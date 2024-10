Deutschland vs. Niederlande

Was für ein Debüt von Jamie Leweling – so meinten viele. Der Stuttgart-Spieler trifft bei seinem ersten Einsatz für die DFB-Elf nach weniger als zwei Minuten. Die Deutschen kombinieren sich in der gegnerischen Hälfte gekonnt in die Gefahrenzone, der Ball scheint verloren, dann holt sich Gnabry den Ball zurück. Das Spielgerät landet letztlich bei Leweling, der dieses in die Maschen hämmert. Nach VAR-Konsultation entscheidet der Schiedsrichter auf Abseits, Serge Gnabry stand bei einem Pass auf ihn von Kimmich hauchdünn hinter der niederländischen Abwehr.