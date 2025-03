Zeki Amdouni und seine Nati-Kollegen spielen im Juni Testspiele gegen Mexiko und die USA. Keystone

Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet während ihrer Testspiel-Reise in den USA im Sommer das zweite Länderspiel gegen den Gastgeber. Die Anspielzeit der Partie sorgt aber für Fragezeichen.

Der Match gegen die USA findet am 10. Juni Ortszeit in Nashville statt. Anpfiff ist Schweizer Zeit um 2:07 Uhr in der Nacht auf den 11. Juni. Die kuriose Anspielzeit dürfte mit dem TV-Programm der Amerikaner zu tun haben. Da ist es üblich, dass die Übertragung von Sportveranstaltungen erst dann beginnt, wenn die vorherige Sendung zu Ende ist.

Bereits im Jahr 2015 wurde der Testkick zwischen der Schweiz und den USA zur unüblichen Uhrzeit 18:08 Uhr angepfiffen, weil der amerikanische TV-Sender Fox um 18 Uhr Nachrichten überträgt, die unmöglich verschoben werden können.

Termin-Kalender der Nati für 2025 steht

Drei Tage vor dem Duell mit den von Mauricio Pochettino trainierten USA misst sich die Schweiz, wie bereits bekannt war, in Salt Lake City mit Mexiko, das 2026 zusammen mit den USA und Kanada die Weltmeisterschaft austrägt.

«Es wird inspirierend sein, die Begebenheiten vor Ort ein erstes Mal zu sehen. Wir sehen die Reise in die USA und die beiden Partien als Motivation, uns optimal auf die WM-Qualifikation im Herbst einzustimmen», wird Nati-Trainer Murat Yakin in einer Medienmitteilung zitiert.

Die Qualifikation für die WM bestreitet die Schweiz zwischen Anfang September und Mitte November in der Gruppe mit Schweden, Slowenien und Kosovo.

Alle Nati-Spiele des Jahres 2025 21. März, 20:45 Uhr: Nordirland – Schweiz (Belfast, Testspiel)

25. März, 20:45 Uhr: Schweiz – Luxemburg (St. Gallen, Testspiel)

7. Juni, 22:00 Uhr: Mexiko – Schweiz (Salt Lake City, Testspiel)

11. Juni, 02:07 Uhr: USA – Schweiz (Nachville, Testspiel)

5. September, 20:45 Uhr: Schweiz – Kosovo (tbd, WM-Quali)

8. September, 20:45 Uhr: Schweiz – Slowenien (tbd, WM-Quali)

10. Oktober, 20:45 Uhr: Schweden – Schweiz (tbd, WM-Quali)

13. Oktober, 20:45 Uhr: Slowenien – Schweiz (tbd, WM-Quali)

15. November, 20:45 Uhr: Schweiz – Schweden (tbd, WM-Quali)

18. November, 20:45 Uhr: Kosovo – Schweiz (tbd, WM-Quali) Mehr anzeigen

