweiligen Spielrolle.

Real-Madrid-Star Kylian Mbappé führt die Liste an. Seine prognostizierten 22,8 Millionen Euro Jahreslohn liegen zwar unter den rund 32 Millionen Euro, die er laut Schätzungen real verdienen soll – dort fliessen jedoch auch sein Marktwert und sein Image stärker ein.

Von Federer bis Schumacher. Diese Sportler gehören zu den 300 reichsten Menschen in der Schweiz

Von Federer bis SchumacherDiese Sportler gehören zu den 300 reichsten Menschen in der Schweiz

Hinter ihm folgen Mohamed Salah aus Liverpool (17,9 Millionen Euro) und Jude Bellingham, ebenfalls Real Madrid (17,5 Millionen Euro). Beide kommen in der Realität ebenfalls auf Löhne jenseits der 20-Millionen-Marke. Der bestverdienende Fussballer der Welt ist Cristiano Ronaldo, der beim saudischen Klub Al-Nassr über 200 Millionen Euro im Jahr kassiert.

Verdienen Sommer und Xhaka zu wenig?

Aus Schweizer Sicht fällt eine andere Zahl besonders ins Auge: die Bewertung der Torhüter. In diesem Ranking zählt Yann Sommer zu den Besten in Europa. Das CIES errechnete für den Inter-Mailand-Goalie ein leistungsbasiertes Jahresgehalt von 12,8 Millionen Euro – genug für Platz vier hinter Thibaut Courtois, David Raya und Alisson Becker.

«Inter hat ein Problem». Yann Sommer gerät erneut in die Kritik der italienischen Presse

«Inter hat ein Problem»Yann Sommer gerät erneut in die Kritik der italienischen Presse

Während Courtois’ Modellwert nahe an seine realen Bezüge herankommt (rund 15 Millionen Euro), klafft bei Sommer eine deutliche Lücke: Beim italienischen Top-Klub soll er ungefähr 3,2 Millionen Euro verdienen – also nur einen Bruchteil dessen, was seine sportliche Wirkung laut Analyse rechtfertigen würde.

Nicht nur Sommer taucht in der CIES-Rangliste auf. Auch Granit Xhaka wird dort geführt. Für den Captain der Schweizer Nati errechnete das Modell ein mögliches Einkommen von 9,8 Millionen Euro pro Jahr. Bei Sunderland soll er hingegen lediglich rund 5 Millionen Euro erhalten – auch bei ihm liegt der berechnete Leistungswert deutlich höher als das effektive Gehalt.

Das könnte dich auch interessieren

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Frauen-Nati-Boss Johan Djourou gibt ein Update zum neuen Trainer und erklärt, wie kompliziert die Suche für eine Assistenztrainerin ist.

01.12.2025

Der GC-Plan – mit Alain Sutter und Gerald Scheiblehner

Der GC-Plan – mit Alain Sutter und Gerald Scheiblehner

Alain Sutter, der neue starke Mann bei GC, und sein Trainer Gerald Scheiblehner erklären, wie man den Traditionsklub wieder auf Vordermann trimmen will.

27.11.2025

Meistgelesen

«Wir sind bereit, wenn ihr Krieg wollt» – Putin droht Europa offen
Pentagon spricht nicht mehr mit Deutschen +++ Trump-Gesandte spazieren durch Moskau
Mini-Gruppe lässt Medikamenten-Ausgaben explodieren
Darum fährt Österreich der Schweiz in dieser Saison bislang davon
Schauspielerin beisst Kollegen bei Aufführung in den Po – Geldstrafe

Fussball-News

Es wartet viel Arbeit. Die Schweizer Abwehr bleibt löchrig wie ein Emmentaler

Es wartet viel ArbeitDie Schweizer Abwehr bleibt löchrig wie ein Emmentaler

Ernüchternder Jahresabschluss. Die Schweiz stolpert gegen Wales und verliert auch das zweite Spiel unter Navarro

Ernüchternder JahresabschlussDie Schweiz stolpert gegen Wales und verliert auch das zweite Spiel unter Navarro

Technischer Leiter Johan Djourou. «Laut Uefa muss unser Nati-Assistenz-Coach eine Frau sein»

Technischer Leiter Johan Djourou«Laut Uefa muss unser Nati-Assistenz-Coach eine Frau sein»

Spieler wird von Gegenstand getroffen. Eklat beim Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe

Spieler wird von Gegenstand getroffenEklat beim Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe

Navarros Vater ist gestorben. Letztes Länderspiel des Jahres steht im Zeichen der Trauer

Navarros Vater ist gestorbenLetztes Länderspiel des Jahres steht im Zeichen der Trauer

Schweizer Cup. Cham will den nächsten Grossen stürzen

Schweizer CupCham will den nächsten Grossen stürzen