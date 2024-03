Nati-Urgestein Ramona Bachmann kann der Nati gegen Spanien nicht weiterhelfen. Bild: Keystone

Ramona Bachmann spielt bei PSG zuletzt keine Rolle mehr, Ana-Maria Crnogorcevic hat bei Atlético ebenfalls einen schweren Stand und Lia Wälti fällt verletzt aus. Für Nati-Trainerin Pia Sundhage kann das zur grossen Herausforderung werden.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati trifft im Rahmen der EM-Qualifikation am 5. April auf die Türkei, vier Tage später auf Aserbaidschan.

Kapitänin Lia Wälti fällt aufgrund einer Knieverletzung aus.

Mit Ramona Bachmann und Ana-Maria Crnogorcevic rücken zwei Führungsspielerinnen ein, die im Verein nur noch wenig Einsatzzeit bekommen. Mittelfristig könnte dies zum Problem werden.

«Es ist schwierig, Lia zu ersetzen, sie ist eine so gute Spielerin», sagt Nati-Coach Pia Sundhage, im Rahmen der Kaderbekanntgabe auf die Absenz von Kapitänin Lia Wälti angesprochen. Die 30-jährige Arsenal-Spielerin hat sich im Training am Knie verletzt und wird laut Trainer Jonas Eidevall «mehrere Wochen» ausfallen. Sundhage sieht in der Abwesenheit der 119-fachen Nationalspielerin auch eine Chance für andere Spielerinnen, sich im zentralen Mittelfeld zu präsentieren.

Die Entwicklung bei Ramona Bachmann und Ana-Maria Crnogorcevic dürfte Sundhage ebenfalls nicht erfreuen. Die beiden Nati-Urgesteine, zusammen haben sie 130 Tore erzielt, sind in ihren Vereinen keine Zugpferde mehr.

Wechselgerüchte um Ramona Bachmann

Bachmann spielt seit 2020 bei PSG und hat noch einen bis Sommer 2025 gültigen Vertrag. Ihre Einsatzzeiten werden weniger, zuletzt stand die 33-Jährige gar nicht mehr im Kader. Seit den letzten beiden Länderspielen gegen Polen im Februar hat Bachmann im Verein keine Minute mehr gespielt.

Laut «Le Parisien» ist ein Wechsel in die USA aktuell ein Thema. Spätestens im Sommer müsste sich die 142-fache Nati-Spielerin Gedanken über einen Vereinswechsel machen. Sollte sie in Paris eine weitere Saison auf dem Abstellgleis stehen, so wird sie auch an der Heim-EM zumindest um ihren Stammplatz zittern müssen.

Ana-Maria Crnogorcevic bei Atlético nicht mehr erste Wahl

Auch Ana-Maria Crnogorcevic, mit 157 Einsätzen Rekordnationalspielerin und mit 72 Toren auch Rekordtorschützin, ist bei Atlético Madrid in dieser Saison nur noch sporadisch erste Wahl. Seit den Länderspielen gegen Polen kommt Crnogorcevic bei Atlético nur zu zwei Teileinsätzen als Jokerin, zweimal versauert sie auf der Bank und am vergangenen Wochenende steht sie gar nicht erst im Kader.

Ana-Maria Crnogorcevic im Gespräch mit blue Sport. Bild: Keystone

Bereits im Trainingscamp in Marbella hat blue Sport die 33-Jährige auf ihre Situation angesprochen und wollte wissen, ob sie sich einen neuerlichen Vereinswechsel vorstellen könnte. «Das sehen wir dann, Fussball ist immer schnelllebig. Ausschliessen tue ich nichts», so Crnogorcevic vielsagend.

Herausforderung für Sundhage

Sollte sich bei Bachmann und Crnogorcevic an der Situation nichts ändern, so könnte dies mittelfristig zu einer grösseren Herausforderung für Nati-Trainerin Pia Sundhage werden. Wie soll sie mit ihren Führungsspielerinnen umgehen, wenn diese im Verein keine Rolle spielen?

In den kommenden Spielen im Rahmen der EM-Quali gegen die Türkei (5. April) und Aserbaidschan (9. April) dürfte die Welttrainerin des Jahres 2012 auf die beiden setzen.