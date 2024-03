Deutsche Nati kehrt Adidas den Rücken – Wechsel zu Nike schlägt hohe Wellen

Tschüss Adidas: Ab 2027 wird die Deutsche Nationalmannschaft mit Trikots von Nike auflaufen. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Die Deutsche Fussball-Nati in Adidas-Trikots: Dieses Bild gehört ab 2027 der Vergangenheit an. Der DFB wechselt nach über 70 Jahren zu Nike. Den Usern im Netz stösst der Entscheid grösstenteils sauer auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) hat am Donnerstag verkündet, per 2027 den Hersteller zu wechseln. In drei Jahren wird die Deutsche Nati das Nike-Logo auf der Brust tragen.

Nike habe «das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot» abgegeben, sagt Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG.

Auf Social Media häufen sich Kommentare von Nutzern, die dem Wechsel von Adidas zu Nike kritisch gegenüberstehen. Mehr anzeigen

Die Deutsche Fussballnationalmannschaft gehört zu den erfolgreichsten überhaupt. Vier Weltmeistertitel und drei Europameistertitel bei den Männern sowie zwei Weltmeistertitel und acht Europameistertitel bei den Frauen gehen auf das Konto des Schweizer Nachbarn. Alle Erfolge feierten die Deutschen in den Trikots von Adidas – damit ist ab 2027 Schluss. Über 70 Jahre war der deutsche Sportartikelhersteller Ausrüster der Nationalmannschaft.

Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) verkündete am Donnerstag einen Ausrüster-Wechsel. Der mehrfache Weltmeister wird in drei Jahren mit Trikots von Nike statt Adidas auflaufen. «Die künftige Partnerschaft ermöglicht es dem DFB, auch in der kommenden Dekade zentrale Aufgaben mit Blick auf eine umfassende Entwicklung des Fussballs in Deutschland wahrzunehmen», sagt DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Die Partnerschaft zwischen dem amerikanischen Textil-Riesen und der Deutschen Nati soll bis 2034 dauern.

Nike «mit Abstand» bestem wirtschaftlichem Angebot – Social-Media-Nutzer gehen hart ins Gericht

Die Vergabe an Nike sei «das Ergebnis einer transparenten und diskriminierungsfreien Ausschreibung», betont Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG. Nike habe «das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot» abgegeben.

Der DFB-Entscheid stösst in den sozialen Netzwerken auf Unverständnis. Positiv konnotierte Kommentare findet man so viele, wie es Kängurus in der Schweiz gibt – wenige. «Also Nike ist ja schon eine super Marke», teilt ein User auf «X» mit. Das «aber» lässt jedoch nicht lange auf sich warten: Adidas habe Tradition. «Eine deutsche Mannschaft sollte einen deutschen Sponsor haben.»

Ein anderer Nutzer ist der Meinung: «Das ist ein schlechter Witz». Diese Worte finden offenbar Anklang und werden auf «X» rege geliket. Hier eine Auswahl von weiteren Kommentaren in den sozialen Medien:

Also Nike ist ja schon eine super Marke, aber Adidas hat einfach Tradition.

Und nennt mich altmodisch aber deutsche Mannschaft sollte einen deutschen Sponsor haben… mit Adidas haben wir eine Weltmarke… — Max (@m_max01) March 21, 2024

Dann wird 2026 mein letztes DFB Trikot gekauft! Ihr bekommt den Hals nicht voll beim DFB. Tradition versus Kohle. Traurig. — HKY 🤟🏻 (@HENKY_DE) March 21, 2024

Was wollt ihr noch alles tun, damit die Akzeptanz der Fans schwindet? — Andre Bo (@Boschi1909) March 21, 2024

Mein Therapeut glaubt mir das alles nicht mehr — PH03N|X (@XPh03n) March 21, 2024

Wie könnt ihr den ganzen Hype innerhalb von zwei Wochen so an die Wand fahren? — Jan (@cxlledjan) March 21, 2024

wow einfach adidas den mittelfinger gezeigt — 𝖇𝖆𝖞𝖊𝖗𝖓𝖟𝖔𝖓𝖊 ❤️🤍 (@InsolvenzIvan) March 21, 2024

Ein pinkes Trikot und direkt wird der Ausrüster gewechselt 🤓 — K0SECKI (@K0SECKI) March 21, 2024

Das ist jetzt ein schlechter Witz — Wuseliger Schwabe (@WuseligerUfan) March 21, 2024

Adidas konzentriert sich auf erfolgreiche Nationalmannschaften 😂 — Marko (@Marko0577) March 21, 2024

Kein dfb Trikot zwischen 27 und 34 kaufen, ist doch entspannt — Vinum (@krdortmund) March 21, 2024