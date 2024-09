Deshalb wird der Spanier Puertas wohl erst 2025 unser Nati-Star Die 1:4-Demontage gegen Spanien hat gezeigt, die Nati braucht einen Spielgestalter. Die Lösung könnte ausgerechnet ein Spanier sein: Cameron Puertas, Passgeber «Nr.1» in Europa, kriegt erst 2025 den Schweizer Pass. 11.09.2024

Die 1:4-Demontage gegen Spanien hat gezeigt, die Nati braucht einen Spielgestalter. Die Lösung könnte ausgerechnet ein Spanier sein: Cameron Puertas, Passgeber «Nr.1» in Europa, kriegt im 2025 den Schweizer Pass.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cameron Puertas könnte der Nati die dringend benötige Kreativität einhauchen. Puertas besitzt aktuell nur die spanische Staatsangehörigkeit, hat aber eigentlich auch das Schweizer Bürgerrecht beantragt.

Nachdem er während seines Einbürgerungsprozesses ohne Führerschein Auto gefahren war, wurde das Verfahren vorerst gestoppt. Puertas wird den Schweizer Pass frühestens 2025 erhalten.

Der 26-Jährige wechselte diesen Sommer zu Al Qadsiah. Sein Engagement in Saudi-Arabien ist aber für Nati-Coach Murat Yakin kein Grund, ihn nicht zu nominieren. Mehr anzeigen

Das 1:4 gegen 10 Spanier am Sonntag in Genf hat gezeigt: Fehlt der Nati Granit Xhaka, fehlt die ordnende Hand im Mittelfeld. Kaum Schnittstellenpässe, kaum Überraschungsmomente.

Nati-Trainer Murat Yakin hat auf einigen Positionen die Qual der Wahl, nicht so im offensiven Mittelfeld. Ein offensiver Spieler im Zentrum, der fleissig Skorerpunkte sammelt, hat er keinen.

Puertas wurde ohne Führerausweis beim Fahren erwischt

Unser grosses Nati-Problem könnte ausgerechnet ein Spanier bald beheben. Cameron Puertas heisst die Lösung. Er ist 26-jährig und wurde letzte Saison mit 14 Toren und 23 Assists für Belgiens Vizemeister Union Saint-Gilloise Assist-König Europas.

Puertas wird aller Voraussicht nach im Jahre 2025 Schweizer werden. Eigentlich wäre er es ja längst und wohl auch Nati-Star, hätte er sich vor Jahren keine Dummheit geleistet, die ihm einen Eintrag ins Strafregister einbrachte.

Der Sohn spanischer Einwanderer hat sich nach einem Führerausweisentzug einen Tag zu früh ans Steuer gesetzt und wurde dabei prompt geblitzt. «Ich mag es nicht, im Leben etwas zu bereuen. Es ist passiert», sagte Puertas im Dezember 2023 zu blue Sport. Er wolle diese Angelegenheit als Lektion für Leben nehmen, so Puertas weiter. «Man muss nachdenken, bevor man etwas tut. Heute ist es etwas, das mich stärker macht, das in mir den Wunsch weckt, so lange wie möglich hart zu arbeiten und in die Nati zu kommen», sagt er.

Cameron Puertas hat bei Union Saint-Gilloise eingeschlagen. Erobert er auch bald in der Nati die Fan-Herzen? IMAGO/Photo News

Yakin: «Puertas hat Qualitäten, die uns helfen können»

Das hat man beim Schweizerischen Fussballverband natürlich gerne gehört. Denn da ist der spielstarke Spanier längst auf dem Radar. Der SFV hat gar abgeklärt, ob sich der Einbürgerungsprozess im Hinblick auf die EM beschleunigen lässt. Das war chancenlos.

Seit ein paar Wochen kickt Puertas für Al-Qadsiah in der Saudi Pro League. Prominente Teamkollegen sind Pierre-Emerick Aubameyang, Nacho oder Koen Casteels. 15 Millionen Euro haben die Scheichs an die Belgier überwiesen und den Ballartisten mit einem lukrativen Vertrag von rund sechs Mio. plus Prämien jährlich vergoldet. Vorgestellt wird er als Ritter.

Trotz des Wechels in die Saudi Pro League hält Yakin an Puertas fest. «Er bleibt auf unserem Radar. Puertas hat Qualitäten, die uns helfen können. Und was die Qualität der Saudi Pro League angeht, an der EM haben zahlreiche Spieler wie der Franzose N'Golo Kanté gezeigt, dass man sein Niveau da halten kann.»

From Belgium to Al khobar 🇧🇪❤️

our knight is finally here !🤩#Alqadsiah | #PuertasQadsawi pic.twitter.com/lOFtvP4TYl — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) August 26, 2024

