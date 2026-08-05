Der Schweizer Verteidiger Fabian Schär bekommt bei Newcastle United einen deutschen Trainer.

Premier League Newcastle hat den Nachfolger von Eddie Howe gefunden

Der 38-jährige Matthias Jaissle unterschrieb beim Klub aus der Premier League einen Vertrag bis 2030, wie Newcastle bekannt gab.

Jaissle trainierte in Österreich Liefering und Salzburg sowie zuletzt während dreier Jahre den saudi-arabischen Klub Al-Ahli. In Newcastle tritt er die Nachfolge des zurückgetretenen Eddie Howe an.