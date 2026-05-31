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Undav mit Doppelpack Deutschland gewinnt seinen ersten WM-Test gegen Finnland

SDA

31.5.2026 - 22:43

Deniz Undav feiert seinen Treffer zum 1:0
Deniz Undav feiert seinen Treffer zum 1:0
Keystone

Deutschland gewinnt das erste von zwei Testspielen vor der Weltmeisterschaft deutlich. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann schlägt in Mainz Finnland mit 4:0.

Keystone-SDA

31.05.2026, 22:43

31.05.2026, 22:48

Der Stuttgarter Deniz Undav konnte Punkte für einen Einsatz in den USA sammeln, bevor er nach einer guten Stunde angeschlagen vom Platz musste. Der von Nagelsmann oft kritisch bewertete zweitbeste Torschütze der Bundesliga erzielte gegen Finnland in der 34. Minute das 1:0 und kurz vor seiner Auswechslung in der 57. Minute das 3:0. Dazwischen legte er für Florian Wirtz auf, der zum 2:0 traf. Den vierten Treffer erzielte Jamal Musiala.

Mit Ausnahme von Kai Havertz vom Champions-League-Finalisten Arsenal standen Nagelsmann alle aufgebotenen Spieler zur Verfügung. Goalie Manuel Neuer wurde geschont, sein Bayern-Teamkollege Lennart Karl, der sich einen Assist gutschreiben lassen konnte, kam zum ersten Einsatz von Beginn weg.

Den letzten Test spielen die Deutschen am kommenden Samstag in Chicago gegen Co-Gastgeber USA, bevor am 14. Juni in Houston WM-Neuling Curaçao der Startgegner ist.

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